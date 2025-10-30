„Žalgirio“ ataka „žemė–oras“ – tarp gražiausių Eurolygos ture

Septintąją vietą užėmė Bolonijos „Virtus“ aukštaūgio Aleno Smailagičiaus dėjimas į „Žalgirio“ krepšį.
Trečioje pozicijoje – Sylvaino Francisco puikus perdavimas ir Ąžuolo Tubelio dėjimas. Antras liko Tel Avivo „Maccabi“ gynėjo Jimmy Clarko metimas iš vidurio aikštelės.
Gražiausiu epizodu išrinktas Valensijos „Valencia“ gynėjo Brancou Badio blokas Stambulo „Fenerbahče“ puolėjui Mikaeliui Jantunenui.
