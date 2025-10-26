Kalendorius
Lietuvos talentai

10-metės pasirodymas „Lietuvos talentuose“ virto tikra drama: teisėjai liko sujaudinti

2025-10-26 11:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 11:20

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovų laukia dar viena netikėtumų ir gabiausių šalies žmonių kupina „Lietuvos talentų“ laida. Paaiškės, kad net ir didžiausiems talentams nepavyksta numatyti visko –  įspūdingas 10-metės pasirodymas šį vakarą virs tikra drama.

10-metės pasirodymas „Lietuvos talentuose“ virto tikra drama: teisėjai liko sujaudinti (nuotr. V. Černiausko)
6

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovų laukia dar viena netikėtumų ir gabiausių šalies žmonių kupina „Lietuvos talentų" laida. Paaiškės, kad net ir didžiausiems talentams nepavyksta numatyti visko –  įspūdingas 10-metės pasirodymas šį vakarą virs tikra drama.

0

Vienas momentas jau šį vakarą suvirpins net stipriausių žiūrovų širdis. Į sceną žengs vos 10 metų vilnietė Laura Maria Moskal – jauna dainininkė, kurios balsas nepaliks abejingų. Ji atliks kūrinį „NEMO – The Code“ ir jau nuo pat pirmų natų pavergs tiek teisėjus, tiek žiūrovus.

10-metės pasirodymas „Lietuvos talentuose“ virto tikra drama: teisėjai liko sujaudinti
Laura visada mėgo dainuoti

Muzika Laurai patiko nuo pat mažens – ji visada mėgo dainuoti, klausytis kūrinių ir pati bandydavo juos atlikti. Dainavimas jai tapo neatsiejama kasdienybės dalimi, o scena – vieta, kurioje gali atskleisti savo jausmus ir energiją.

Įdomu tai, kad šou dalyvė iki paskutinės akimirkos nežinojo, jog dalyvaus „Lietuvos talentuose“!

 „Mama su mokytoja sugalvojo, kad reikia mane užrašyti. Kai sužinojau – buvau labai laiminga, nes visada norėjau į „Lietuvos talentus“, – šypsosis mergaitė prieš lipdama į sceną.

Mėgsta klausytis garsių atlikėjų

Paklausta, kas ją labiausiai įkvepia, Laura atviraus, kad mėgsta klausytis garsių atlikėjų. „Man labiausiai patinka Nemo ir Sia, o iš lietuvių – Monika Liu ir Jessica Shy“, – sakys jaunoji dainininkė.

Vos nuskambės pirmieji dainos akordai, studijoje įsivyraus tyla – Laura užpildys visą erdvę savo balsu. Kai ji baigs dainuoti, salėje aidės didžiuliai plojimai.

„Mes labai seniai nematėme „Lietuvos talentų“ scenoje tokio talentingo ir jauno žmogaus. Tu mums atnešei šventę“, – sujaudinta sakys Rūta Ščiogolevaitė.

Tačiau jau netrukus atmosfera pasikeis – kas nutiks Laurai? Laidos vedėjas ir teisėjai skubės į pagalbą, o visa studija stebės sulaikiusi kvapą. Drama scenoje išgąsdins ne vieną, o kaip ji baigsis, pamatysite jau šį vakarą. 

Ar Laurai pavyks sujaudinti teisėjus ir pelnyti bilietą į kitą etapą? Visa tai pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.

„Lietuvos talentų“ laida – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3!

