TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Auksinį mygtuką gavusi Lina ne tik sužavėjo, bet ir išgąsdino teisėjus: galvojau, kad tai – satanistų reikalas

2025-10-01 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 20:15

TV3 laidos „Lietuvos talentai“ sceną sudrebina dar neatrasti, itin talentingi žmonės su neįprastais gebėjimais. Viena iš jų – gitaros mokytoja dirbanti Lina, grojanti metalo muziką.

TV3 laidos „Lietuvos talentai" sceną sudrebina dar neatrasti, itin talentingi žmonės su neįprastais gebėjimais. Viena iš jų – gitaros mokytoja dirbanti Lina, grojanti metalo muziką.

1

Lina Vaštakaitė jau 9 metus dirba gitaros mokytoja. Iš Anykščių kilusi mergina prisiminė, kaip jos gyvenime atsirado sunkioji muzika. 

„Giliais 2007-ais metais Anykščiuose prisėdau prie kompiuterio ir ieškojau natų, ką mokytis groti. Ir beveik visose online pamokose pati pirma daina yra „Metallicos“ „Nothing else matters“. Sėdžiu, žiūriu į tas natas ir galvoju: visų pirma, čia žiauriai lengva, o antra – kaip aš grosiu, jeigu dainos nežinosiu“, – pasakojo Lina. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš pradžių Linai „Metallica“ asocijavosi tik su negražiais vaikinais riebaluotais plaukais, su triukšminga muzika, tačiau ji net nesitikėjo, kad viena daina taip pakeis jos gyvenimą. 

„Pasileidau tą dainą ir negalėjau patikėti, kad yra tokia graži... ar čia yra metalas? Per vieną dieną mano gyvenimas pasikeitė (...) Būtent tą akimirką pasakiau, kad čia yra tai, ko aš noriu, čia yra mano gyvenimo tikslas“, – tikino „thrash“ metalo žanro atstovė. 

Šis pasirodymas „Lietuvos talentuose“ – tai ne tik savo gabumų parodymas, o ir savo kompleksų išvarymas. 

„Esu labai daug kompleksų įsivariusi, kas liečia savęs pristatymą platesnei publikai, turiu daug vidinių demonų, kurie dabar grumiasi. Bet gal ir yra tame esmė, kad aš turiu sau tai padaryti kaip kažkokį išsilaisvinimą“, – sakė L. Vaštakaitė.

Linos Vaštakaitės pasirodymas „Lietuvos talentuose“
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Linos Vaštakaitės pasirodymas „Lietuvos talentuose“

Sulaukė auksinio mygtuko

Pasirodymo metu Lina pademonstravo įspūdingus vokalinius gebėjimus bei meistrišką gitaros valdymą. Baigus pasirodymą, komisijos nariai buvo netekę amo, publika plojo atsistojusi. 

Nelaukęs kitų teisėjų patvirtinimo, Marijonas Mikutavičius padarė tai, ko šį sezoną dar nedarė – Linai paspaudė auksinį mygtuką. 

„Aš visada galvojau, kad tai yra kažkoks satanistų reikalas“, – teištarė teisėja Rūta Ščiogolevaitė. 

Kuo Lina sužavėjo komisijos narius, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

