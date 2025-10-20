Fleitininkė ir šokėja sukėlė iššūkių filmavimo komandai: „Operatoriai jau net nespėja“

Maskvoje gimusi ir Druskininkuose gyvenanti Polina fleitą į rankas pirmą kartą paėmė būdama 14-os ir jos nebepadėjo atgal į dėžutę. Kaip pasakojo studentė, su muzikos instrumentu ji yra nukeliavusi iki pat Afrikos, kur grodavo restoranuose ir baruose.
Į sceną Polina pasikvietė ir draugę Sofiją, šokančią lotyniško stiliaus šokius. Pasirinkta greito tempo muzika ir duetas taip išjudino susirinkusią minią, kad filmavimo komanda turėjo sunkumų pasirodymo metu.
„Pastebėjimas draugiškas – jos yra tik dvi, bet užima visą sceną ir operatoriai jau net nespėja pagauti jų ir šviesos nespėja“, – pastebėjo vedėjas Mindaugas Stasiulis.
Dar tik įpusėjus pasirodymui choreografė Anželika Cholina ir atlikėja Rūta Ščiogolevaitė paspaudė raudonąjį mygtuką. Netrukus prie jų prisijungė ir likę du teisėjai.
Raudonai užsidegęs ekranas su degančiu X akimirksniu atšaldė linksmą atmosferą.
„Čia viskas su jumis yra tvarkoje – jūs puikiai grojate, mergina puikiai šoka, viskas gerai, – bet tai, kas buvo čia, nėra tai, ko mes ieškome“, – paaiškino R. Ščiogolevaitė.
„Tiesiog kažkaip nepraskambėjo tas jūsų duetas“, – pridėjo A. Cholina.
Nenorėdama dar stipriau nuvilti atrankos dalyvių, Rūta tikėjosi, kad merginos priims tai kaip „idėjų katalizatorių“ ir dalyvavimas kitais metais atneš pozityvesnių rezultatų.
