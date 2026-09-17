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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Artėjant žiemai – svarbi žinia apie Rusijos planus: JAV diplomatas įvardijo, ko sieks Maskva

2026-09-17 19:17 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-17 19:17
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Rusai nenustoja smūgiuoti Ukrainai, nes siekia žiemą pasiekti reikšmingų laimėjimų ir taip sustiprinti savo pozicijas derybose. Apie tai JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris pareiškė televizijos kanalo „Fox News“ eteryje.

Artėjant žiemai – svarbi žinia apie Rusijos planus: JAV diplomatas įvardijo, ko sieks Maskva SCANPIX
GALERIJA (13)

Rusai nenustoja smūgiuoti Ukrainai, nes siekia žiemą pasiekti reikšmingų laimėjimų ir taip sustiprinti savo pozicijas derybose. Apie tai JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris pareiškė televizijos kanalo „Fox News“ eteryje.

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Diplomatas teigė, kad Jungtinės Valstijos mėgina užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą, o prezidentas Donaldas Trumpas laikosi pozicijos, jog žudynės turi liautis.

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„Vienas iš būdų, kaip galėtume pabandyti to pasiekti, – sudaryti kelis susitarimus dėl ugnies nutraukimo, pavyzdžiui, dėl energetikos infrastruktūros ar tokių objektų kaip ligoninės ir panašiai. Tačiau šiuo metu akivaizdu, kad abi pusės vis dar mėgina įgyti pranašumą“, – pabrėžė M. Whitakeris.

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Pasak jo, Ukrainoje suvokiama, kad šalis žengia į itin svarbią žiemą, kurią ketina atlaikyti.

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Jo teigimu, rusai situaciją vertina taip, kad, jei jų strategija pasiteisins, jiems gali pavykti pasiekti reikšmingų laimėjimų.

Ambasadorius taip pat priminė D. Trumpo žodžius, esą Rusija ir Ukraina „nekenčia viena kitos“. Abiejose pusėse fronto linijoje žūsta tūkstančiai karių, ir į tai, anot jo, „sunku žiūrėti“. Todėl JAV pasisako už būtinybę sudaryti taikos susitarimą.

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M. Whitakeris pabrėžė, kad D. Trumpas nuolat dirba šia kryptimi, tačiau be abiejų šalių sutikimo susitarimas nebus pasiektas.

„Ir šiuo metu, panašu, nėra jokios galimybės joms susitikti“, – pridūrė M. Whitakeris.

JAV ambasadorius taip pat priminė, kad D. Trumpo specialieji atstovai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris lankėsi Maskvoje bei Kyjive ir derybose su rusais bei ukrainiečiais pasiekė tam tikros pažangos.

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M. Whitakeris pažymėjo: „Panašu, kad yra tam tikros vilties dėl galimų trišalių derybų, kuriose dalyvautų JAV.“

Vis dėlto, diplomato nuomone, tiek Ukraina, tiek Rusija trumpuoju laikotarpiu siekia įgyti tam tikrą pranašumą, kad sustiprintų savo pozicijas derybose.

Tačiau, kaip pažymėjo M. Whitakeris, rusai fronte praktiškai nepasiekia jokios pažangos, jei apskritai jos pasiekia, nes reali situacija mūšio lauke rodo, kad karas pateko į aklavietę.

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JAV ambasadoriaus nuomone, vienintelis sprendimas turi būti diplomatinis, nes karo neįmanoma išspręsti mūšio lauke. Jis tikisi, kad abi šalys tai suvoks ir pereis prie derybų dėl karo užbaigimo.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Derybos dėl taikos Ukrainoje

„The Financial Times“ duomenimis, klausimas dėl Ukrainos ir Rusijos smūgių energetikos objektams nutraukimo buvo aptarinėjamas jau kurį laiką, tačiau Maskva tuo nesidomi.

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Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nenori sudaryti tokio susitarimo iki žiemos pradžios, nes mano, kad atakos prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą gali sustiprinti spaudimą Kyjivui ir priversti jį daryti nuolaidų.

Tuo metu Rusijos vadovo padėjėjas Jurijus Ušakovas pranešė, kad Abu Dabio sosto įpėdinis Vladimirui Putinui patvirtino Jungtinių Arabų Emyratų pasirengimą suteikti vietą deryboms dėl Ukrainos.

Neseniai Jaredas Kushneris pareiškė, kad Ukraina ir Rusija neturi bendro požiūrio į norimą galutinį rezultatą, ir patvirtino, jog sudėtingiausiu klausimu tebėra teritorijų klausimas.

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