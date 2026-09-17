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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Bloomberg“: Kremlius sumanė hibridinėmis atakomis paversti Europos gyvenimą „pragaru“

2026-09-17 18:42 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-17 18:42
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Įstrigęs mūšiuose Ukrainoje, Vladimiras Putinas reikalauja, kad Rusijos specialiosios tarnybos stiprintų hibridinę agresiją Ukrainą remiančiose Europos šalyse. Diversijų ne tik daugėja – jos tampa vis įžūlesnės ir beatodairiškesnės, rašo „Bloomberg“, remdamasis Europos pareigūnais ir kontržvalgybos atstovais, kurie baiminasi, kad civilių aukų atsiradimas tėra laiko klausimas.

Rusijos vėliava (ELTA nuotr.)
GALERIJA (13)

Įstrigęs mūšiuose Ukrainoje, Vladimiras Putinas reikalauja, kad Rusijos specialiosios tarnybos stiprintų hibridinę agresiją Ukrainą remiančiose Europos šalyse. Diversijų ne tik daugėja – jos tampa vis įžūlesnės ir beatodairiškesnės, rašo „Bloomberg“, remdamasis Europos pareigūnais ir kontržvalgybos atstovais, kurie baiminasi, kad civilių aukų atsiradimas tėra laiko klausimas.

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Vienos NATO šalies atstovo teigimu, per pastaruosius du mėnesius pagrindiniais Rusijos specialiųjų tarnybų organizuojamų atakų taikiniais tapo gynybos ir logistikos įmonės, tiesiogiai susijusios su paramos Ukrainai teikimu.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Ukraina intensyvina atakas Rusijai

Tuo metu Ukraina vis intensyviau smogia energetikos ir kariniams objektams Rusijos teritorijoje.

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Kuo stipresni tampa šie smūgiai, tuo garsiau Maskvos valdžios koridoriuose skamba balsai tų, kurie nori priversti Europą už tai sumokėti, rašo „Bloomberg“.

Kremliui artimas šaltinis agentūrai išsakė dar griežtesnę poziciją – jo teigimu, atsakydama į paramą Kyjivui Rusija asimetriškomis hibridinėmis operacijomis pavers Europos gyvenimą pragaru.

Zelenskis paskelbė apie dar vieną sėkmingą reaktyvinius „Shahedus“ perimančių dronų bandymą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie dar vieną sėkmingą perimančiojo drono, skirto kovai su reaktyviniais bepiločiais orlaiviais „Shahed“, bandymą.

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Apie tai valstybės vadovas paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.

„Ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Mychailo Drapatyj pateikė ataskaitą. Svarbu tai, kad turime dar vieną teigiamą perimančiųjų dronų, skirtų kovoti su reaktyviniais „Shahedais“, bandymų rezultatą – taikinys buvo sėkmingai numuštas. Dėkoju visiems kūrėjams ir mūsų kariams. Sieksime naujų rezultatų“, – sakė V. Zelenskis.

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Prezidentas pažymėjo, kad Ukraina pamažu randa atsakymus į Rusijos keliamas grėsmes ir kuria savo priemones, skirtas daryti spaudimą priešui.

„Ruošiame naujas aktyvias ir ilgojo nuotolio operacijas“, – paskelbė šalies vadovas.

Jis taip pat padėkojo visiems fronte užduotis vykdantiems daliniams ir pažymėjo, kad Donecko srityje „atsirado mums reikalingas postūmis“.

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„Kupjansko kryptimi ruošiame pastiprinimą. Oleksandrivkos kryptimi naikiname okupantų pozicijas. 82-oji ir 95-oji atskirosios oro desanto šturmo brigados nusipelno mūsų ypatingos padėkos už pastarųjų dienų rezultatus“, – teigė prezidentas.

Kaip pranešta, rugsėjo 15 d. V. Zelenskis paskelbė apie sėkmingą perimančiojo drono bandymą neutralizuojant Rusijos reaktyvinius bepiločius orlaivius, tačiau pažymėjo, kad kai kuriuos jo valdymo aspektus dar reikia tobulinti.

Anksčiau prezidentas sakė, kad šiuo metu sprendimus reaktyviniams dronams numušti kuria 67 Ukrainos įmonės. Jo teigimu, tris–penkios įmonės jau pademonstravo rezultatus.

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