TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Rinkitės šiuos maisto produktus: aprūpins vitaminais B9 ir B12

2025-11-19 07:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 07:21

Gera smegenų veikla, gebėjimas mąstyti ir emocinė pusiausvyra priklauso ne tik nuo poilsio, miego režimo ar streso lygio, bet ir nuo to, ar smegenys gauna pakankamai joms būtinų maistinių medžiagų. Tai vienas sudėtingiausių ir daugiausiai energijos reikalaujančių organų, todėl neurologai pabrėžia, kad tam tikros medžiagos yra gyvybiškai svarbios – jų trūkumas ilgainiui gali lemti įvairius sveikatos sutrikimus. 

Šaldytuvas (nuotr. 123rf.com)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sveikatos sprendimų centro „Antėja“ neurologė Indrė Jasienė teigia, kad mūsų smegenims kai kurios maistinės medžiagos yra itin svarbios. Gliukozė, vitaminas B12 ir folio rūgštis užtikrina normalų smegenų funkcionavimą, rašoma pranešime spaudai.

Gliukozė veikia kaip pagrindinis ir beveik vienintelis energijos šaltinis, o vitaminas B12 ir folio rūgštis palaiko nervinių ląstelių sveikatą, dalyvauja mielino gamyboje ir neurotransmiterių sintezėje, todėl be jų sutriktų smegenų struktūra ir signalų perdavimas. 

„Šios maistinės medžiagos tiesiogiai veikia smegenų veiklą – jos padeda palaikyti atmintį, dėmesį ir nuotaiką. B grupės vitaminai dalyvauja gaminant nuotaiką reguliuojančius neurotransmiterius, tokius kaip serotoninas ir dopaminas, todėl jų trūkumas gali lemti prastesnę motyvaciją ar depresijos simptomus.

Tuo tarpu pakankamas ir stabilus gliukozės kiekis aprūpina smegenis energija, būtina sudėtingoms kognityvinėms užduotims atlikti bei dėmesiui ir įsiminimui palaikyti“, – dėsto I. Jasienė. 

Trūkumas gali turėti rimtų pasekmių 

Vitamino B12 ar folio rūgšties trūkumas gali turėti rimtų pasekmių smegenų ir nervų sistemos veiklai – ilgainiui jis gali sukelti polineuropatiją, pasireiškiančią galūnių tirpimu, dilgčiojimu ar skausmu, taip pat atminties sutrikimus, „smegenų rūką“ ir bendrą kognityvinių funkcijų silpnėjimą. 

„Dėl šių vitaminų stokos gali išsivystyti megaloblastinė anemija, sukelianti nuovargį, o kartu pasireiškia ir pusiausvyros bei nuotaikos pokyčiai“, – perspėja neurologė. 

Tuo tarpu gliukozės kiekis kraujyje tiesiogiai veikia mūsų gebėjimą susikaupti ir mąstyti, nes smegenys yra ypač jautrios jos svyravimams. 

Per mažas cukraus kiekis (hipoglikemija) greitai sutrikdo smegenų veiklą – atsiranda sumišimas, dirglumas ir sunku išlaikyti dėmesį, nes smegenims trūksta energijos.

Kita vertus, ilgalaikis per didelis cukraus kiekis (hiperglikemija), būdingas diabetui, gali pažeisti smulkiąsias kraujagysles ir nervines ląsteles, dėl ko ilgainiui silpnėja mąstymo gebėjimai ir kognityvinės funkcijos. 

Iš kur gauti smegenims reikalingų medžiagų? 

Medikė sako, kad visų šių svarbių maistinių medžiagų galima gauti iš natūraliai subalansuotos kasdienės mitybos. Pavyzdžiui, vitamino B12 gausu gyvūninės kilmės produktuose – mėsoje, žuvyje, kiaušiniuose ir pieno produktuose. 

Folio rūgšties (vitamino B9) šaltiniai yra tamsiai žalios lapinės daržovės – špinatai ir brokoliai. Jos taip pat gausiai turi ankštiniai augalai – pupelės, lęšiai. Patartina vartoti ir kepenėles. 

Anot I. Jasienės, norint palaikyti pastovų gliukozės kiekį kraujyje ir užtikrinti tolygų energijos tiekimą smegenims, rekomenduojama rinktis sudėtinius angliavandenius – viso grūdo produktus, daržoves ir kruopas. Reikėtų vengti rafinuoto cukraus. 

„Papildų nereikėtų vartoti vien dėl nuovargio ar noro pagerinti smegenų veiklą. Taip pat nevartokite jų nepasitarę su gydytoju. Nemalonūs simptomai gali būti susiję su įvairiomis priežastimis, todėl svarbu pirmiausia atlikti kraujo tyrimus ir nustatyti, ar iš tiesų trūksta tam tikrų medžiagų, pavyzdžiui, vitamino B12“, – pabrėžia minėto sveikatos sprendimų centro neurologė. 

Pasak specialistės, tik nustačius konkretų deficitą ir jo priežastį gydytojas gali paskirti tinkamą papildų dozę. 

„Perteklinis ar nepagrįstas papildų vartojimas ne tik neduoda naudos, bet kartais gali ir pakenkti sveikatai, tad pats pirmasis žingsnis – tyrimai ir konsultacijos su profesionalais“, – priduria I. Jasienė. 

Sveikata.lt
