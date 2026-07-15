Dominykas Biržietis
Raudondvario dvaro pirkimų dėl mažos vertės VPT nevertins
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) dėl mažos Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų vertės jų nevertins, tuo metu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kitą savaitę ketina spręsti, ar pradėti ikiteisminį tyrimą.
Budrys sako Vašingtone detaliai apie Baltarusiją nekalbėjęs, bet aptaręs sankcijas anksčiau
Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio detaliai apie Baltarusiją nekalbėjęs, tačiau anksčiau šią savaitę Vilniuje aptaręs sankcijų Minskui klausimą su JAV prezidento specialiuoju pasiuntiniu. Užsienio reikalų ministras pažymėjo, kad JAV laikosi atlaidesnio požiūrio dėl sankcijų Baltarusijai negu Lietuva.
Aktualijos 2026-09-17
Budrys: naujas JAV sankcijų Rusijai paketas nebūtinai bus pritaikytas iš karto
JAV įstatymų leidėjams patvirtinus naujas didelės apimties sankcijas Rusijai, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad jos nebūtinai bus pritaikytas iš karto, ragindamas Europos Sąjungą (ES) didinti savo spaudimą agresorei.
Aktualijos 2026-09-17
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Kęstutis Budrys sako mineralų sutarties fone iš JAV išgirdęs, kad Lietuva yra „fotoninė supergalia“
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako Vašingtone pasirašant kritinių mineralų susitarimą iš JAV valstybės sekretoriaus išgirdęs, kad Lietuva yra „fotoninė supergalia“. „Jau šiuo metu turime didžiulę JAV rinkos dalį su femtosekundiniais lazeriais, mes galime ją smarkiai išplėsti. Ir tai, ką šiandien sekretorius Rubio įvardijo, kad Lietuva yra fotoninė supergalia, mes tokie galėtume ir turime būti.
Aktualijos 2026-09-17
Budrys sako, kad JAV apie karių rotaciją Lietuvoje gali pranešti artimiausiomis dienomis
Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su JAV valstybės sekretoriumi sako, kad amerikiečiai apie savo karių buvimą Lietuvoje gali pranešti artimiausiomis dienomis arba savaitėmis. „Gavome patikinimą, kad tas tarpas, kur turime sumažėjimą JAV karių, ilgai neužtruks.
Aktualijos 2026-09-17
Po antrųjų kratų NMA – premjero reakcija: „Situacija yra rimta“
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) antrąkart šią savaitę atlikus kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA), premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija rimta, teigia laukiantis iš teisėsaugos žinių apie kardomąsias priemones įtariamiesiems. „Žinoma, kad problemos yra rimtos. Ir teisėsaugos institucijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, tikrai apsilankydamos dažniausiai kratų metu neatneša gerų naujienų.
Aktualijos 2026-09-17
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Regionų partijos automobilių istorijoje – naujas posūkis: VRK sprendimą priims spalį
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį Lietuvos regionų partijos prašymu dviem savaitėms atidėjo šiurkštaus pažeidimo dėl automobilio nuomos svarstymą. Kaip rašė BNS, partija komisijai pateikė prašymą skirti laiko susipažinti su tyrimo pažyma. VRK tenkino prašymą bendru sutarimu, atidėdama klausimo svarstymą iki spalio 1 dienos.
Aktualijos 2026-09-17
Dėl automobilių nuomos šiurkštus pažeidimas gresia ir Regionų partijai
Dėl neteisėtos automobilių nuomos „Nemuno aušrai“ netekus pusmečio dotacijos, toks pat likimas gresia ir Lietuvos regionų partijai – Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) tyrėjai siūlo ją pripažinti pažeidus įstatymus nuomojantis automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus. Kaip teigiama sprendimo projekte, siūloma pripažinti, kad Regionų partija šiurkščiai pažeidė Politinių organizacijų įstatymą, valstybės biudžeto asignavimus panaudodama ne pagal paskirtį.
Riaušių prie Seimo byla: Astrauskaitė išteisinta, Celofanui – teismo kirtis
Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs riaušių prie Seimo bylą, išteisino mokytoją Astrą Genovaitę Astrauskaitę, o Antanui Kandrotui, pravarde Celofanas, paliko galioti realų laisvės atėmimą. A. Genovaitei Astrauskaitei, organizavusiai riaušėmis pasibaigusią protesto akciją, anksčiau buvo skirta lygtinė dvejų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Tuo metu A. Kandrotui pirmosios instancijos teismas buvo skyręs ketverius metus kalėjimo.
