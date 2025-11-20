1 veikla padeda ilgiau išlaikyti aštrų protą: darykite tai kasdien

Nors nėra užtikrinto būdo visiškai išvengti demencijos, tam tikros kasdienės veiklos gali padėti palaikyti ilgalaikę smegenų sveikatą ir sumažinti riziką nepriklausomai nuo amžiaus.
Galvosūkių sprendimas padeda ilgiau išlaikyti aštrų protą
Ekspertas Michaelas Berkli-Blezardas iš „Elmfield Care“ pasidalijo paprastomis kasdienėmis veiklomis ir hobiais, kurie padeda išlaikyti protinį aktyvumą senstant ir gali sumažinti demencijos riziką, rašo express.co.uk.
Vienas pagrindinių – įvairių galvosūkių sprendimas. Tai raginama daryti kasdien – tai taps ir pramoga, ir turės daug naudos smegenims.
„Vienas iš būdų išlaikyti aštrų protą yra reguliariai spręsti galvosūkius. Nesvarbu, ar žaisite žodžių žaidimus prieš pradėdami darbą, ar spręsite sudoku gulėdami lovoje, ar išbraukinėsite žodžius žiūrėdami televizorių – kasdienis smegenų mankštinimas padeda jas išlaikyti puikios būklės.
Galvosūkiai vienu metu įdarbina kelias smegenų sritis – atminties, vaizdų ir informacijos apdorojimo – o tai padeda stiprinti ir palaikyti nervinių jungčių veikimą“, – sakė ekspertas.
Jo patarimą patvirtina du susiję Ekseterio universiteto ir Londono King koledžo tyrimai, 2019 m. publikuoti Tarptautiniame geriatrinės psichiatrijos žurnale.
Tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 19 tūkst. žmonių, atskleidė, kad kuo dažniau 50 metų ir vyresni suaugusieji sprendė galvosūkius, tokius kaip kryžiažodžiai ar sudoku, tuo geresnė buvo jų smegenų funkcija.
Ekseterio universiteto medicinos mokyklos profesorė Ana Corbet, tyrimo vadovė, teigė: „Nustatėme, kad kuo dažniau žmonės sprendžia galvosūkius, tokius kaip kryžiažodžiai ar sudoku, tuo geresni jų rezultatai įvairiose atminties, dėmesio ir mąstymo užduotyse.
Patobulėjimas ypač akivaizdus atlikimo greičio ir tikslumo srityse. Kai kuriose srityse pagerėjimas buvo gana ryškus – sprendžiant problemas tie, kurie reaguliariai sprendžia galvosūkius, pasiekė rezultatus, prilygstančius vidutiniškai aštuoneriais metais jaunesnių žmonių rezultatams, lyginant su tais, kurie to nedaro.“
Vis dėlto ji perspėjo, kad galvosūkių sprendimas negarantuoja sumažintos demencijos rizikos, tačiau gali padėti smegenims „geriau funkcionuoti ilgiau“.
„Negalime tegti, kad galvosūkių sprendimas būtinai sumažina demencijos riziką vėliau gyvenime, tačiau šis tyrimas patvirtina ankstesnius duomenis, kad reguliarūs žodžių ir skaičių galvosūkiai padeda mūsų smegenims ilgiau veikti geriau“, – pridėjo tyrimo autorė.
Papildydamas šiuos patarimus, Michaelas išskyrė ir dar kelis aspektus, kurie padeda palaikyti aštrų protą ilgiau. Tai – socialinių ryšių palaikymas, muzika (grojimas instrumentu arba dainavimas), kalbos mokymasis ir skaitymas bent 20 puslapių per dieną.
