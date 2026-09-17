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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras: Lietuva, kaip ir Lenkija, turi informacijos apie galimas Rusijos hibridines atakas

2026-09-17 21:29 / šaltinis: ELTA
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2026-09-17 21:29
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Lietuva disponuoja ta pačia žvalgybos informacija apie galimas Rusijos hibridines atakas kaip ir kitos regiono valstybės bei sąjungininkai, teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot jo, vieši politikų perspėjimai apie tokią grėsmę yra koordinuotos kampanijos, kuriomis siekiama atgrasyti Maskvą nuo galimų provokacijų, dalis.

Kęstutis Budrys

Lietuva disponuoja ta pačia žvalgybos informacija apie galimas Rusijos hibridines atakas kaip ir kitos regiono valstybės bei sąjungininkai, teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot jo, vieši politikų perspėjimai apie tokią grėsmę yra koordinuotos kampanijos, kuriomis siekiama atgrasyti Maskvą nuo galimų provokacijų, dalis.

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Taip ministras reagavo į Lenkijos premjero Donaldo Tusko ketvirtadienį išsakytą perspėjimą, kad Rusija gali surengti hibridinius dronų ar raketų smūgius prieš Lenkiją ir kitas Ukrainą remiančias NATO rytinio sparno valstybes, o vėliau juos pateikti kaip nelaimingus atsitikimus.

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Remdamasis Lenkijos turima žvalgybos informacija, D. Tuskas aiškino, kad tokiais veiksmais Maskva galėtų siekti patikrinti NATO pasirengimą aktyvuoti 5-ąjį straipsnį, pagal kurį vienos Aljanso narės užpuolimas laikomas išpuoliu prieš visas NATO valstybes.

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„Noriu patikinti visus, kad Lietuvos Respublika disponuoja ta pačia žvalgybos informacija kaip ir kitos regiono šalys ar šalys, kurios turi čia dislokavusios savo pajėgas. Nėra kitokios informacijos“, – ketvirtadienį LRT laidoje „Dienos tema“ sakė K. Budrys.

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Šiuo klausimu yra kalbėjęs su NATO generaliniu sekretoriumi

Pasak ministro, šiuo klausimu jis yra kalbėjęs su NATO generaliniu sekretoriumi, jo pavaduotoju žvalgybai bei Europos valstybių ginkluotųjų pajėgų vadais.

„Dar kartą siekiau įsitikinti, ar mes tikrai kalbame apie tą patį. Žinia yra tokia – taip, mes kalbame apie tą patį. Tą informaciją Lietuva taip pat turi, mes apie ją taip pat kalbėjome kaip apie galimą svetimos vėliavos operaciją iš Rusijos pusės“, – pabrėžė Lietuvos diplomatijos vadovas.

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Anot K. Budrio, viešais sąjungininkų pareiškimais siekiama perspėti Rusiją nebandyti vykdyti operacijų, tikintis išvengti NATO kolektyvinės gynybos atsako.

„Dėl to ir viešus politikų pareiškimus apie tai matau kaip dalį koordinuotos kampanijos įspėti Rusiją nesiimti kvailų sprendimų ir nebandyti kažko daryti galvojant, kad tai nepasieks penktojo straipsnio ir nesieskaluos“, – kalbėjo jis.

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Ministras pažymėjo, kad valstybės jau yra parodžiusios gebėjimą užkardyti tokio pobūdžio operacijas arba nustatyti jų vykdytojus ir užsakovus.

„Rusija nepasislėps. Tik reikia išvengti blogų padarinių. Nėra šiandien situacija pasikeitusi“, – pridūrė ministras.

ELTA primena, kad D. Tusko pareiškimai nuskambėjo po naujų Rusijos dronų smūgių taikiniams, esantiems netoli Lenkijos sienos su Ukraina, Varšuvai reiškiant susirūpinimą dėl šaliai kylančių grėsmių.

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Na ir katras
Na ir katras
2026-09-17 21:51
Katram dabar nuciulps?
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Kalinigradins...
Kalinigradins...
2026-09-18 06:51
Broileris keis taikinį? - dabar puls BY?
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Vis nerimsta
Vis nerimsta
2026-09-17 21:42
,Mandaloske.norisi nehihibridiniu atataku?
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