Kriminalai 2026-09-16
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Kaunas imsis projektuoti tramvajaus liniją
Kauno savivaldybės tarybai antradienį pritarus Darnaus judumo plano atnaujinimui, miestas imsis projektuoti vieną tramvajaus liniją, BNS patvirtino Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. „Kai taryba patvirtino Darnaus judumo plano atnaujinimą, mes jau tramvajų turime ne tik idėjos lygmenyje, bet ir strateginiame dokumente, tai yra Darnaus judumo plane. Ir dabar (tolesni – BNS) žingsniai bus projektinių pasiūlymų rengimas“, – sakė jis.
Aktualijos 2026-09-15
Kaune – nemokamas viešasis transportas į komercinius renginius
Kauno miesto savivaldybės taryba antradienio posėdyje pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius Dainų slėnyje ir iš jų. Kaip pranešė miestas, teisę nemokamai naudotis Kauno viešuoju transportu suteiks renginio bilietas. Su juo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima tris valandas iki renginio pradžios ir tris valandas po oficialios jo pabaigos. Bendru sutarimu politikų priimtas sprendimas įsigalios nuo kitų metų sausio.
Kauno vicemeras sako, kad tvarką prie Kauno mečetės padės užtikrinti kameros
Policijai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, kai baikeriai demonstravo kiaulės galvą, vicemeras Andrius Palionis sako, kad diegiamos papildomos vaizdo stebėjimo kameros pareigūnams padės geriau užtikrinti viešąją tvarką „iš visų pusių“. „Iš esmės, situacija susidariusi ne vakar ir ne praėjusį savaitgalį.
Aktualijos 2026-09-15
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FNTT atlieka kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai antradienį atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA). Apie tai antradienį pirmasis savo „Facebook“ paskyroje pranešė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir netrukus patvirtino pati FNTT. Jos teigimu, tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai NMA susiję su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims.
Aktualijos 2026-09-15
Lietuvoje lankosi JAV prezidento specialusis pasiuntinys
Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coale'as, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Tai patvirtino Užsienio reikalų ministerija (URM). Kaip teigiama jos pranešime, ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. „Politinių kalinių išlaisvinimas yra itin svarbus humanitarinis tikslas.
Aktualijos 2026-09-14
Kaune prasidėjo „Kaunas Pride“ eitynės – reikalaujama lygių teisių švietimo, sveikatos srityse
Kaune šeštadienį prasidėjo „Kaunas Pride“ eitynės, kuriose siekiama palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Dalyviai žygiuoja nuo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios per Laisvės alėją. Perėję ją jie apsisukę sugrįš atgal prie Soboro, kur bendruomenės atstovai sakys kalbas. Renginio vietoje esančio BNS žurnalisto skaičiavimu, eitynėse dalyvauja apie 500 žmonių.
Aktualijos 2026-09-12
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Lietuva – vėl tarp blogiausių Europoje: pagalbos sulaukė vos 8 proc. nusižudžiusių žmonių
Psichologinę pagalbą pernai gavo mažiau nei kas dešimtas nusižudęs asmuo, todėl bus stiprinama tikslinė pagalba ir prevencija rizikos grupėse esantiems asmenims, sako sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas. „Tik 8 proc.
Aktualijos 2026-09-10
Sinkevičius nesutinka, kad „išdūrė“ Asadauskaitę: „Reikia išsiskirti gražiuoju“
Premjeras Mindaugas Sinkevičius atmeta partijos kolegės parlamentarės Lauros Asadauskaitės-Zadneprovskienės kaltinimus ją „išdūrus“ dėl Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų, žada siekti, kad politikė tęstų darbą su socdemais.
Aktualijos 2026-09-10
Robertas Kaunas: gali vėluoti „nereikšminga“ divizijos infrastruktūra, įranga
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gali vėluoti „nereikšminga“ kariuomenės nacionalinei divizijai reikalinga infrastruktūra, bet ypatingos grėsmės neįgyti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų nėra. „Kol kas tokios grėsmės identifikuota nėra. Su kariuomene irgi šnekame, kariuomenė turi namų darbus pasidariusi ir juos vykdo. Divizijos vystymas nėra tik statiniai ir įsigijimai, tai yra ir personalas“, – BNS ketvirtadienį sakė R. Kaunas.
