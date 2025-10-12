Thomasas atsisveikina su krepšiniu: baigė įspūdingą karjerą Eurolygoje

Amerikietis buvo ilgametis Eurolygos krepšininkas – net devyni sezonai šiame turnyre, dar dvejus metus jis praleido Europos taurėje.
Eurolygoje D.Thomasas sužaidė 229 mačus, aikštelėje praleisdavo po 21 minutę, įmesdavo 9,2 taško, atkovodavo po 3 kamuolius ir rinkdavo po 8 naudingumo balus.
D.Thomasą Eurolygoje matėme su Nantero, Barselonos „Barcelona“, Stambulo „Anadolu Efes“, Tel Avivo „Maccabi“, Atėnų „Panathinaikos“, Miuncheno „Bayern“, Milano „EA7 Emporio Armani“ ir Vilerbano ASVEL marškinėliais.
Per savo karjerą D.Thomasas dukart tapo Graikijos lygos čempionatu, kartą laimėjo šios šalies taurę, taip pat po sykį tapo Izraelio pirmenybių ir šalies taurės laimėtoju, kartą į viršų kėlė Prancūzijos taurę.
