Šventėms pataria išbandyti kitokią baltą mišrainę: nuo stalo dings pirma

Ko gero, kiekviena šeima mėgsta šį patiekalą pritaikyti pagal savo skonį: vieni įdeda papildomų produktų, kiti kaip tik laikosi kulinarinių tradicijų. Prekybos tinklas „Lidl“ kviečia išbandyti du baltos mišrainės receptus, kurie tikrai maloniai nustebins, rašoma pranešime spaudai.
Nors šventės dažniausiai nėra įsivaizduojamos be tradicinių patiekalų, pastaraisiais metais Lietuvos gyventojai vis dažniau išbando modernias laiko patikrintų patiekalų interpretacijas. Spalio mėnesį minėto prekybos tinklo užsakymu „Norstat“ atlikta apklausa parodė, kad kas trečias žmogus teigiamai vertina naujoves ant šventinio stalo.
Pasak įmonės viešųjų ryšių vadovės Linos Skersytės, žmonės kasmet vis laisviau eksperimentuoja su naujais ingredientais, lengvesniais padažais ar įdomesnėmis pamėgtų produktų derinimo idėjomis, taip išlaikydami pažįstamą skonį, bet suteikdami jam ypatingą, savitą akcentą. Tai prekybininkai pastebi ir pirkėjų krepšeliuose.
„Šventiniu laikotarpiu pirkėjų krepšeliai neapsieina be tokių produktų kaip konservuotų žirnelių ar kitų konservuotų daržovių, majonezo, morkų, bulvių, iš ko dažniausiai būna gaminamos įvairios mišrainės ar salotos.
Tačiau pastebime, kad žmonės kasmet ieško įkvėpimo, kaip pažįstamus skonius paversti išskirtiniais, nenutolstant nuo lietuviškų šventinių tradicijų. Tai – visiškai natūralu: keičiantis kasdieniams žmonių įpročiams, kinta ir šventiniai lūkesčiai“, – sako L. Skersytė.
Ji pažymi, kad vis daugiau gyventojų Lietuvoje šventinį meniu ruošia iš anksto – kalėdinį stalą repetuoja jau rudenį, kad atėjus šventėms nebereikėtų sukti galvos dėl mėgstamiausių derinių.
„Taip daroma ne tik dėl noro sutaupyti, išdėliojant išlaidas ilgesniu laikotarpiu, bet ir įsigyjant reikalingus produktus nelaukiant paskutinės akimirkos. Be to, iš anksto suplanuotas šventinis meniu suteiks daugiau laiko pasimėgauti buvimu su artimiausiais“, – teigia L. Skersytė.
Netikėti tradicijų akcentai: balta mišrainė su tunu
Balta mišrainė – tikra šventinio stalo klasika, kurią verta pamėginti atrasti iš naujo. Prekybos tinklas kviečia pagardinti baltą mišrainę netradiciniu, bet skaniu, sočiu ir nebrangiu ingredientu – tunu. Nors ši idėja Lietuvoje gali skambėti neįprastai, švenčiantieji Ispanijoje patvirtins, jog tai – tikras atradimas!
4 porcijoms reikės:
- 2 skardinių tuno savo sultyse;
- 3–4 virtų bulvių;
- 3 virtų morkų;
- 3 virtų kiaušinių;
- 4–5 marinuotų agurkų;
- 1 mažo svogūno (nebūtina);
- 150–200 g konservuotų žirnelių;
- 4–5 šaukštų majonezo;
- 1 šaukštelio garstyčių (nebūtina);
- druskos, pipirų pagal skonį;
- krapų ar svogūnų laiškų papuošimui.
Gaminimas:
Supjaustykite virtas bulves, morkas ir kiaušinius kubeliais. Smulkiai supjaustykite marinuotus agurkus, svogūną.
Nusausinkite tuną ir lengvai išsklaidykite šakute. Sumaišykite visus ingredientus dubenyje, sudėkite žirnelius. Įmaišykite majonezą, jei norite – ir garstyčias, pagardinkite druska ir pipirais. Papuoškite kapotais krapais ar svogūnų laiškais.
Ir sotu, ir netradiciška: balta mišrainė su saldžiomis bulvėmis
Puiki idėja, jei norisi įdomesnio baltos mišrainės varianto, saldžios bulvės – puikus pasirinkimas. Patiekalui jos suteiks švelnaus saldumo ir sotumo pojūtį.
4 porcijoms reikės:
- 2 vidutinio dydžio saldžių bulvių;
- 3 virtų morkų;
- 3 virtų kiaušinių;
- 4–5 marinuotų agurkų;
- 150 g konservuotų žirnelių;
- 3–4 šaukštų majonezo arba jogurto;
- 1 arbatinio šaukštelio citrinų sulčių;
- druskos, pipirų pagal skonį;
- šviežių petražolių ar krapų papuošimui.
Gaminimas:
Nulupkite saldžias bulves, supjaustykite kubeliais ir išvirkite garuose arba vandenyje, kad išlaikytų formą.
Supjaustykite morkas, kiaušinius ir marinuotus agurkus kubeliais. Sudėkite žirnelius ir sumaišykite.
Padažui sumaišykite majonezą arba jogurtą su citrinų sultimis, druska ir pipirais. Lengvai įmaišykite padažą į mišrainę ir papuoškite žalumynais. Skanaus!