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Laurynas Kasčiūnas: divizija iki 2030-ųjų gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo
Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuvos kariuomenės nacionalinė divizija gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų, kaip planuojama. „Mes dabar Valstybės kontrolę turėjome dėl gynybos įsigijimų. Iš to, ką mes matome, turbūt vis drąsiau galima pasakyti vieną labai paprastą dalyką: 2030 metais tikslas turėti pilno operacinio pajėgumo Lietuvos diviziją gali būti nepasiektas“, – žurnalistams ketvirtadienį kalbėjo L. Kasčiūnas.
Aktualijos 2026-09-10
Linas Kukuraitis apie požeminių operacinių steigimą: nepamiršime ir Klaipėdos
Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad iki 2030-ųjų planuojant įrengti požemines operacijas, Vyriausybė nepamirš Klaipėdos universiteto ligoninės. „Yra planai visai Lietuvai, visoms ligoninėms, toms, kurios yra numatytos, kad būtų atrama. Lėšos irgi planuojamos ir jos bus skiriamos“, – Klaipėdoje trečiadienį sakė ministras.
Aktualijos 2026-09-09
Premjeras kartoja: atsakomybė dėl audros padarinių tenka ESO ir „Ignitis grupei“
Prieš daugiau nei dvi savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturint beveik 700 vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad turi būti keliamas tiek bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), tiek jos akcininkės, energetikos grupės „Ignitis grupė“ atsakomybės klausimas.
Aktualijos 2026-09-09
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Latakas: iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmės tikrinimas mažins jų krovą
Žemės ūkio ministrui nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų maistinių grūdų kilmę, Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, kad tai mažins jų krovą ir eksporto per Klaipėdos uostą patrauklumą. Kęstučiui Mažeikai siekiant, kad grūdų mėginiai būtų imami ne Klaipėdos uosto teritorijoje, bet pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, Algis Latakas sako, jog tai yra neįmanoma.
Aktualijos 2026-09-09
Iš ministro – naujausia žinia dėl Klaipėdos pietinio aplinkkelio: štai kada bus pastatytas
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Klaipėdos pietinio aplinkkelio projekto įgyvendinimą optimizavus procesus pavyko paankstinti trejais metais. Ministras tikina, kad aplinkkelis bus pastatytas 2032 metais. „Sugretinome, optimizavome procesus ir tokiu būdu sutaupėme trejus metus, nes buvo planuota, kad pietinis aplinkkelis bus baigtas statyti ir eismas atidarytas 2035 metais.
Sinkevičius: su Latvija tariamasi dėl bendro atsako į rusiškų grūdų tranzitą
Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus „laisva ranka“ praleidžiami per Klaipėdos uostą. „Tema yra, sakyčiau, ne vien Lietuvos kaip valstybės, šiuo atveju kalbame apie tris valstybes – Latviją, Estiją ir Lietuvą.
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Ministro pažadas: jei bus poreikis, „Brussels Airlines“ Lietuvos pirmininkavimo ES metu skraidins dažniau
Susisiekimo ministerijai siūlant neorganizuoti papildomų tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu 2027 metų pirmąjį pusmetį, ministras Juras Taminskas teigia, kad jeigu bus poreikis, oro bendrovė „Brussels Airlines“ skirs didesnius lėktuvus ir šiuo maršrutu skraidins dažniau.
Apie kilusį skandalą prabilo premjero žmona Aistė: Raudondvario dvaro vadovė matė mano darbą
Viešojoje erdvėje kylant klausimų dėl premjero žmonos darbo Raudondvario dvare, Aistė Sinkevičienė sako, kad ją įdarbinusi buvusi ilgametė įstaigos vadovė galėjo matyti jos darbą ir įvertinti profesinius gebėjimus pagal anksčiau kartu vykdytus projektus.
Aktualijos 2026-09-08
Olekas: nereikėtų įsileisti ir sportuoti su Rusijos ir Baltarusijos krepšininkais
Tarptautinei krepšinio federacijai (FIBA) panaikinus draudimą Rusijos ir Baltarusijos krepšininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose, Seimo vadovas Juozas Olekas nepritaria tokiam sprendimui, ragindamas nesportuoti su minėtų valstybių krepšininkais. Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ragina Lietuvos sportininkus neboikotuoti varžybų užsienyje, bet neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkų į Lietuvoje rengiamas varžybas.
