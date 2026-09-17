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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Mirtina liga siejama su vienu didžiausių Europos oro uostų: mirė jau 3 žmonės

2026-09-17 18:13 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-17 18:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Frankfurte užfiksuotas naujas mirties nuo maliarijos ir dar vienas užsikrėtimo šia liga atvejis, ketvirtadienį pranešė vietos sveikatos apsaugos pareigūnai, informuodami apie naujausius maliarijos protrūkio, susijusio su miesto oro uostu, atvejus.

Europoje – šių ligų antplūdis, žmonės net neįtaria, kad yra užsikrėtę: „Skambina pavojaus varpais“ (asociatyvi nuotr.) (tv3.lt koliažas)

Frankfurte užfiksuotas naujas mirties nuo maliarijos ir dar vienas užsikrėtimo šia liga atvejis, ketvirtadienį pranešė vietos sveikatos apsaugos pareigūnai, informuodami apie naujausius maliarijos protrūkio, susijusio su miesto oro uostu, atvejus.

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Sveikatos apsaugos departamento duomenimis, abu asmenys gyveno netoli oro uosto ir tikriausiai užsikrėtė nuo uodo, kuris atskrido lėktuvu.

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Paskelbus apie šiuos du atvejus, bendras užsikrėtimų Frankfurto apylinkėse skaičius nuo rugpjūčio pabaigos išaugo iki aštuonių, įskaitant tris mirties atvejus.

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Rugpjūčio pabaigoje šia liga užsikrėtė šeši Frankfurto oro uosto darbuotojai, du iš jų mirė.

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Ketvirtadienį paskelbti du nauji pacientai maliarija užsikrėtė „nepaisant to, kad nebuvo išvykę į maliarijos endeminę zoną ir nedirbo oro uoste“, nurodoma pranešime.

Tačiau jie gyvena „visiškai šalia“ Frankfurto oro uosto Švanhaimo rajone.

„Nuo savaitės pradžios visuomenės sveikatos departamentui nebuvo pranešta apie jokius naujus maliarijos atvejus“, – nurodoma pranešime.

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Kadangi maliarija Vokietijoje sergama itin retai, ši liga gali būti diagnozuojama per vėlai, dėl to kyla sunkių komplikacijų rizika.

Žinyba paragino gydytojus „apsvarstyti maliarijos galimybę gydant pacientus, kuriems pasireiškia nepaaiškinamas karščiavimas, net jei jie nebuvo išvykę į maliarijos endeminę zoną“ – ypač tuos, kurie gyvena netoli oro uosto arba dirba jame.

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Štai kas žinoma apie maliariją 

Maliarija, kurią platina Anopheles rūšies uodai, yra parazitinė liga, galinti sukelti tokius simptomus kaip galvos skausmas, pykinimas, aukštas karščiavimas ir šaltkrėtis.

Frankfurto miesto sveikatos apsaugos departamentas pažymėjo, kad ši liga „žmogaus žmogui neperduodama“.

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Maliarija kasmet nusineša šimtus tūkstančių gyvybių, daugiausia Afrikoje į pietus nuo Sacharos. Liga yra pagydoma, o pacientai, gavę ankstyvą pagalbą, paprastai visiškai pasveiksta.

Paskutinis „oro uosto maliarijos“ atvejis Vokietijoje užfiksuotas 2023 metais, teigia už visuomenės sveikatą atsakingas Vokietijos Roberto Kocho institutas.

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