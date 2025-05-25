Piniginiai reikalai

Lietuvos jaunimui vis dar stinga finansinio raštingumo ugdymo: situaciją spręsti imasi net patys
Rugsėjį į mokyklas grįžta vaikai, o kartu – ir diskusijos, kokių gebėjimų labiausiai reikia šiuolaikiniam jaunimui. Be užsienio kalbų, matematikos ar informatikos vis dažniau minimas ir finansinis raštingumas. Nors ši tema tampa tokia pat svarbi kaip ir kiti pagrindiniai įgūdžiai, jai Lietuvoje vis dar skiriama per mažai dėmesio. Tą atspindi statistika.
Apklausa: trečdalis tėvų Lietuvoje nekaupia santaupų savo vaikų ateičiai
Daugiausia Lietuvos tėvų, taupančių vaikų ateičiai, lėšas skiria būsimoms studijoms ar išsilavinimui, rodo „Citadele“ banko užsakymu atlikta Baltijos šalių gyventojų apklausa. Tuo metu beveik trečdalis apklaustųjų teigia vaikų ateičiai visai nekaupiantys. Apklausos duomenimis, 31 proc. Lietuvos gyventojų, auginančių vaikus, nurodo kaupiantys lėšas vaikų studijoms ar išsilavinimui. Taip pat dar 19 proc.
Dauguma Lietuvos jaunuolių nerimauja dėl pinigų: „Žiūriu, kur kas keliauja, o aš negaliu sau leisti“
Nors Lietuvos jaunimas pagal apklausas pernai pripažintas laimingiausiu pasaulyje, kas trečias jaunuolis nerimauja dėl savo finansų. 18-24 metų amžiaus grupėje daugiau nei 60 procentų jaunuolių dėl pinigų kasdien patiria stresą. Tačiau prabilti apie finansines bėdas daugeliui tabu – bijo, kad išjuoks aplinkiniai. Specialistai perspėja – laikant nerimą dėl finansų užgniaužus savyje, problemų tik daugėja.
