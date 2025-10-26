Šie ženklai išduoda, kad jums trūksta vitamino D: pastebėkite kuo greičiau

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie vitamino D naudą ir jo trūkumą išduodančius ženklus papasakojo „Eurovaistinės“ vaistinių tinklo vaistininkė Toma Gečienė.
Vitamino D trūkumo simptomai
Kaip pasakojo specialistė, vitaminas D užima reikšmingą vaidmenį siekiant subalansuotos ir optimalios organizmo veiklos.
Anot jos, šis vitaminas ne tik siejamas su geresne nuotaika, tačiau taip pat turi kelias svarbias užduotis palaikant imuninės bei raumenų sistemos veiklas.
„Vitaminas D būtinas kaulų ir dantų stiprumui, nes padeda pasisavinti kalcį ir fosforą. Jis taip pat padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei raumenų funkciją, dalyvauja nervų sistemos procese ir netgi yra siejamas su energingumu“, – teigė T. Gečienė.
Dėl to, pasak jos, yra keli ženklai, kurių nevalia praleisti pro akis, rodančių, kad organizme vitamino D atsargos išseko.
Specialistė teigė, kad dažnas į juos numoja ranka, tačiau sukaupus visą „rinkinį“ simptomų, juos ignoruoti tampa sunku.
„Vitamino D trūkumas gali pasireikšti įvairiais simptomais, tokiais kaip nuovargis, silpnumas, padidėjęs prakaitavimas, dažniau puolančios infekcinės ligos, kaulų ar raumenų skausmai, lėtesnis žaizdų gijimas, nuotaikų svyravimai“, – sakė ji.
Vitamino D pertekliaus simptomai
Svarbu kalbėti ir apie vitamino D perteklių organizme. Pasak vaistininkės, su tokia būsena nėra susiduriama dažnai, tačiau aptarti svarbu.
Dėl to vaistininkė bedė į maisto papildus, kurie kartais yra vartojami per didelėmis dozėmis arba jų kiekis pasirenkamas be saiko.
„Vitamino D perteklius – gana reta diagnozė. Jį gali sukelti neteisingai vartojami maisto papildai, t. y. vartojant didesnes dozes nei nurodyta ant informacinio lapelio arba nesilaikant gydytojo ar vaistininko rekomendacijų“, – informavo pašnekovė.
Pasiteiravus T. Gečienės, kokie simptomai gali išduoti, kad kūnui vitamino D jau yra per daug, ji sutiko keliais iš jų pasidalinti.
Anot jos, šie simptomai yra gana akivaizdūs, o pasekmės gali būti rimtos, tad rekomendavo tokiais atvejais nedelsti ir kreiptis pagalbos.
„Apie vitamino D perteklių gali įspėti pykinimas, vėmimas, troškulys, dažnas šlapinimasis, silpnumas. Ilgainiui gali padidėti kalcio kiekis kraujyje, o tai pažeidžia inkstus ar širdį.
Visgi šie simptomai gali būti susiję ir su kitomis ligomis. Bet kuriuo atveju, pajutus juos, patariama kreiptis į gydytoją“, – patarė ji.
Kaip papildyti vitamino D atsargas?
Visiems tiems, kurie siekia papildyti savo vitamino D atsargas organizme, pirmiausia T. Gečienė patarė pasitikrinti jo atsargas.
Anot jos, ne visuomet reikia laukti pasirodančių simptomų, kartais pakanka atlikti vieną tyrimą.
„Norint sužinoti vitamino D kiekį organizme, rekomenduojama atlikti kraujo tyrimą gydymo įstaigoje“, – siūlė ji.
Vėliau ji prakalbo apie vitamino D turinčius maisto produktus. Pasak jos, nors saulė – pagrindinis šaltinis, vis tik Lietuvoje pakankamai jo susirinkti iš saulės yra sunku.
„Taip pat vitaminą D galima pasisavinti iš maisto, pavyzdžiui, riebios žuvies, kiaušinių, kepenų, kai kurių pieno produktų. Visgi, saulės ir maisto produktų gali ne visuomet pakakti.
Tokiais atvejais, ypač jei kraujo tyrimas parodo trūkumą, gali būti rekomenduojama vartoti maisto papildus“, – atskleidė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!