Mirtina liga siejama su vienu didžiausių Europos oro uostų: mirė jau 3 žmonės

Sveikatos apsaugos departamento duomenimis, abu asmenys gyveno netoli oro uosto ir tikriausiai užsikrėtė nuo uodo, kuris atskrido lėktuvu.
Paskelbus apie šiuos du atvejus, bendras užsikrėtimų Frankfurto apylinkėse skaičius nuo rugpjūčio pabaigos išaugo iki aštuonių, įskaitant tris mirties atvejus.
Rugpjūčio pabaigoje šia liga užsikrėtė šeši Frankfurto oro uosto darbuotojai, du iš jų mirė.
Ketvirtadienį paskelbti du nauji pacientai maliarija užsikrėtė „nepaisant to, kad nebuvo išvykę į maliarijos endeminę zoną ir nedirbo oro uoste“, nurodoma pranešime.
Tačiau jie gyvena „visiškai šalia“ Frankfurto oro uosto Švanhaimo rajone.
„Nuo savaitės pradžios visuomenės sveikatos departamentui nebuvo pranešta apie jokius naujus maliarijos atvejus“, – nurodoma pranešime.
Kadangi maliarija Vokietijoje sergama itin retai, ši liga gali būti diagnozuojama per vėlai, dėl to kyla sunkių komplikacijų rizika.
Žinyba paragino gydytojus „apsvarstyti maliarijos galimybę gydant pacientus, kuriems pasireiškia nepaaiškinamas karščiavimas, net jei jie nebuvo išvykę į maliarijos endeminę zoną“ – ypač tuos, kurie gyvena netoli oro uosto arba dirba jame.
Štai kas žinoma apie maliariją
Maliarija, kurią platina Anopheles rūšies uodai, yra parazitinė liga, galinti sukelti tokius simptomus kaip galvos skausmas, pykinimas, aukštas karščiavimas ir šaltkrėtis.
Frankfurto miesto sveikatos apsaugos departamentas pažymėjo, kad ši liga „žmogaus žmogui neperduodama“.
Maliarija kasmet nusineša šimtus tūkstančių gyvybių, daugiausia Afrikoje į pietus nuo Sacharos. Liga yra pagydoma, o pacientai, gavę ankstyvą pagalbą, paprastai visiškai pasveiksta.
Paskutinis „oro uosto maliarijos“ atvejis Vokietijoje užfiksuotas 2023 metais, teigia už visuomenės sveikatą atsakingas Vokietijos Roberto Kocho institutas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.