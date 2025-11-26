Per Kalėdas visi girs šią mišrainę: užsirašykite receptą

Jums reikės:
- 250 g keptos vištienos,
- 100 g fermentinio sūrio,
- 2 virtų kiaušinių,
- 100 g konservuotų ananasų,
- 2–3 v. š. konservuotų kukurūzų,
- šiek tiek poro baltosios dalies,
- pipirų mišinio,
- druskos,
- majonezo,
- kelių graikiškų riešutų (papuošimui),
- kelių krapų šakelių (taip pat papuošimui).
Vištieną ir ananasus supjaustykite nedideliais gabalėliais. Kiaušinius ir sūrį sutarkuokite. Porą susmulkinkite. Sūrio didžiąją dalį atidėkite į šoną. Visus produktus sumaišykite su majonezu.
Serviravimo lėkštėje išdėkite mišrainę padarydami pusiau perpjauto ananaso formą. Šaukštu išlyginkite kiek tai įmanoma taisyklingiau. Visą mišrainę apiberkite tarkuotu sūriu ir dar kartą jau rankomis sutvirtinkite atsargiai ir švelniai paspausdami.
Išdėliokite riešutų puseles šachmatais ir majonezu padarykite įstrižas juostas. Krapus skinkite labai mažomis šakelėmis ir pakiškite po riešutu jį pakeldami. Pasirodo, kad ši dalis yra pati sudėtingiausia.