Aktualijos 2026-09-03
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VRK įvertino, ar Valdo Benkunsko pokalbis su Rolandu Mackevičiumi buvo politinė reklama
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį nepripažino Vilniaus mero Valdo Benkunsko pokalbio su nuomonės formuotoju Rolandu Mackevičiumi politine reklama, konstatavusi, kad tam stinga duomenų.
Aktualijos 2026-09-03
Švietimo ministrė: gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojanti darbo
Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant Vyriausybės vykdomą švietimo politiką, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad problemų sprendimas nėra imituojamas. „Tikrai gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojanti darbo, aš vykdau Vyriausybės programą“, – antradienį žurnalistams sakė ministrė.
Aktualijos 2026-09-01
VRK neturi duomenų apie „Nemuno aušros“ atlygį Laurai Matjošaitytei
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) neturi duomenų apie jos narei Laurai Matjošaitytei „Nemuno aušra“ mokėtą atlygį, tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. „Politinė partija „Nemuno aušra“ nėra registravusi išlaidų Laurai Matjošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei einamojoje veikloje“, – žurnalistams pirmadienį sakė VRK pirmininkė Lina Petronienė.
Aktualijos 2026-08-31
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Leipcigo drono incidentas: ministrai sulaukė informacijos apie galimą sąsają su Lietuva
Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sulaukė detalesnės informacijos apie drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, tačiau jos viešai neatskleidžia.
Aktualijos 2026-08-17
Gresia ekstremalioji situacija? Įspėja – ši krizė gilėja
Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione Druskininkų merui Ričardui Malinauskui praėjusią savaitę įspėjus apie rizikas dėl atliekų Alytaus regione, jis sako, kad ekstremalioji situacija bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis nesant galimybės jas sudeginti priartės prie 3 tūkst. tonų.
2026-08-10
Dėl techninių ir operacinių priežasčių parą vėlavo skrydis iš Kauno į Londoną
Dėl techninių ir operacinių priežasčių parą vėlavo bendrovės „Wizz Air“ skrydis iš Kauno į Londoną, BNS ketvirtadienį patvirtino Lietuvos oro uostai (LTOU). LTOU atstovės Rūtos Asadauskaitės duomenimis, trečiadienį, 21 val., planuotas minėto vežėjo skrydis iš pradžių nukeltas į 23 val., keleiviai apie tai buvo informuoti iki atvykimo į oro uostą.
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Olekas: Lietuva kaip niekad saugi, nereikia „gąsdintis“ dėl galimų Rusijos provokacijų
Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva yra kaip niekad saugi, ir nereikia „gąsdintis“ dėl karinės žvalgybos turimų duomenų apie galimas Rusijos atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione. „Mums nereikia gąsdintis – tikrai turime pakankamai informacijos ir sekimo priemonių tiek patys, tiek iš mūsų sąjungininkų, kad žinotume, kaip reikia pasirengti, jog tai užkardytume“, – LRT laidoje „Dienos tema“ ketvirtadienį kalbėjo Seimo vadovas.
Aktualijos 2026-08-06
Budrys neatmeta, kad Rusija taikėsi į diplomatines atstovybes Kyjive
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neatmeta versijos, kad Rusija sąmoningai taikėsi į diplomatines atstovybes, Kyjive praėjusį savaitgalį dviem raketoms apgadinus Lietuvos ambasados pastatą. „Neatmestina taip pat ir ši versija, kol kas teigti negalime“, – kalbėjo K. Budrys LRT laidoje „Dienos tema“, paklaustas, ar Maskva galėjo taikytis į diplomatines atstovybes Ukrainos sostinėje. „Žinome pagal tyrimo medžiagą, kad tai buvo raketos.
Aktualijos 2026-08-03
Po rusiškos raketos smūgio Lenkijoje – Budrio žinutė NATO: metas atsakyti „kietai“
Lenkijoje praėjusios savaitės pabaigoje nukritus rusiškai raketai, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pasigedo griežtesnės NATO politinės pozicijos ir reakcijos pajėgomis. „Yra noras išlaikyti rimtį, bet atsakyti kietai. Tai rimtį matome, kad sugebėjome išlaikyti. Tas atsakymas kietai turėtų vis tiek, man atrodo, sekti paskui šį incidentą, visų pirma, pajėgomis“, – LRT laidoje „Dienos tema“ pirmadienį kalbėjo užsienio reikalų ministras.
