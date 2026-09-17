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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva ir JAV pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje

2026-09-17 19:03 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-17 19:03
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Rugsėjo 17 d. Vašingtone užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pasirašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalę pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje, pranešė URM Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentas.

Kęstutis Budrys susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Nuotr. URM)
GALERIJA (5)

Rugsėjo 17 d. Vašingtone užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pasirašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalę pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje, pranešė URM Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentas.

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5

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kęstutis Budrys susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio

Susitarimu siekiama stiprinti Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinių atsparumą bei mažinti strategines priklausomybes.

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„Šiandien ekonominis saugumas yra neatsiejama nacionalinio saugumo dalis. Pasirašydami šią sutartį stipriname Lietuvos ir JAV strateginę partnerystę bei kuriame prielaidas saugesnėms, atsparesnėms ir patikimesnėms kritinių žaliavų tiekimo grandinėms“, – sakė K. Budrys.

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Lietuva siekia prisidėti prie šių tikslų savo kompetencijomis aukštųjų technologijų gamybos, pažangiųjų technologijų, kritinių medžiagų perdirbimo ir logistikos srityse.

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„Lietuva gali pasiūlyti ne tik politinį įsipareigojimą, bet ir konkrečią pridėtinę vertę. Esame pasirengę aktyviai prisidėti prie pažangių technologijų ir kritinių žaliavų ekosistemos kūrimo kartu su JAV ir kitais partneriais“, – pabrėžė ministras.

Anot Budrio, tai žymi svarbų žingsnį

Pasak K. Budrio, Lietuvos dalyvavimas šioje JAV iniciatyvoje žymi svarbų žingsnį stiprinant strateginį bendradarbiavimą su viena svarbiausių Lietuvos partnerių ekonominio saugumo ir pažangiųjų technologijų srityse.

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„Šis susitarimas atveria naujas galimybes pritraukti investicijas, stiprinti Lietuvos konkurencingumą ir mažinti geopolitines rizikas. Siekiame, kad Lietuva taptų patikima grandimi kuriant saugesnes ir atsparesnes transatlantines tiekimo grandines“, – teigė K. Budrys.

Susitarimas taip pat prisidės prie Lietuvos investicinio patrauklumo didinimo, rizikų verslui mažinimo bei nacionalinio ir ekonominio saugumo stiprinimo. Susitarimo su JAV pasirašymui anksčiau šį mėnesį pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Analogiškus susitarimus su JAV jau yra pasirašiusios Lenkija, Jungtinė Karalystė, Australija, Japonija, Malaizija ir kitos valstybės. Atitinkamą memorandumą su Jungtinėmis Valstijomis šių metų balandį pasirašė ir Europos Sąjunga.

 

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Vel ant greblio
Vel ant greblio
2026-09-17 19:38
Is ..pis vel Lietuvele,dar atsimenam kaip mazeikiu gamykla nupirko.
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Iš kur
Iš kur
2026-09-17 21:28
tokių idiotų kaip budrys atrandame - išparduosime savo kritinius mineralus jav grobikams pusvelčiui ir dar tas idiotas išsišiepęs iki dantų. Ne veltui tie mineralai vadinami kritiniais, nes jie neatsinaujina, kinija jų nebeparduoda jav, tai dabar jav dubasina tokius kaip budrys kuris dar ir šypsosi, liurbis.
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s
s
2026-09-17 21:01
Minelaus savo jau Ukraina Amerikai atidavė pagal sutartį.Su amerikonais geriau neprasidėti.
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