 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Išsipildymo akcija

Joris – vienintelis toks Lietuvoje: jo mama kovoja už sūnaus galimybę kalbėtis su pasauliu

2025-11-26 14:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-26 14:45

Joris – vienas iš šių metų TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Išsipildymo akcija“ herojų. Berniukas gimė per anksti, vos 25-ąją nėštumo savaitę. O dabar, sulaukęs 7-erių, vaikas vis dar nekalba. Tačiau jis rado savitą būdą bendrauti su aplinkiniu pasauliu – akimis, gestais, šypsena. Kiekviena jo diena – tai tylus įrodymas, kad net ir mažame žmoguje gali glūdėti didelė stiprybė. O kiekvienas iš mūsų galime palengvinti jo dalią ir padėti jam rasti ryšį su aplinka.

„Išsipildymo akcijos“ herojus Joris (nuotr. stop kadras)
12

Joris – vienas iš šių metų TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Išsipildymo akcija“ herojų. Berniukas gimė per anksti, vos 25-ąją nėštumo savaitę. O dabar, sulaukęs 7-erių, vaikas vis dar nekalba. Tačiau jis rado savitą būdą bendrauti su aplinkiniu pasauliu – akimis, gestais, šypsena. Kiekviena jo diena – tai tylus įrodymas, kad net ir mažame žmoguje gali glūdėti didelė stiprybė. O kiekvienas iš mūsų galime palengvinti jo dalią ir padėti jam rasti ryšį su aplinka.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jorio mama Ina pasakoja, kad sūnus išvydo šį pasaulį sverdamas vos 595 gramus, būdamas vos 30 centimetrų ūgio. Šeimai tai buvo didžiulis išbandymas – kiekviena diena reanimacijoje virsdavo kova už gyvybę.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo pirmųjų dienų – kova už gyvybę

Vieną dieną atrodydavo, kad Joris kabinasi į gyvenimą, o jau kitą vaikui pakildavo temperatūra, keisdavosi net jo kūno spalva, būdavo atliekama daugybė tyrimų – gydytojai ir vėl kovodavo dėl jo gyvybės. O kai jam nebuvo nė mėnesio, ir berniukas nesvėrė net kilogramo, Joriui buvo operuota širdis.

REKLAMA

Netrukus šeima susidūrė ir su dar vienu iššūkiu – retinopatija. Tai – akių liga, kai atšoka tinklainė, kuri dažnai pasitaiko ankstukams. Todėl jau vos po pusantro mėnesio jam buvo atliktos abiejų akių operacijos. Po jų laukė dar vienas sunkus periodas – Joris vėl grįžo prie kvėpavimo aparatų ir reanimacijos palatos.

„Nors regėjimas išgelbėtas, jis išliko labai silpnas – akinukų dioptrijos yra -12 ir -14“, – sako berniuko mama.

REKLAMA
REKLAMA

Gimęs Inos sūnus Joris sujaudino net medikus: svėrė vos 595 gramus
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gimęs Inos sūnus Joris sujaudino net medikus: svėrė vos 595 gramus

Lyg bėdų dar būtų maža, gydytojai pastebėjo ir tai, kad viena Jorio ausytė nereaguoja taip, kaip turėtų – paaiškėjo, kad trūkęs vienos Jorio ausies būgnelis. Medikai šeimą informavo, kad be operacijos jo atkurti nepavyks.

Vos pusantrų metukų Jorį ir vėl operavo. Procedūra praėjo sėkmingai – gydytojams pavyko išgelbėti Inos sūnaus klausą. Kaip pasakojo mama, šiandien Joris jau gerai girdi. O tai kartu buvo ir viena iš pirmųjų pergalės akimirkų ilgoje kovoje dėl Jorio sveikatos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Deja, tai aptemdė kraupi nelaimė – avarijoje žuvo Jorio tėtis. Joris ir jo broliai neteko tėvo, o Ina vyro. „Tai buvo labai sudėtingas laikotarpis, kurį išgyvename iki šiol. Bandome judėti į priekį. Auginant Joriuką pagalbininkais liko trys vyresnieji jo broliai, labai padeda mano mama, nes su vaikais likau viena“, – sako Ina.

REKLAMA

Atsinaujino ir Jorio sveikatos problemos: berniukas nustojo skleisti garsus ir nuo dvejų iki šešerių metų gyveno visiškoje tyloje.

O po apsilankymo raidos centre, medikai jam nustatė raidos atsilikimą, kalbos ir mitybos sutrikimus, mažą ūgį ir svorį.

Šeima turi vieną norą

Situacija dar labiau komplikavosi tuomet, kai Joris pradėjo lankyti paruošiamąją klasę – patirtas stresas sukėlė pirmąjį epilepsijos priepuolį. Berniukui buvo diagnozuota epilepsija, o šiuo metu liga kontroliuojama tik vaistais.

REKLAMA

Atlikus genetinius tyrimus, rasta ir visų negalavimų priežastis. Joriui buvo nustatytas itin retas Rauch-Steindl sindromas – genetinė mutacija, paveikianti kalbos raidą, ūgį ir svorį. Jis tapo pirmuoju vaiku ir žmogumi Lietuvoje, kuriam nustatytas šis sindromas.

Tam, kad Joris galėtų tobulėti, Inos sūnui labai reikalingi kineziterapijos, ergoterapijos užsiėmimai ir vandens terapija. Jorio kineziterapeutė pritaria, kad vandens terapija padeda skatinti teigiamas emocijas ir lavina kūno pojūtį – vandenyje Joris geriau jaučia savo kūną, įgauna taisyklingesnę laikyseną, todėl pastebimai pagerėjo jo pusiausvyra, eisena ir susidomėjimas aplinka.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis tik, labiausiai šeima laukia komunikatoriaus – specialaus įrenginio, kuris padėtų Joriui išreikšti mintis ir jausmus. Tokio įrenginio kaina siekia nuo kelių šimtų iki 12 tūkstančių eurų, priklausomai nuo modelio ir funkcijų.

„Jeigu jis komunikatoriaus pagalba gebėtų susikalbėti su aplinkiniais, jo veide dažnai matytume šypseną“, – sako Ina.

Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas.

Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.

REKLAMA

Norintiems paaukoti daugiau: www.issipildymoakcija.lt

„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.

Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.

„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų