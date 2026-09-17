Lietuva ir JAV pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje

Susitarimu siekiama stiprinti Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinių atsparumą bei mažinti strategines priklausomybes.
„Šiandien ekonominis saugumas yra neatsiejama nacionalinio saugumo dalis. Pasirašydami šią sutartį stipriname Lietuvos ir JAV strateginę partnerystę bei kuriame prielaidas saugesnėms, atsparesnėms ir patikimesnėms kritinių žaliavų tiekimo grandinėms“, – sakė K. Budrys.
Lietuva siekia prisidėti prie šių tikslų savo kompetencijomis aukštųjų technologijų gamybos, pažangiųjų technologijų, kritinių medžiagų perdirbimo ir logistikos srityse.
„Lietuva gali pasiūlyti ne tik politinį įsipareigojimą, bet ir konkrečią pridėtinę vertę. Esame pasirengę aktyviai prisidėti prie pažangių technologijų ir kritinių žaliavų ekosistemos kūrimo kartu su JAV ir kitais partneriais“, – pabrėžė ministras.
Anot Budrio, tai žymi svarbų žingsnį
Pasak K. Budrio, Lietuvos dalyvavimas šioje JAV iniciatyvoje žymi svarbų žingsnį stiprinant strateginį bendradarbiavimą su viena svarbiausių Lietuvos partnerių ekonominio saugumo ir pažangiųjų technologijų srityse.
„Šis susitarimas atveria naujas galimybes pritraukti investicijas, stiprinti Lietuvos konkurencingumą ir mažinti geopolitines rizikas. Siekiame, kad Lietuva taptų patikima grandimi kuriant saugesnes ir atsparesnes transatlantines tiekimo grandines“, – teigė K. Budrys.
Susitarimas taip pat prisidės prie Lietuvos investicinio patrauklumo didinimo, rizikų verslui mažinimo bei nacionalinio ir ekonominio saugumo stiprinimo. Susitarimo su JAV pasirašymui anksčiau šį mėnesį pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Analogiškus susitarimus su JAV jau yra pasirašiusios Lenkija, Jungtinė Karalystė, Australija, Japonija, Malaizija ir kitos valstybės. Atitinkamą memorandumą su Jungtinėmis Valstijomis šių metų balandį pasirašė ir Europos Sąjunga.
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