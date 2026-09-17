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Budrys: naujas JAV sankcijų Rusijai paketas nebūtinai bus pritaikytas iš karto

2026-09-17 20:07 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-17 20:07
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JAV įstatymų leidėjams patvirtinus naujas didelės apimties sankcijas Rusijai, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad jos nebūtinai bus pritaikytas iš karto, ragindamas Europos Sąjungą (ES) didinti savo spaudimą agresorei.

Kęstutis Budrys (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

JAV įstatymų leidėjams patvirtinus naujas didelės apimties sankcijas Rusijai, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad jos nebūtinai bus pritaikytas iš karto, ragindamas Europos Sąjungą (ES) didinti savo spaudimą agresorei.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kęstutis Budrys susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio

„Dar reikia sulaukti Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento parašo, bet svertas jau bus, ir galės būti taikomas tiek tiesiogiai Rusijai, tiek jos partneriams, ir tą reikia turėti omeny“, – Užsienio reikalų ministerijos perduotame vaizdo komentare sakė K. Budrys.

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„Nebūtinai jis (sankcijų paketas – BNS) bus pritaikytas iš karto, bet kas mums yra svarbu, ypač kaip Europos Sąjungai pirmininkausiančiai valstybei, kad turime intensyviau dirbti ties savo sankcijų paketais“, – teigė Lietuvos diplomatijos vadovas, LRT paklaustas, ar šis JAV Kongreso priimtas paketas yra svarbus instrumentas.

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Pasak K. Budrio, Lietuva ir JAV turi „bendrą supratimą“, kad svertai sustabdyti agresiją ir sprendimas dėl to yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino rankose.

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„Ir jis turi priimti tą sprendimą, (...) tai pakankamai realistinis vertinimas yra. Aš nematau, kad mes matytume skirtingose Atlanto pusėse skirtingai situaciją – mes ją matome vienodai. Ir naudojame tuos savo įrankius, kuriuos turime, kad Putinas padarytų teisingą sprendimą ir stabdytų šią agresiją“, – kalbėjo K. Budrys.

Jis Rusijos kare prieš Ukrainą prognozavo sudėtingą žiemą, ragindamas Lietuvą toliau teikti Ukrainai karinę bei civilinę paramą per energetikos sektorių – generavimo galią ir transformatorių pajėgumus.

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K. Budrys taip pat ragino ES „ne išiminėti iš individualių sankcijų Rusijos oligarchus“, o dirbti prie 22 paketo.

„Ką Lietuva daro jau dabar, teikdama realiu laiku Briuseliui paketus su finansų įstaigomis, energetikos įmonėmis, taip pat, kalbant apie individualias sankcijas, plėsdama žmonių ratą. Nes tai veikia ir niekas tuo neabejoja – sankcijos turi įtaką“, – tvirtino ministras.

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Jis sakė susitikime su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju) kalbėjęs apie tai, kokį papildomą svertą JAV įgyja su naujomis savo sankcijomis, „prisimenant, kad Putino elgesį veikdavo baimė“ dėl ekonominio „skausmo“.

„Aš esu įsitikinęs, kad lankstumas, kuris buvo šiomis savaitėmis iš Rusijos pusės kalbėtis, neva vėl imituoti derybas, buvo susijęs su galimomis pasekmėmis ir su galimais (JAV – BNS) sprendimais“, – nurodė K. Budrys.

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BNS rašė, kad JAV įstatymų leidėjai trečiadienį patvirtino didelės apimties naujas sankcijas, skirtas paspausti Rusiją dėl jos karo prieš Ukrainą. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo šis teisės aktas buvo išsiųstas pasirašyti prezidentui Donaldui Trumpui.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas po JAV Kongreso sprendimo teigė, kad naujos sankcijos Rusijai apsunkins pastangas tarpininkauti siekiant taikos su Ukraina.

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