Liko 5 dienos: vėliau jūsų pinigus paims arba jų teks prašyti

Aišku, viešasis susisiekimas nėra nemokamas. Daugelį Vilniaus gyventojų šiemet papiktino pigiausių pusvalandinių bilietų panaikinimas – po protestų atitinkamą sprendimą savivaldybės taryba turėjo pakeisti. Kaip ten bebūtų, nauji bilietai – daug brangesni.
Bet tai – dar ne pabaiga. Pasirodo, yra daugiau kaip 1 mln. nepanaudotų senų bilietų. Ir jais nebus galima apmokėti kelionės jau nuo spalio 1 d.
Tuomet norintys susigrąžinti pinigus už juos turės teikti atitinkamą prašymą. O, prašymo nepateikus per 3 mėn., žmonių pinigus savivaldybė tiesiog pasiims nesuteikusi jokios paslaugos.
Liko kelios dienos aktyvuoti
Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, save tapatinanti su prekės ženklu „Judu“ (nors tokiu pavadinimu veikia įmonė Kaune), neseniai rekomendavo keleiviams viešojo transporto bilietus, įsigytus iki liepos 1 d., aktyvuoti iki rugsėjo 30 d.
Nuo spalio 1 d. jų aktyvuoti nebus galimybės, tačiau už juos bus galima susigrąžinti pinigus iki metų pabaigos, nurodė „Susisiekimo paslaugos“.
„Svarbu žinoti, kad visi seni bilietai, kurie bus aktyvuoti iki rugsėjo 30 d., galios visą biliete nurodytą laikotarpį – metiniai bilietai galios metus, mėnesiniai – mėnesį ir t. t.“ – pranešime aiškino įmonė.
Pinigus galima susigrąžinti tik už neaktyvuotus bilietus. Norint susigrąžinti lėšas, reikia užpildyti specialią užklausos formą. Ir tai galima padaryti tik internetu.
Pinigus pasiims Vilniaus miesto savivaldybė
„Susisiekimo paslaugų“ viešųjų ryšių projektų vadovė Eglė Krušinskaitė naujienų portalą tv3.lt informavo, kad per 3 metus, kol galioja seno nominalo bilietai, susikaupė 1,6 mln. negražintų bilietų. Didžioji jų dalis – vienkartiniai.
„Tai rodo, kad anksčiau žmonės įprastai užsipirkdavo vienkartinių bilietų kelionėms – buvusi kainodara neskatino rinktis ilgalaikių bilietų“, – nurodė įmonės atstovė.
Tačiau suprantama, kad, jeigu artimiausiu metu žmogui niekur važiuoti nereikia, jis neaktyvuos vienkartinio bilieto.
O kiek tada verti visi bilietai, už kuriuos gyventojai mokėjo pinigus ir kuriais dar nepasinaudojo?
E. Krušinskaitė skaičiavo, kad preliminariai per 3 metus neaktyvuotų bilietų vertė siekia 1 289 382 eurus.
Tai būtų vidutiniškai po 2 eurus kiekvienam Vilniaus gyventojui, jeigu tikėsime, kad sostinė jų turi daugiau kaip 600 tūkst.
Tačiau kodėl seni bilietai negalėtų būti pakeisti naujais ir grąžinamas tik sumų skirtumas?
Į ši klausimą „Susisiekimo paslaugų“ atstovė atsakė taip: „Administracinės priežastys – jei bilietas galėtų būti aktyvuojamas po 5 ar 10 metų, būtų sudėtinga tvarkyti sistemą, atnaujinti kainas ar koreguoti maršrutus pagal realią paklausą.“
E. Krušinskaitė patvirtino, kad už viešojo transporto bilietus surinkti pinigai keliauja į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą.
Ji taip atsakė į klausimą, ar tai nėra būdas pasipelnyti žmonių sąskaita:
„Apie tai yra informuojama, todėl žmonės gali patys pasirinkti, kaip elgtis su turimais bilietais: juos grąžinti iki metų pabaigos arba aktyvuoti iki rugsėjo pabaigos.“
Pernai „Susisiekimo paslaugos“ gavo 44,7 mln. eurų pajamų ir uždirbo 0,67 mln. eurų grynojo pelno. Ankstesnius dvejus metus bendrovės grynasis pelnas viršijo po 1 mln. eurų.
