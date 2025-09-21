Padidėjusį skrandžio rūgštingumą išduoda šie ženklai: kiti net nesupranta, kad kenčia

Šia tema naujienų portalo tv3.lt skaitytojams sutiko pakomentuoti vaistinių tinklo „BENU“ vaistininkė Diana Saltanavičienė.
„GERL – tai lėtinė virškinimo sistemos liga, kai skrandžio turinys, rūgštis, fermentai, kartais – tulžis reguliariai grįžta atgal į stemplę. Tai sukelia rėmenį, rūgštumą burnoje, kosulį ar net skausmą krūtinėje.
Taip atsitinka dėl silpno stemplės apatinio rauko, kuris turėtų sandariai uždaryti kelią tarp stemplės ir skrandžio.
GERL vystymuisi įtakos turi įvairūs rizikos veiksniai: antsvoris, nėštumas, rūkymas, įprotis sočiai valgyti prieš miegą ir tam tikri maisto produktai – riebi, aštri, rūkyta ar rūgšti produkcija, šokoladas, kava, alkoholis.
Refliuksas taip pat gali pasireikšti ir kaip kitų ligų, pavyzdžiui, opaligės ar šalutinio vaistų poveikio, išraiška“, – ligą išsamiai pristatė vaistininkė.
Dažnas sveikatos sutrikimas
Kaip pasakojo D. Saltanavičienė, su GERL susiduria dažnas, dėl to į ligą kreipti dėmesį yra svarbu. Pasiteiravus, kam yra didžiausia rizika susirgti šia liga, ji pasidalijo savo pastebėjimais:
„Šis sveikatos sutrikimas yra labai dažnas, jis paplitęs net tarp 10-20 proc. viso pasaulio gyventojų, daugiausia atvejų – Vakarų šalyse.
Dažniausiai refliuksas pasireiškia vyresnio amžiaus suaugusiems, tačiau gali varginti ir vaikus, nors jiems šis sutrikimas pasireiškia rečiau.
Didžiausia rizika – vyresniems nei 40-50 metų asmenims, ypač turintiems antsvorio. Didesnę riziką susirgti turi ir nėščios moterys.“
Tiesa, pasak jos, dažnai įtaką šio sveikatos sutrikimo atsiradimui taip pat daro tam tikri žmonių įpročiai.
„Didesnę tikimybę susidurti su sveikatos sutrikimu turi žmonės, kurių mityboje vyrauja riebus, aštrus, rūgštus ar rūkytas maistas, taip pat tie, kurie rūko, dažnai vartoja kavą, šokoladą, alkoholį.
Liga dažniau išsivysto žmonėms, kurie vakare sočiai pavalgę eina miegoti, gyvena sėslų gyvenimą arba serga gretutinėmis ligomis“, – informavo ji.
GERL simptomai
Pasiteiravus specialistės, kokie simptomai išduoda GERL , ji pasidalijo keliais iš jų, kurie gali apsunkinti kasdienybę.
„Pagrindinis ligos simptomas yra rėmuo – deginantis pojūtis už krūtinkaulio, kuris sustiprėja po valgio, atsigulus ar pasilenkus.
Taip pat būdingas rūgštaus ar kartaus skonio atsirūgimas, pilnumo jausmas skrandyje, spaudimas ar skausmas krūtinėje“, – kalbėjo vaistininkė.
Nepaisant to, kai kurie pacientai taip pat susiduria su pasireiškiančiu lėtiniu kosuliu, gerklės dirginimu, užkimimu. Šie simptomai dažniausiai pasirodo naktį. Anot vaistininkės, naktį dėl kosulio arba dusulio priepuolių gali sutrikti miegas.
„Šiuos simptomus svarbu atpažinti anksti, nes negydomas gastroezofaginis refliuksas gali sukelti ilgalaikių sveikatos sutrikimų.
Dažniausiai išsivysto ezofagitas, stemplės gleivinės uždegimas, dėl kurio atsiranda skausmas ryjant, padidėja kraujavimo ar opų rizika. Laikui bėgant, stemplėje gali atsirasti randai, sukeliantys jos susiaurėjimą ir rijimo sutrikimus.
Kai kuriems pacientams išsivysto vadinamoji Barretto stemplė – pakitusi stemplės gleivinė, laikoma ikivėžine būkle, nes didina stemplės vėžio riziką.
Be to, dėl rūgšties patekimo į kvėpavimo takus gali pasireikšti lėtinis kosulys, bronchitas, astmos paūmėjimai ar net plaučių uždegimai“, – įspėjo ji.
GERL simptomų mažinimas
D. Saltanavičienė pasakojo, kad GERL simptomus galima sumažinti, tačiau tam svarbu koreguoti savo gyvenimo būdą.
Anot jos, svarbu mažinti svorį, valgyti mažesnėmis porcijomis, vengti vėlyvų vakarienių. Taip pat miegoti pakeltu galvugaliu, atsisakyti rūkymo ir alkoholio.
„Jei to nepakanka, skiriami skrandžio rūgštingumą mažinantys vaistai ar antacidai. Sunkių ar į vaistus nereaguojančių atvejų gydymui gali būti taikomos chirurginės procedūros“, – aiškino specialistė.
Taip pat ji prabilo apie mitybą – paaiškino, ką verta valgyti, o ko geriau į savo lėkštę nesidėti. Pasak vaistininkės, mityba gali atlikti reikšmingą vaidmenį siekiant sumažinti simptomus.
„Siekiant palengvinti refliukso simptomus derėtų dažniau rinktis lengvai virškinamą, mažiau rūgštų ir mažiau riebų maistą.
Tinka virtos ar troškintos daržovės, liesa mėsa ir žuvis, pilno grūdo produktai, avižinė košė, bananai, kriaušės, natūralus jogurtas, varškė. Verta gerti daugiau vandens, rinktis šiltus, ne per karštus gėrimus.
Derėtų vengti riebios, keptos, rūkytos ir aštrios produkcijos, šokolado, kavos, gazuotų gėrimų, alkoholio, pomidorų, citrusinių vaisių, svogūnų, česnakų bei mėtos“, – pranešė ji.
Kada reikėtų kreiptis pagalbos?
Specialistė taip pat paaiškino, kada pagalbos dėl GERL jau vertėtų kreiptis į medikus. Anot jos, metas apsilankyti gydytojo kabinete, kai su simptomais susiduriama dažnai ir jie nepraeina netgi pakoregavus gyvenimo būdą.
„Jei rėmuo ar kiti simptomai pasireiškia dažniau nei kelis kartus per savaitę, jei jie nepraeina pakoregavus mitybą ar gyvenimo būdą, jei simptomai stiprėja, reikėtų kreiptis į medikus“, – pasakojo ji.
Tiesa, taip pat vaistininkė prakalbo apie tai, kada reikėtų nieko nelaukiant kreiptis į gydytojus. Pasak jos, tokie atvejai gali signalizuoti apie rimtus pažeidimus.
„Skubiai kreiptis būtina, jei pasireiškia rijimo sutrikimai, nepaaiškinamas svorio kritimas, vėmimas krauju ar juodos, deguto spalvos išmatos – tai gali būti rimtesnių pažeidimų požymiai.
Taip pat svarbu pasitarti su gydytoju, jei nuolatinis kosulys, užkimimas ar krūtinės skausmas kelia nerimą“, – pranešė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!