Aktualijos 2026-08-03
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Iš kelininkų – naujausia žinia dėl apsemto viaduko Avižieniuose
Valstybinių kelių tvarkytoja „Kelių priežiūra“ apie vidurnaktį tikisi atnaujinti eismą dėl liūties apsemta kelio atkarpa, Vilniaus rajone po viaduku jungiančia Avižienius ir Bukiškį. „Eismas šioje vietoje kol kas dar išlieka ribojamas, tačiau planuojama, kad apie vidurnaktį eismo ribojimai bus panaikinti ir eismas atnaujintas“, – sekmadienio vakarą pranešė bendrovė.
Aktualijos 2026-08-02
Dalinasi vaizdais iš stichijos nusiaubto Vilniaus – išvartyti medžiai, nepravažiuojamos gatvės
Šeštadienį vakare per dalį Lietuvos praslinko galinga audra – šįkart ypač kliuvo Vilniui ir jo rajonui. Žmonės puolė dalintis ne tik įspūdingu gamtos šėlsmu, bet ir jo padariniais – nepravažiuojamomis paplūdusiomis gatvėmis, vartomais medžiais. Dėl praėjusią naktį Rytų Lietuvoje kilusios audros ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia – Vilniaus apskrityje. „Daugiausia patyrėme problemų su Vilniaus apskritimi (...), ten turėjome net 27 iškvietimus.
Aktualijos 2026-08-02
Virginijus Sinkevičius siūlo Lietuvai išnaudoti Ispanijos migrantų krizę ES išorės sienai stiprinti
Valdančiosios koalicijos partnerių demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad Lietuva turėtų išnaudoti diplomatinę galimybę įtikinti Ispaniją labiau prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) išorės sienos apsaugos. Apie tai europarlamentaras šeštadienį paskelbė savo feisbuko paskyroje, reaguodamas į migrantų krizę, kai anksčiau šią savaitę į Ispanijos anklavą Seutą įsiveržė 50–60 tūkst. migrantų.
Aktualijos 2026-08-01
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Po Rusijos raketų atakos apgadinta Lietuvos ambasada
Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Kyjivui apgadintas Lietuvos ambasados pastatas, žmonės įvykio metu nenukentėjo. Apie tai socialiniame tinkle „X“ šeštadienį pranešė Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. „Per praėjusią naktį įvykdytas Rusijos atakas prieš Kyjivą nukentėjo ir Lietuvos ambasada. Raketos pataikė vos už kelių metrų nuo ambasados. Laimei, mūsų darbuotojai nenukentėjo“, – nurodė K. Budrys.
2026-08-01
Signatarai apie Kazimirą Prunskienę: „Visada prisiminsiu jos šypseną“
Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai ketvirtadienį mirusią pirmąją atkurtos nepriklausomos šalies premjerę Kazimirą Danutę Prunskienę prisimena kaip vieną ryškiausių to meto lyderių, kurią lydėjo ir prieštaringi sprendimai. „Pirmiausia pasireiškė Sąjūdyje kaip labai aktyvus žmogus, kaip ekonomistė“, – BNS buvęs Seimo pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos garbės Česlovas Juršėnas.
Aktualijos 2026-07-30
Migracijos departamentas prašo VSD įvertinti, ar baltarusio veikla nekelia grėsmės
Migracijos departamentas prašo institucijų įvertinti, ar baltarusis Andrejus Šimanovičius ir jo įmonių kuriamos programėlės nekelia grėsmės valstybės bei įrangos naudotojų saugumui. Kaip ketvirtadienį pranešė departamentas, jis Valstybės saugumo departamento (VSD) paprašė pakartotinai įvertinti, ar minėto Baltarusijos piliečio gyvenimas Lietuvoje nekelia grėsmės valstybės saugumui.
Aktualijos 2026-07-30
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Papiškių kaime užsidegė medinis namas ir šiltnamis
Vilniaus rajono Papiškių kaime trečiadienio vakarą užsidegus mediniam namui ir šiltnamiui, pirminiais ugniagesių duomenimis, žmonės nenukentėjo. „Vieno aukšto medinis namas dega atvira liepsna, nukentėjusiųjų pirminiais duomenimis nėra“, – BNS nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas. Jo duomenimis, pajėgos į įvykio vietą atvyko 20.19 valandą. Šiuo metu dirba trys autocisternos, dar dvi buvo išsiųstos į gaisravietę.
