Šią mišrainę išmokė gaminti draugė: „Būtinai įtraukiu į šventinį meniu“

Kai pamačiau šią mišrainę pas Loretą, tikrai žinojau, kad ją gaminsiu ir nelauksiu jokių švenčių. Taip ir nutiko. Skania mišraine su burokėliais ir kelmučiais mėgaujuosi jau dabar.
Bet šią mišrainę būtinai įtraukiu į šventinį meniu“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.
Porcijos 6. Užtruksite apie 10 min.:
- 2–4 virti burokėliai;
- 2 marinuoti agurkėliai;
- 2 virtos morkos;
- 2 virti kiaušiniai;
- 100 ml marinuotų kelmučiai;
- 100 ml kons. kukurūzų;
- 100 ml kons. žirnelių;
- 1 v. š. majonezo;
- Žiupsnis druskos;
- Žiupsnis juodųjų pipirų.
Burokėlius, agurkus, morkas ir kiaušinius supjaustome kubeliais. Nuo žirnelių, kukurūzų ir kelmučių nupilame skystį. Mišrainę pagardiname druska, pipirais ir maišome su majonezu.