Šie Lietuvos žmonės gali nemokamai pasitikrinti, ar neserga vėžiu: kiti net nežino

Prevencinės programos ne tik leidžia imtis profilaktikos, bet ir užtikrina, kad gydymas būtų pradėtas laiku, kol ligos simptomai dar nėra stiprūs.
Ragina naudotis prevencinėmis programomis
Šiomis programomis tikrintis galima gydymo įstaigose, kuriose esate prisirašę.
„Kai suskausta, visi skubame pas gydytoją, o kai jaučiamės gerai – tik kai kurie. Vis dėlto pagal 5 ligų prevencijos programas turime tikrintis, kol jaučiamės sveiki. Kodėl?
Ligos pradžioje dažniausiai nejuntame jokių simptomų, o kai jie pasirodo, gydymas gali būti nelengvas ir turėti sunkių padarinių. Ligų prevencijos programos padeda nustatyti riziką susirgti arba aptikti ligos užuomazgas. Tai nustačius galima skubiai imtis profilaktikos ar pradėti gydytis.
Panevėžiečiams minint Pasaulinę širdies dieną, Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras su Lietuvos Širdies Asociacija surengtoje akcijoje „Širdies ritmu“ VLK atstovės Laura Nakrošienė ir Regina Gudašienė gyventojams priminė apie visas ligų prevencijos programas:
- širdies ir kraujagyslių ligų prevencinę programą, skirtą vyrams ir moterims nuo 40 iki 60 metų (imtinai);
- gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą – moterims nuo 25 iki 59 metų (imtinai);
- krūties vėžio prevencinę programą – moterims nuo 45 iki 74 metų (imtinai);
- prostatos vėžio prevencinę programą – vyrams nuo 50 iki 69 metų (imtinai) ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvas ar brolis sirgo šia liga;
- storosios žarnos vėžio prevencinę programą – vyrams ir moterims nuo 50 iki 74 metų (imtinai).
Ligų prevencijos programos skirtos tam tikro amžiaus žmonėms – tokio, kurio esant išauga rizika susirgti. Šį amžių rodo moksliniai tyrimai.
Tikrintis būtina nustatytu dažnumu, o dėl patikros reikia kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje esate prisirašę. Šią patikrą apmoka ligonių kasa.
Jei nesate tokio amžiaus, kai tikrinama pagal programas, bet jaučiatės blogai, taip pat nedelsdami kreipkitės į savo šeimos gydytoją – jis suteiks reikiamą pagalbą.
Daugiau apie ligų prevenciją šioje nuorodoje“, – rašoma įraše.
