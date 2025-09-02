Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Svarbu visiems vilniečiams: atkreipkite dėmesį į pasikeitusią tvarką – gali tekti susimokėti baudą

2025-09-02 12:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-02 12:02

Vilniaus viešojo transporto keleiviai dar visai neseniai galėjo atsikvėpti ramiau – jei 30 ar 60 minučių bilietėlis baigdavo galioti, kontrolieriai dar 10 skaičiuodavo kaip „tolerancijos laiką“. Tai reiškė, kad spūstyse įstrigęs keleivis galėdavo neaktyvuoti naujo bilieto ir vykti su buvusiu. Tačiau nuo liepos mėnesio ši tvarka panaikinta – pasibaigus bilietui, keleiviai rizikuoja gauti baudą.

JUDU apie tolerancijos laikotarpį, pasibaigus bilietėlio galiojimo laikui (tv3.lt koliažas)



4

Jau nuo liepos 1 dienos įsigaliojo nauja tvarka, pagal kurią įsigytiems 30 ir 60 minučių bilietams tolerancijos laikas nėra taikomas, kaip nurodo JUDU savo tinklalapyje.

Tai pastebėję keleiviai socialiniuose tinkluose liejo pyktį:

„10 min. tolerancijos laiką panaikino, kad galėtų išlupti iš jūsų daugiau pinigų!“ – feisbuke rašo Marius.

JUDU atsakė, kodėl panaikino tolerancijos laikotarpį

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į JUDU, siekiant sužinoti, kodėl buvo panaikintas tolerancijos laikotarpis.

Viešojo transporto organizavimo vadovas Arnas Misiūnas nurodė, kad pokyčiai susiję su nuo liepos 1 d. įsigaliojusia nauja kainodara.

„Nebėra vadinamojo tolerancijos laikotarpio – pasibaigus bilietui, kelionė laikoma nebegaliojančia, todėl sutikus kontrolę keleiviui bus pasiūlyta įsigyti kontrolės bilietą.

Suprantame, kad tai gali atrodyti griežta, tačiau sprendimas priimtas siekiant užtikrinti visiems keleiviams vienodai aiškias taisykles ir skaidrų bilietų naudojimą“, – nurodo A. Misiūnas.

Taip pat JUDU atstovas aiškina, kad dabar prieš keliones ypatingai svarbu įsivertinti jų trukmę.

„Svarbiausia keliaujantiems – iš anksto įsivertinti planuojamos kelionės trukmę ir pasirinkti tinkamiausią bilieto tipą. O pasirinkus ilgalaikius bilietus dėl kelionės trukmės galvos sukti nereikia – jie suteikia visišką laisvę važiuoti viešuoju transportu tiek, kiek reikia“, – sako jis.

2025-09-02 12:30
O prie ko čia bauda keleiviui jei autobuso vairuotojas nesilaiko grafikų??? Jei visada važiuoji 25min - o vairuotojas 7min vėluoja - tai dėl kelių minučių dar vieną 30min bilietą pirkti? Tai gi absurdas. Nusipirkęs bilietą dar ir turi telefone laikmatį paleisti,kad neduok tu dieve minutės per ilgai nepavažiuotum - 29min 59sek šoki iš važiuojančio autobuso. Baudų šalis - nieko nebežino tik kaip prisipуst prie smulkmenų.
Atsakyti
eikit na x ui
eikit na x ui
2025-09-02 12:36
padugnės
tik sukilimas išgelbės mus nuo tokių šūdvemalių

kažkada taip bus
Atsakyti
