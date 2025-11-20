 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šventėms pataria išbandyti kitokią baltą mišrainę: nuo stalo dings pirma

2025-11-20 15:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 15:50

Kulinarinės Kalėdų tradicijos Lietuvoje vis dar išlieka nenurungiamos: ant stalų kasmet grįžta silkė, kūčiukai, aguonpienis ir, žinoma, balta mišrainė. Daugeliui tai yra vienas mėgstamiausių šventinio stalo patiekalų – gardus, sotus ir nebrangus.

Balta mišrainė (nuotr. 123rf.com)

Kulinarinės Kalėdų tradicijos Lietuvoje vis dar išlieka nenurungiamos: ant stalų kasmet grįžta silkė, kūčiukai, aguonpienis ir, žinoma, balta mišrainė. Daugeliui tai yra vienas mėgstamiausių šventinio stalo patiekalų – gardus, sotus ir nebrangus.

REKLAMA
0

Ko gero, kiekviena šeima mėgsta šį patiekalą pritaikyti pagal savo skonį: vieni įdeda papildomų produktų, kiti kaip tik laikosi kulinarinių tradicijų. Prekybos tinklas „Lidl“ kviečia išbandyti du baltos mišrainės receptus, kurie tikrai maloniai nustebins, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors šventės dažniausiai nėra įsivaizduojamos be tradicinių patiekalų, pastaraisiais metais Lietuvos gyventojai vis dažniau išbando modernias laiko patikrintų patiekalų interpretacijas. Spalio mėnesį minėto prekybos tinklo užsakymu „Norstat“ atlikta apklausa parodė, kad kas trečias žmogus teigiamai vertina naujoves ant šventinio stalo.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak įmonės viešųjų ryšių vadovės Linos Skersytės, žmonės kasmet vis laisviau eksperimentuoja su naujais ingredientais, lengvesniais padažais ar įdomesnėmis pamėgtų produktų derinimo idėjomis, taip išlaikydami pažįstamą skonį, bet suteikdami jam ypatingą, savitą akcentą. Tai prekybininkai pastebi ir pirkėjų krepšeliuose.

REKLAMA

„Šventiniu laikotarpiu pirkėjų krepšeliai neapsieina be tokių produktų kaip konservuotų žirnelių ar kitų konservuotų daržovių, majonezo, morkų, bulvių, iš ko dažniausiai būna gaminamos įvairios mišrainės ar salotos.

Tačiau pastebime, kad žmonės kasmet ieško įkvėpimo, kaip pažįstamus skonius paversti išskirtiniais, nenutolstant nuo lietuviškų šventinių tradicijų. Tai – visiškai natūralu: keičiantis kasdieniams žmonių įpročiams, kinta ir šventiniai lūkesčiai“, – sako L. Skersytė.

REKLAMA
REKLAMA

Ji pažymi, kad vis daugiau gyventojų Lietuvoje šventinį meniu ruošia iš anksto – kalėdinį stalą repetuoja jau rudenį, kad atėjus šventėms nebereikėtų sukti galvos dėl mėgstamiausių derinių.

„Taip daroma ne tik dėl noro sutaupyti, išdėliojant išlaidas ilgesniu laikotarpiu, bet ir įsigyjant reikalingus produktus nelaukiant paskutinės akimirkos. Be to, iš anksto suplanuotas šventinis meniu suteiks daugiau laiko pasimėgauti buvimu su artimiausiais“, – teigia L. Skersytė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Netikėti tradicijų akcentai: balta mišrainė su tunu

Balta mišrainė – tikra šventinio stalo klasika, kurią verta pamėginti atrasti iš naujo. Prekybos tinklas kviečia pagardinti baltą mišrainę netradiciniu, bet skaniu, sočiu ir nebrangiu ingredientu – tunu. Nors ši idėja Lietuvoje gali skambėti neįprastai, švenčiantieji Ispanijoje patvirtins, jog tai – tikras atradimas!

REKLAMA

4 porcijoms reikės: 

  • 2 skardinių tuno savo sultyse;
  • 3–4 virtų bulvių;
  • 3 virtų morkų;
  • 3 virtų kiaušinių;
  • 4–5 marinuotų agurkų;
  • 1 mažo svogūno (nebūtina);
  • 150–200 g konservuotų žirnelių;
  • 4–5 šaukštų majonezo;
  • 1 šaukštelio garstyčių (nebūtina);
  • druskos, pipirų pagal skonį;
  • krapų ar svogūnų laiškų papuošimui.

Gaminimas:

REKLAMA

Supjaustykite virtas bulves, morkas ir kiaušinius kubeliais. Smulkiai supjaustykite marinuotus agurkus, svogūną.

Nusausinkite tuną ir lengvai išsklaidykite šakute. Sumaišykite visus ingredientus dubenyje, sudėkite žirnelius. Įmaišykite majonezą, jei norite – ir garstyčias, pagardinkite druska ir pipirais. Papuoškite kapotais krapais ar svogūnų laiškais.

Ir sotu, ir netradiciška: balta mišrainė su saldžiomis bulvėmis

Puiki idėja, jei norisi įdomesnio baltos mišrainės varianto, saldžios bulvės – puikus pasirinkimas. Patiekalui jos suteiks švelnaus saldumo ir sotumo pojūtį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

4 porcijoms reikės:

  • 2 vidutinio dydžio saldžių bulvių;
  • 3 virtų morkų;
  • 3 virtų kiaušinių;
  • 4–5 marinuotų agurkų;
  • 150 g konservuotų žirnelių;
  • 3–4 šaukštų majonezo arba jogurto;
  • 1 arbatinio šaukštelio citrinų sulčių;
  • druskos, pipirų pagal skonį;
  • šviežių petražolių ar krapų papuošimui.

Gaminimas:

Nulupkite saldžias bulves, supjaustykite kubeliais ir išvirkite garuose arba vandenyje, kad išlaikytų formą.

Supjaustykite morkas, kiaušinius ir marinuotus agurkus kubeliais. Sudėkite žirnelius ir sumaišykite.

Padažui sumaišykite majonezą arba jogurtą su citrinų sultimis, druska ir pipirais. Lengvai įmaišykite padažą į mišrainę ir papuoškite žalumynais. Skanaus!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Burokėlių, bulvių ir pupelių mišrainė (nuotr. Lithuanian in the USA)
Be šios mišrainės neįsivaizduoja nė vienų švenčių: tereikia vos kelių ingredientų
Agurkų ir virtų morkų mišrainė (nuotr. Gera virtuvė)
Ši mišrainė nepaliks abejingų: receptą išsisaugokite šventėms
Burokėlių mišrainė su kelmučiais (nuotr. Kviečiu į virtuvę)
Šią mišrainę išmokė gaminti draugė: „Būtinai įtraukiu į šventinį meniu“
Mišrainė su tunu ir kiaušiniais (Nuotr. Samčio užrašai)
Ši mišrainė nuo švenčių stalo dings pirma: užsirašykite receptą
Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų