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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas paskelbė apie planus Lenkijoje: „Tai bus istorinis žingsnis“

2026-09-17 20:44 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-17 20:44
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JAV ruošiasi dislokuoti JAV kariuomenės bazę Lenkijoje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie „pažangą“ derybose.

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)

JAV ruošiasi dislokuoti JAV kariuomenės bazę Lenkijoje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie „pažangą“ derybose.

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„Dėl ryžtingos mano draugo, Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio, lyderystės pasiekta reikšminga pažanga siekiant įkurti JAV kariuomenės bazę Lenkijoje. Jei tai įvyks, jos vieta bus paskelbta jau visai netrukus. Tai taps istoriniu žingsniu mūsų didžiajame JAV ir Lenkijos aljanse“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV, Lenkija ir dar trys šalys kurs „Patriot“ raketų aptarnavimo centrą Europoje

Lenkija, JAV ir trys Europos partnerės sutarė įkurti pažangių PAC-3 „Patriot“ raketų aptarnavimo centrą Europoje, skelbia „TVP World“.

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Varšuvos teigimu, šis žingsnis padidins žemyno pajėgumus gaminti ir prižiūrėti paklausius perėmėjus. Apie šį susitarimą Ankaroje vykstančio NATO viršūnių susitikimo metu pranešė Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas Kamišas).

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„Pasirašėme susitarimą su JAV, Vokietija, Nyderlandais ir Švedija dėl PAC-3 raketų, skirtų „Patriot“ sistemoms, priežiūros centro įkūrimo Europoje“, – socialiniame tinkle „X“ rašė W. Kosiniakas-Kamyszas.

„Tai gerokai padidins pajėgumus bei paspartins raketų gamybą ir priežiūrą“, – pridūrė jis.

Kol kas neaišku, kur centras bus įkurtas, nors W. Kosiniakas-Kamyszas anksčiau yra sakęs, kad Lenkija yra tarp šalių, rimtai svarstomų kaip būsima PAC-3 raketų gamybos vieta.

Kiek anksčiau JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas Michaelas Duffy teigė, kad Vašingtonas neatmeta galimybės gaminti pažangias „Lockheed Martin“ PAC-3 raketas už JAV ribų.

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Nevykėliui impotentui
Nevykėliui impotentui
2026-09-17 23:18
Tikėtinas variantas ir daugiau JAV karių Lietuvoje, šliure!
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