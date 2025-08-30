Vyras miške sutiko mešką: to, kas vyko toliau, nesitikėjo niekas

Vyras, išgyvenęs gyvūno užpuolimą, po susidūrimo su meška įrašė šokiruojantį atsisveikinimo įrašą savo artimiesiems, kai po incidento rado nuplėštas savo kūno dalis, rašoma unilad.com.
Jeremy užpuolė meška
2017 m. rugpjūčio 24 d. J. Evansas išdrįso įžengti į Albertos miškus Kanadoje, bandydamas sumedžioti aviną. Vis tik vietoj to priežiūros vadovas susidūrė su lokiu ir vos nemirė.
Medžiodamas Jeremy pastebėjo, kad priešais jį, mažiau nei už trijų metrų, prabėgo „mažas rudas gyvūnas“. Jis greitai suprato, kad tai buvo ne avinas, o meškos jauniklis.
Kaip jis vėliau pasakojo UNILAD, tuo metu jis pasilenkė iš kuprinės išsiimti lokių atbaidymo priemonės, bet kol jį surado – pasirodė lokio motina.
Siekdamas ją atbaidyti, Jeremy metė į lokę savo dviratį ir pataikė, dėl to ji kelioms akimirkoms sustojo. Gyvūnas tuomet trumpam atsitraukė, bet netrukus puolė dar kartą, todėl Jeremy ėmė bėgti ir mėgino įlipti į medį.
Vis tik rudoji lokė spėjo „apsikabinti savo letenomis“ aplink jo dešinę koją.
„Mano kairė akis buvo iškritusi iš akiduobės. Ji buvo nuriedėjusi žemyn. Kad galėčiau matyti, turėjau arba pakelti vieną akį, arba stipriai atlošti galvą atgal.
Prisimenu, kad palietęs veidą pajutau, jog nieko nejaučiu. Mano žandikaulis buvo išdraskytas, matėsi visi dantys“, – prisiminė Jeremy interviu „Daily Mail“.
Kai lokė pasitraukė, Jeremy nukrito ant žemės. Nors beveik nematė, nes regėjimą smarkiai sutrikdė sužalojimai, jis sugebėjo šliaužti atgal per mišką ir rasti savo kuprinę su šautuvu.
Rado savo kūno dalis
Pirmas dalykas, kurį jis pastebėjo, buvo jo ūsai, barzda, dalis veido ir ausis – viskas, ką lokys buvo nuplėšęs.
Supratęs, kad gali neišgyventi, Jeremy išsitraukė telefoną ir įrašė kelias atsisveikinimo žinutes žmonai.
„Kas tai ras, prašau, praneškite mano žmonai, kad aš bandžiau išgyventi. Bet nėra jokios vilties“, – rašė jis vienoje žinutėje, kurią vėliau pasidalijo su visais.
Kitoje Jeremy prisipažino: „Esu tikras, kad tai pabaiga. Esu labai pavargęs ir jaučiu, kad tuoj prarasiu sąmonę. Jei tai įvyks – aš nebeatsibusiu.“
Po užpuolimo vyrui buvo atliktos penkios sudėtingos operacijos ir dar penkiolika mažesnių procedūrų.
Vis tik ne tik fiziniai sužalojimai paliko randus – Jeremy susirgo potrauminio streso sutrikimu (PTSS) ir kelerius metus lankė terapiją, bandydamas įveikti šio siaubingo išgyvenimo padarinius.
