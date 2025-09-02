Svarbu visiems vilniečiams: atkreipkite dėmesį į pasikeitusią tvarką – gali tekti susimokėti baudą

Jau nuo liepos 1 dienos įsigaliojo nauja tvarka, pagal kurią įsigytiems 30 ir 60 minučių bilietams tolerancijos laikas nėra taikomas, kaip nurodo JUDU savo tinklalapyje.
Tai pastebėję keleiviai socialiniuose tinkluose liejo pyktį:
„10 min. tolerancijos laiką panaikino, kad galėtų išlupti iš jūsų daugiau pinigų!“ – feisbuke rašo Marius.
JUDU atsakė, kodėl panaikino tolerancijos laikotarpį
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į JUDU, siekiant sužinoti, kodėl buvo panaikintas tolerancijos laikotarpis.
Viešojo transporto organizavimo vadovas Arnas Misiūnas nurodė, kad pokyčiai susiję su nuo liepos 1 d. įsigaliojusia nauja kainodara.
„Nebėra vadinamojo tolerancijos laikotarpio – pasibaigus bilietui, kelionė laikoma nebegaliojančia, todėl sutikus kontrolę keleiviui bus pasiūlyta įsigyti kontrolės bilietą.
Suprantame, kad tai gali atrodyti griežta, tačiau sprendimas priimtas siekiant užtikrinti visiems keleiviams vienodai aiškias taisykles ir skaidrų bilietų naudojimą“, – nurodo A. Misiūnas.
Taip pat JUDU atstovas aiškina, kad dabar prieš keliones ypatingai svarbu įsivertinti jų trukmę.
„Svarbiausia keliaujantiems – iš anksto įsivertinti planuojamos kelionės trukmę ir pasirinkti tinkamiausią bilieto tipą. O pasirinkus ilgalaikius bilietus dėl kelionės trukmės galvos sukti nereikia – jie suteikia visišką laisvę važiuoti viešuoju transportu tiek, kiek reikia“, – sako jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
tik sukilimas išgelbės mus nuo tokių šūdvemalių
kažkada taip bus