Kėdainių rajone nušalintas prie paauglės galimai priekabiavęs socializacijos centro darbuotojas
Kėdainių rajone nuo pareigų nušalintas prie paauglės galimai priekabiavęs Gruzdžių vaikų socializacijos centro darbuotojas, trečiadienį pranešė LRT „Panorama“. Jos duomenimis, įstaiga dėl incidento atlieka vidinį tyrimą, kuris turėtų parodyti, kodėl nesilaikyta informavimo apie įvykius tvarkos. Tuo metu teisėsauga yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą.
Aktualijos 2026-07-22
Prokuroras kaltina Evaldą Gudyną perdavus kyšį už palankumą vertinant ramovės remontą
Bendrovės „Versiculus“ darbuotojas ir vienas akcininkų Evaldas Gudynas kaltinamas pernai gruodį perdavęs maišelį su piniginiu kyšiu ir kitomis dovanomis krašto apsaugos sistemos darbuotojui už šio palankumą vertinant Lietuvos karininkų ramovės remonto darbus. Tokias galimo kyšio perdavimo aplinkybes prokuroras Darius Valkavičius pirmadienį įvardijo Kauno apylinkės teisme Kaišiadoryse pagarsindamas kaltinamąjį aktą.
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Kritikams pertvarką Kauno kalėjime vadinant sistemos griovimu, LKT vadovas sako, kad saugumas augs
Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai (LTPF) Kauno kalėjimo administracijos pertvarką vadinant sistemos griovimu, Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) vadovas Mindaugas Kairys sako, kad pakeitimai saugumą sustiprins. Kaip praėjusią savaitę pranešė LTPF, esant šimtų pareigūnų trūkumui bausmių vykdymo sistemoje, LKT naikina Kauno kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus specialistų pareigybes.
Paaiškėjo, kada į Rūdninkus atvyks pirmieji Vokietijos brigados kariai
Pradedant antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį į Rūdninkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai. „Noriu šitoje vietoje padėkoti mūsų rangovams. Tiek pirmos dalies, kuri, kalbant apie terminus, bus baigiama netgi dešimt mėnesių anksčiau, ir jau šių metų rudenį čia kelsis pirmieji kariai, tiek antros dalies rangovams už sklandžią pradžią. Tikiuosi, taip judėsime ir toliau“, – penktadienį Rūdninkuose sakė R. Kaunas.
Aktualijos 2026-07-17
Jansonas sureagavo į „Lietuvos krepšinio“ vadovo pareiškimą: negailėjo ironijos
Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas trečiadienį paragino asociaciją „Lietuvos krepšinis“ objektyviai įvertinti situaciją dėl prastų vyrų rinktinės rezultatų ir ironiškai reagavo į organizacijos vadovo Mindaugo Balčiūno pasisakymą, kad situaciją jis aptarė „su Prezidentūra“. „Prezidentūra yra pastatų kompleksas Vilniaus senamiestyje ir kalbėtis su juo gali visi, tik sunku įvertinti, kiek naudos iš to yra“, – BNS sakė F. Jansonas.
Aktualijos 2026-07-15
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Po klausimų dėl CŽA kalėjimo Lietuvoje – nauja prokuratūros žinia apie tyrimą
Tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl prieš du dešimtmečius Lietuvoje galbūt veikusio Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) kalėjimo, prokuratūra sako negavusi reikšmingų duomenų iš JAV ir kitų partnerių, kuriems siuntė teisinės pagalbos prašymus. „Tyrimas tęsiamas. Įtarimai niekam nėra pareikšti“, – BNS trečiadienį sakė Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
Aktualijos 2026-07-15
Nausėda pasisakė apie kontrolės atkūrimą Latvijos pasienyje: „Būtų savotiška kapituliacija“
Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kontrolės atkūrimas pasienyje su Latvija būtų kapituliacija prieš neteisėtą migraciją. „Tiesą sakant, mes nesusiduriame su jokiomis specialiomis problemomis santykiuose su Latvija, todėl, mano akimis žiūrint, vidinių sienų kūrimas Šengeno erdvėje būtų pralaimėjimas, tai būtų savotiška kapituliacija prieš šį reiškinį“, – žurnalistams Vilniuje po susitikimo su Latvijos prezidentu trečiadienį sakė G. Nausėda.
Aktualijos 2026-07-15