Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Apklausa: trečdalis tėvų Lietuvoje nekaupia santaupų savo vaikų ateičiai

2025-09-10 12:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 12:49

Daugiausia Lietuvos tėvų, taupančių vaikų ateičiai, lėšas skiria būsimoms studijoms ar išsilavinimui, rodo „Citadele“ banko užsakymu atlikta Baltijos šalių gyventojų apklausa. Tuo metu beveik trečdalis apklaustųjų teigia vaikų ateičiai visai nekaupiantys.

Atšilus orui vilniečiai parodė stilių (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)

Daugiausia Lietuvos tėvų, taupančių vaikų ateičiai, lėšas skiria būsimoms studijoms ar išsilavinimui, rodo „Citadele“ banko užsakymu atlikta Baltijos šalių gyventojų apklausa. Tuo metu beveik trečdalis apklaustųjų teigia vaikų ateičiai visai nekaupiantys.

REKLAMA
0

Apklausos duomenimis, 31 proc. Lietuvos gyventojų, auginančių vaikus, nurodo kaupiantys lėšas vaikų studijoms ar išsilavinimui. Taip pat dar 19 proc. atideda pinigus be konkretaus tikslo, kurį vaikai patys galėtų pasirinkti pradėję savarankišką gyvenimą, o apie 11 proc. tėvų kaupia galimai pagalbai įsigyjant būstą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, 3 proc. apklaustųjų nurodė lėšas skiriantys vaikų muzikos ar sporto būreliams, o savo atžalų automobiliui ar vestuvėms pinigus kaupia po 2 proc. tėvų. Vis dėlto, beveik trečdalis (30 proc.) apklaustųjų Lietuvoje visai nekaupia vaikų ateičiai.

REKLAMA
REKLAMA

Panašios tendencijos matomos ir kitose Baltijos šalyse. Latvijoje pagrindiniu taupymo tikslu vaikų išsilavinimą įvardijo 32 proc. tėvų, Estijoje – 21 proc. Taip pat po 16 proc. apklaustųjų abiejose šalyse taupo be konkretaus tikslo, o savo vaiko ateities būstui kaupia 5 proc. latvių ir 13 proc. estų.

REKLAMA

Tačiau šiose šalyse fiksuojama dar didesnė nekaupiančiųjų dalis – 37,5 proc. tėvų Latvijoje ir 39,4 proc. Estijoje nurodė nesirūpinantys santaupomis vaikų ateičiai.

Apklausa taip pat parodė, kad Lietuvoje dažniau savo atžalų ateičiai nekaupia moterys (32 proc.) nei vyrai (25 proc.). Be to, dauguma (50 proc.) teigusiųjų, kad šiuo metu nesirūpina santaupomis vaikų ateičiai, yra gyventojai, gaunantys mažesnes pajamas arba turintys žemesnį išsilavinimo lygį.

Reprezentatyvią apklausą šių metų liepos mėnesį atliko tyrimų agentūra „Norstat“, internetu apklaususi po 1000 gyventojų nuo 18 iki 74 metų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų