1 vaisius mažina aukštą cholesterolį ir cukrų kraujyje: įsidėmėkite ir išbandykite

Gerai žinoma, kad sureguliavus mitybą, suvaldysite diabetą. Ši patologija atsiranda dėl kūno negebėjimo reaguoti į insuliną ir dėl to padidėja cukraus kiekis kraujyje. Diabetas retkarčiais sukelia nepaaiškinamą troškulį ar padažnėjusį norą šlapintis.
Medikai sutaria, kad diabetikai turėtų būti atsargūs valgydami vaisius. Tačiau buvo įrodyta, kad vienas vaisius mažina cukraus kiekį kraujyje, rašo express.co.uk.
Figos mažina cholesterolį ir cukraus kiekį kraujyje
Figos, kurios dėl turimo pektino mažina cholesterolį, gali sumažinti cukraus kiekį kraujyje, kai vartojamos kaip ekstraktas. Įrodymais yra paremta, kad šie vaisiai turi daugybę antidiabetinių savybių.
Figos gali būti naudingos kaip maisto papildas, kai jos naudojamos gydant 2 tipo diabetą. Vienas tyrimas parodė, kad figų lapų ekstraktas gali sumažinti gliukozės kiekį kraujyje ir išlaikyti sveiką cukraus kiekį kraujyje.
Manoma, kad šis mažinantis poveikis yra susijęs su didele figos ADA (priešvaistinių antikūnių) koncentracija, kuri yra viena didžiausių gamtoje. Tyrimas parodė, kad figų ekstrakto dozės pridėjimas prie gliukozės gėrimo padėjo sumažinti bendrą gliukozės ir insulino kiekį kraujyje per 30–120 minučių.
Mokslininkai teigė, kad standartizuotame figų ekstrakte esanti abscisinė rūgštis padeda pagerinti gliukozės lygį. Šios išvados buvo patvirtintos atlikus daugybę tyrimų su gyvūnais.
2016 metais atliktas tyrimas su graužikais parodė, kad fikusinas, figų lapų ekstraktas, gali pagerinti jautrumą insulinui.
Ekstraktas taip pat gali padėti diabetikams normalizuoti riebalų rūgščių ir vitamino E kiekį – tą parodė 2003 metais atliktas kitas tyrimas su gyvūnais. Įrodyta, kad vaisių valgymas gali būti naudingas sergant cukriniu diabetu, žmonės gauna pakankamai energijos ir išlaikomas sveikas kūno svoris.
„Diabetes UK“ paaiškina: „Tai ne tas pat kaip cukrus gėrimuose, šokolade, pyraguose ir sausainiuose, taip pat vaisių sultyse ir meduje. Vidutinio dydžio obuolys turi apie 15–20 gramų angliavandenių.
Geriau sumažinkite šokolado, saldžių gėrimų, pyragaičių ir kitų užkandžių, o ne sveikų vaisių kiekį, kai bandote apriboti angliavandenius, siekdami suvaldyti gliukozės kiekį kraujyje.“
Gyvenimo būdo pokyčiai kartu su dieta gali užkirsti kelią diabeto atsiradimui ir geriau valdyti 2 tipo diabetą. Tai reguliarus mankštinimasis ir didelio vandens kiekio vartojimas.
Nustačius diagnozę, 2 tipo cukrinis diabetas gali būti kontroliuojamas, tačiau su juo gyvenama visą gyvenimą. Tačiau mokslininkai teigia, kad išimtiniais atvejais būklė gali būti pakeista.
Prediabetas, arba išankstinė diabeto stadija, perspėja apie gresiantį diabetą. NHS sako: „Kuo anksčiau diagnozuojamas diabetas ir pradedamas gydymas, tuo geriau. Ankstyvas gydymas sumažina kitų sveikatos problemų riziką.“
