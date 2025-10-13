„Auksinis mygtukas“ sukėlė Vytauto Rumšo emocijų audrą: „Tai yra kažkas tokio“

Projekto komisiją šį kartą pritrenkė trylikametės moksleivės Mintės Kuzminskaitės šokis, kurį mergina sujungė su įvairiais triukais, o jos pasirodymas nustebino netgi tikrą šios srities profesionalę, Lietuvos režisierę-choreografę Anželiką Choliną.
Gyvena Anglijoje
Mintė gimė Anglijoje ir su tėvais į Lietuvą grįžta dažniausiai tik vasaromis. Gyvendama svetur Mintės mama Ligita savo dukrai padeda įgyvendinti svajonę tapti profesionalia šokėja ir su ja vyksta į visus šokių renginius.
„Pirmiausiai lankiau gimnastiką, bet kai suėjo šešeri, užsimaniau šokti. Tai aš pažiūrėjau, kur galiu šokti, ten man labai patiko ir šoku iki dabar“, – apie savo hobį su užsidegimu pasakojo gabi šokėja.
Sykį Mintė su mama Liverpulyje susipažino su vienu geriausių ir tituluočiausių to miestų choreografų Dane'u William'u Bates'u. Mergaitės talentas jam taip pat neprasprūdo pro akis ir šis lietuvaitė priglaudė po savo sparneliu.
„Jo choreografijos yra įspūdingos. Kur jis važiuoja Anglijoje, tai mes stengiamės ten ir būti“, – teigė Ligita.
Atvykdama į Lietuvą dėl šio projekto pati Mintė turi kilnų tikslą. Tai lyg įrodymas visiems, kad čia gyvenantys jos giminaičiai niekada nėra užmiršti ir labai jai rūpi.
„Labai norėjau ateiti į Lietuvos talentus, nes aš noriu, kad manimi didžiuotųsi mano močiutė ir senelis, ir mano prosenelė, kuri mirė. Aš noriu, kad jie didžiuotųsi labai“, – neslepė Mintė.
Vytautas Rumšas išsirinko savo favoritę
Kiekvienas projekto teisėjas „auksinį mygtuką“ atrankų metu gali spustelėti tik sykį, o tai reiškia, kad dalyvis automatiškai patenka į superfinalą.
Mintės šokis buvo išties profesionalus ir vientisas, o jos talentą atpažinę teisėjai greitai pakilo iš savo kėdžių. Įsiaudrinusi buvo ir publika, kuri po šokio skandavo „Mygtuką, mygtuką!“.
Publikos spaudimui neatsilaikė aktorius Vytautas Rumšas, kuris jį spustelėjo, taip sukeldamas didžiulį džiaugsmą Mintei.
„Tu esi Lietuvos talentas, nepaisant to, kad tu šokio išmokai ten Londone. Ačiū, kad atvežei jį čia pas mus, tai yra kažkas tokio!“, – susijaudinęs kalbėjo V. Rumšas jaunesnysis.
Choreografė A. Cholina galėjo profesionaliausiai įvertinti šokį, nes yra šios srities žinovė.
„Minte, tu nuostabi. Taip stipriai šokančios mergaitės jau seniai nemačiau. Man labai patiko tavo vidus, nes jis dalyvauja šokyje, tai yra labai svarbu. Todėl, kad atlikti kombinacijas kartais gali bet kas, bet sujungti su vidumi, kad tai neatrodytų technika, o vis dėlto būtų menas, tai tau tikrai pavyko šiandien, šaunuolė“, – neslėpė ji.
Galiausiai žodį tarė ir Rūta Ščiogolovaitė, kuri pridėjo, kad po ilgo laiko tarpo į projektą atėjo tikras aukso grynuolis.
„Mes turime talentų!“, – kelis kartus pakartojo projekto teisėja.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.
