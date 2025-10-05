Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šis gėrimas puikiai mažina kraujospūdį: žino ne visi

2025-10-05 15:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-05 15:30

Hipertenzija, dar vadinama aukštu kraujospūdžiu, yra viena dažniausiai pasitaikančių sveikatos problemų visame pasaulyje. Negydoma ji gali sukelti rimtų komplikacijų, įskaitant širdies priepuolius ir insultus, nes spaudimas kenkia svarbiausiems organams – širdžiai ir smegenims.

Kraujospūdis (nuotr. Shutterstock.com)

1

Mokslininkai nuolat ieško paprastų ir prieinamų būdų, kaip sumažinti riziką ir pagerinti kraujospūdžio rodmenis. Naujausi tyrimai atskleidžia, kad vienas iš tokių būdų gali būti arbata. Tyrimai rodo, kad vos keli puodeliai arbatos per dieną gali padėti palaikyti sveiką kraujospūdį ir prisidėti prie širdies sveikatos, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Flavan-3-oliai – galingi natūralūs junginiai

Tyrėjai nustatė, kad arbata yra turtinga flavan-3-oliais – junginiais, kurie siejami su kraujospūdžio mažinimu.

Žurnale „Advances in Nutrition“ paskelbtame tyrime, apimančiame 157 bandymus ir 15 studijų, buvo nustatyta, kad idealus flavan-3-olių kiekis per dieną yra 400–600 mg.

Viename puodelyje arbatos yra maždaug 160 mg flavan-3-olių, tad išgeriant tris puodelius arbatos per dieną galima pasiekti rekomenduojamą paros normą:

„Be to, padidėjęs flavan-3-olių vartojimas su maistu gali padėti pagerinti kraujospūdį, cholesterolio koncentraciją ir cukraus kiekį kraujyje. Stipriausi įrodymai buvo kai kurių biožymenų (t. y. sistolinio kraujospūdžio, bendro cholesterolio, didelio tankio lipoproteinų cholesterolio ir insulino/gliukozės dinamikos) atveju. Reikėtų pažymėti, kad tai yra su maistu susijusios gairės, o ne rekomendacija vartoti flavan-3-olių papildus.“

Be arbatos, flavan-3-olių gausu ir kituose maisto produktuose:

  • Obuoliuose;
  • Uogose;
  • Kakavoje.

Moksliniai tyrimai patvirtina naudą

Dr. Timas Bondas, tyrėjas ir TAP atstovas, teigia:

„Remiantis žurnale „Journal of Cardiovascular Pharmacology“ paskelbtu tyrimu, flavonoidai gerina kraujagyslių veiklą – vadinamąją endotelio funkciją, kuri padeda kontroliuoti kraujospūdį.

Šiuo būdu flavonoidų gausus maistas, pavyzdžiui, arbata, uogos ir obuoliai, gali padėti palaikyti širdies ir kraujagyslių sveikatą. Todėl arbata, kurioje gausu flavonoidų, yra svarbi optimalios mitybos dalis, ypač širdies sveikatai. Ji taip pat užtikrina sveiką hidrataciją.“

2008 m. žurnale „Molecular Nutrition and Food Research“ paskelbtas tyrimas parodė, kad flavan-3-oliai turi ne tik antioksidacinių, bet ir priešvėžinių, širdies apsaugos, antibakterinių, antivirusinių ir smegenų apsaugos savybių.

„Žmonės kartais gali nepastebėti tikrosios polifenolių, tokių kaip flavan-3-oliai, galios, galbūt pernelyg supaprastintai juos apibūdindami kaip antioksidantus. Tačiau vis daugiau tyrimų ir toliau rodo natūralių flavan-3-olių vartojimo naudą mažinant su mityba susijusių ligų, įskaitant širdies ligas, insultą ir 2 tipo diabetą, riziką“ – pabrėžia dr. T. Bondas.

Praktiniai patarimai kraujospūdžiui mažinti

Be flavan-3-olių vartojimo, NHS rekomenduoja:

  • Laikytis sveikos ir subalansuotos mitybos;
  • Reguliariai mankštintis – skirti bent 150 minučių fizinio aktyvumo kiekvieną savaitę;
  • Kontroliuoti kūno svorį;
  • Sumažinti druskos vartojimą – vengti sūraus maisto ir neberti druskos į patiekalus;
  • Sumažinti alkoholio vartojimą – ne daugiau kaip 14 alkoholio vienetų per savaitę;
  • Sumažinti kofeino vartojimą – gėrimai, kuriuose daug kofeino: kava, arbata, kola;
  • Nustoti rūkyti.

 

