TV3 naujienos > Gyvenimas > Viduriavimas

Namų vaistinėlė mamai: ką verta turėti, jei vaiką užkluptų virusinis viduriavimas

REKLAMA / 2025-10-03 09:45 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Kiekviena mama žino, kad vaikai serga dažniau nei norėtųsi. Vieną dieną jie linksmai laksto kieme, o kitą – jau guli lovoje su pakilusia temperatūra ar pilvo skausmais. Nors dauguma tokių negalavimų praeina savaime, jie gali sukelti nemažai streso tėvams, ypač tada, kai simptomai prasideda vakare ar savaitgalį, kai gydytojo konsultacijos reikia laukti ilgiau.

Viena iš dažniausių problemų, su kuria susiduria mažų vaikų tėvai, – virusinis viduriavimas. Ši būklė dažniausiai nėra pavojinga, tačiau net ir kelių valandų intensyvus viduriavimas gali sukelti skysčių ir mineralų netekimą, o tai vaikams itin pavojinga. Būtent todėl svarbu žinoti, kokios priemonės gali padėti namuose, kol liga praeis savaime arba iki vizito pas gydytoją.

Pirmiausia – skysčių atstatymas

Pavojingiausia virusinio viduriavimo komplikacija yra dehidratacija. Kadangi vaikas netenka daug skysčių ir mineralų, vaistinėlėje verta turėti geriamųjų rehidratacijos tirpalų (miltelių arba paruoštų gėrimų). Jie padeda atkurti prarastą skysčių ir druskų pusiausvyrą. Jei tirpalų nėra, vaikas gali gerti negazuotą vandenį ar silpną arbatą, tačiau specialūs tirpalai yra veiksmingesni.

Vaistai ir priemonės, kurios gali praversti

Be skysčių atstatymo, yra ir kitų priemonių, kurios padeda vaikui lengviau įveikti virusinį viduriavimą. Namų vaistinėlėje naudinga turėti ne tik būtiniausius vaistus, bet ir papildomas priemones, galinčias sumažinti nemalonius simptomus. Tokiu būdu mama gali greičiau reaguoti ir užtikrinti, kad vaiko savijauta pagerėtų.

  • Probiotikai (dar žinomi kaip gerosios bakterijos). Kai kurie probiotikai padeda greičiau atstatyti žarnyno mikroflorą, todėl gali palengvinti negalavimus.
  • Vaikams tinkami karščiavimą mažinantys vaistai. Kartais kartu su viduriavimu pasireiškia karščiavimas – tuomet praverčia paracetamolis ar ibuprofenas (žinoma, tik amžių atitinkančiomis dozėmis).
  • Odos priežiūros priemonės. Dažnas tuštinimasis gali sudirginti vaiko odą, todėl naudinga turėti apsauginį kremą nuo iššutimų.

Visos šios priemonės yra lengvai prieinamos, todėl kiekviena šeima jas gali turėti. Įvairūs vaistai ir kiti daiktai padeda jaustis užtikrinčiau, nes leidžia greitai reaguoti į vaiko būklės pokyčius. Be to, tinkamai paruošta vaistinėlė gali sumažinti stresą ir suteikti mamai daugiau pasitikėjimo – ji pasiruošusi įvairioms situacijoms.

Ką dar svarbu žinoti ir kada kreiptis į gydytoją?

Nors tėvai kartais pagalvoja apie „viduriavimą stabdančius“ vaistus, vaikams jų vartoti nerekomenduojama. Tokie preparatai gali sulaikyti virusą žarnyne ir atitolinti pasveikimą, todėl daug geriau sutelkti dėmesį į skysčių atstatymą, tinkamą mitybą ir vaiko savijautos stebėjimą. Visa tai užtikrinus, liga dažniausiai praeina savaime.

Tačiau yra situacijų, kai būtina kreiptis į gydytoją. Jei vaikas tampa labai vangus, atsisako gerti, vemia, o viduriavimas tęsiasi ilgiau nei kelias dienas ar išmatose pastebimas kraujas – reikalinga medikų apžiūra. Itin svarbu neatidėlioti vizito pas gydytoją, jei šie simptomai atsiranda kūdikiui ar mažesniam nei dvejų metų vaikui.

