Žemė ir ūkis

Per 30 nepriklausomybės metų lietuviai atrado ne tik tradicinių Europos vynininkystės šalių produkciją, bet ir kitų kontinentų vynus. Tačiau retas žino, kad tikros vynuogės auginamos ir tikras vynas taip pat spaudžiamas ir Lietuvoje. Be to, vynuogių augintojai ir vyno gamintojai taip pat, kaip ir kitų žemės ūkio šakų atstovai, gali pretenduoti į atitinkamą Europos Sąjungos paramą. Šiemet pirmasis jos kvietimas baigėsi.