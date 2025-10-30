Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgirio“ ataka „žemė–oras“ – tarp gražiausių Eurolygos ture

2025-10-30 15:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 15:12

Eurolygos gražiausių septintojo turo epizodų dešimtuke atsidūrė ir Kauno „Žalgirio“ ataka.

Ą.Tubelis puikiai užbaigė komandos draugo perdavimą (BNS nuotr.)

Eurolygos gražiausių septintojo turo epizodų dešimtuke atsidūrė ir Kauno „Žalgirio“ ataka.

REKLAMA
0

Septintąją vietą užėmė Bolonijos „Virtus“ aukštaūgio Aleno Smailagičiaus dėjimas į „Žalgirio“ krepšį.

Trečioje pozicijoje – Sylvaino Francisco puikus perdavimas ir Ąžuolo Tubelio dėjimas. Antras liko Tel Avivo „Maccabi“ gynėjo Jimmy Clarko metimas iš vidurio aikštelės.

Gražiausiu epizodu išrinktas Valensijos „Valencia“ gynėjo Brancou Badio blokas Stambulo „Fenerbahče“ puolėjui Mikaeliui Jantunenui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų