TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Ieva Carter savo pasirodymu šokiravo ir visko mačiusius „Lietuvos talentų“ teisėjus: „Čia jai yra gražu ir faina?“

Lietuvos talentai – sekmadienį 19:30 per TV3!
2025-09-25 17:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 17:15

TV3 laidos „Lietuvos talentai“ scenoje savo jėgas išbando ne tik talentingiausi šalies žmonės. Nusifilmuoti laidoje taip pat ryžtasi ir drąsios, savimi pasitikinčios asmenybės. Tarp jų – ir Ieva Rusaitė, save prisistatanti Ievos Carter vardu. 

30-metė yra gyvenusi Londone, o dabar gyvena Vilniuje. „Lietuvos talentuose" ji papasakos, kad visada svajojo apie dainininkės profesiją, tačiau jai būnant vos 9-erių iš mokytojos išgirdo priekaištą, kad neturi muzikinės klausos. Tada jos svajonė žlugo, tačiau apie ją prisiminė, kai pamatė „Lietuvos talentų" registracijos anketą. 

3

30-metė yra gyvenusi Londone, o dabar gyvena Vilniuje. „Lietuvos talentuose“ ji papasakos, kad visada svajojo apie dainininkės profesiją, tačiau jai būnant vos 9-erių iš mokytojos išgirdo priekaištą, kad neturi muzikinės klausos. Tada jos svajonė žlugo, tačiau apie ją prisiminė, kai pamatė „Lietuvos talentų“ registracijos anketą.

„Labas vakaras, Rūta, ar gali mane pakviesti šokiui? Paskutinį kartą, ar ne paskutinį, – užlipusi ant scenos Ieva to paklaus komisijos narės Rūtos Ščiogolevaitės. – Truputį jaudinuosi, nes bijau tavęs, tikėjausi, kad bus Jazzu.“ 

Sužavėti publiką ji bandys atlikdama Anatolijaus dainą „Nežinau, kodėl“ ir šokdama, kaip pati pristatys, Londone populiarius šokių judesius. Sudainavusi kiek mažiau nei pusę kūrinio, Ieva sulauks trijų komisijos narių „X“ paspaudimų. Dar muzikai nesustojus ji vidury dainos sakys: „Išblaškėt mane su tais X, nu kas čia dabar, kodėl? (...) Aš kaltinu teisėjus dėl savo nepadainavimo.“

„Gal būtų norėjęsi, kad tu iš Londono būtum parvežus kažką tokio“, – kritikos Ievos pasirodymui negailės Vytautas Rumšas.

Suteikė antrą šansą

Visgi komisijos nariai drąsos nestokojančiai merginai suteiks antrą šansą sudainuoti kitą dainą. Bet ar antras šansas padės?

„Čia rimtai? Aš galvojau, kad tokiems žmonėms sumoka, kad jie ateitų. Bet ji rimtai taip? Čia jai yra gražu ir faina?“ – po antro Ievos pasirodymo klaus R. Ščiogolevaitė.

Ievos Carter pasirodymo ištrauką išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Kokią antrą dainą pasirinko Ieva, kaip ji reaguos į teisėjų komentarus ir ar ji paklius į kitą etapą, sužinokite jau šį sekmadienį 19:30 val. laidoje „Lietuvos talentai“.

