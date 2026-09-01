Jūras Barauskas
Merzui – skaudus smūgis: AfD laimėjo rinkimus dar vienoje Vokietijos žemėje
Kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) laimėjo rinkimus Meklenburgo-Pomeranijos žemėje – tai jau antroji jos pergalė žemių rinkimuose vos per dvi savaites. Tuo pat metu Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo konservatyvioji partija, pirminiais duomenimis, pasiekė prasčiausią rezultatą per 81 metų istoriją. F. Merzo Krikščionių demokratų sąjunga (CDU), surinkusi vos 4,9 proc. balsų, į šios šiaurės rytinės žemės parlamentą nepateko.
Abi Korėjas skiriančioje zonoje – sprogimas: sužeisti 3 kariai
Korėjos demilitarizuotoje zonoje (DMZ), kaip įtariama, sprogus minai, buvo sužeisti trys žmonės, tarp jų Pietų Korėjos kariai, pirmadienį pranešė Pietų Korėjos televizija „Yonhap TV“. DMZ, dalijanti Korėjos pusiasalį nuo tada, kai 1950–1953 m. Korėjos karas baigėsi paliaubomis, yra viena labiausiai užminuotų vietų pasaulyje.
JAV imigracijos agentai pašovė 28-erių vyrą: kilo didžiulis pasipiktinimas
Sekmadienį į vieną iš Ostino (Teksasas) ligoninių buvo skubiai pristatytas Venesuelos pilietis, kurį pašovė JAV imigracijos tarnybos agentas, pranešė vietos pareigūnai, išreiškę pasipiktinimą ir pareikalavę ištirti incidentą. Pareigūnų teigimu, per gaudynes pėsčiomis vyrui buvo šauta į liemenį. Jo būklė stabili, bet sunki. Pareigūnai pabrėžė, kad informacija apie incidentą kol kas yra labai preliminari.
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Rusijos parlamento rinkimų farse – Putino partijos „pergalė“: paaiškėjo pirmieji rezultatai
Griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento „rinkimus“ laimėjo Kremliaus remiama partija „Vieningoji Rusija“ – Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais preliminariais duomenimis, ji surinko 49,4 proc. balsų. Pirminiais Rusijos duomenimis, Komunistų partija surinko 14,2 proc., ultranacionalistinė LDPR – 10,7 proc., o palyginti nauja partija „Naujieji žmonės“ – 9,7 proc. balsų. „Teisingoji Rusija“ surinko 6,6 proc. balsų, tad visos keturios partijos turėtų vėl patekti į Valstybės Dūmą.
2026-09-20
Vokietijos rinkimuose – drama: Merzo konservatoriams gresia prasčiausias rezultatas istorijoje
Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo vadovaujami konservatoriai, kaip rodo sekmadienį paskelbtos rinkėjų apklausos, gali pasiekti prasčiausią rezultatą per visą partijos istoriją žemių rinkimuose, o kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) dvejuose rinkimuose gerokai sustiprino savo pozicijas. Rinkimai Meklenburge-Pomeranijoje ir Berlyne dar labiau didina spaudimą F. Merzui.
2026-09-20
Prieš svarbiausią žydų šventę – smurto banga Vakarų Krante: nužudytas izraelietis naujakurys
Artėjant Jom Kipuro šventei, sekmadienį okupuotame Vakarų Krante buvo nušautas izraelietis naujakurys, o kariuomenė pranešė sulaikiusi įtariamą užpuoliką. Izraelio kariuomenė taip pat pranešė apie mėginimą Vakarų Krante surengti išpuolį automobiliu taranuojant žmones. Užpuolikas buvo nukautas. Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pasmerkė žudiko išpuolį, surengtą artėjant sekmadienio vakare prasidėsiančiai svarbiausiai žydų šventei.
2026-09-20
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Rusija į „užsienio agentų“ sąrašą įtraukė garsų režisierių: kaltina dėl karo kritikos
Rusija penktadienį pranešė įtraukusi Kanų kino festivalio Didįjį prizą pelniusio niūraus, Rusijos karo prieš Ukrainą fone sukurto filmo „Minotauras“ režisierių į „užsienio agentų“ sąrašą. Andrejaus Zviagincevo filmo premjera įvyko gegužę Kanų kino festivalyje. Jame pasakojama apie Rusijos provincijoje gyvenantį smulkų oligarchą, kuris sugalvoja pražūtingą būdą, kaip aprūpinti karo mašiną.
2026-09-18
Witkoffo vaidmuo taikos derybose kliba: jis erzina tiek Maskvą, tiek Kyjivą
Kyjivas ir Maskva yra nusivylę JAV prezidento specialiojo pasiuntinio Steve'o Witkoffo požiūriu į taikos derybas ir apskritai jų eiga, tačiau Donaldas Trumpas kol kas nėra pasirengęs nušalinti savo ilgamečio bendražygio nuo derybų proceso – apie tai, remdamasis su derybų eiga susipažinusiais šaltiniais, rašo „The Kyiv Independent“. Rugsėjo pradžioje S. Witkoffas ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris lankėsi Rusijoje ir Ukrainoje, mėgindami atnaujinti faktiškai įstrigusias derybas.
2026-09-18
Ukrainos fronte – gyvybes gelbstintys „MAUL“: viena mašina ištraukė net 11 karių
Ukrainos fronte nuotoliniu būdu valdomi antžeminiai dronai „MAUL“ naudojami sužeistiems kariams evakuoti iš vietų, kuriose įprastinė evakuacija tapo praktiškai neįmanoma. Apie šių mašinų darbą ir vieną sudėtingiausių jų panaudojimo operacijų rašo žurnalas „The Atlantic“. Kaip rašo straipsnio autorius, sužeistiesiems gabenti skirtose šarvuotose kapsulėse susimaišo parako, benzino ir gangrenos kvapai. Po kiekvienos evakuacijos mašina išvaloma ir dezinfekuojama.
2026-09-18
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Rusija pakeitė taktiką Ukrainoje: į kovą meta neįprastas raketas
Rusijos pajėgos prieš Ukrainą vietoj tikslesnių „Iskander“ tipo balistinių raketų pradėjo plačiai naudoti modifikuotas mokomąsias raketas RM48U. Apie tai, remdamasi Ukrainos teisėsaugos institucijų, karinės žvalgybos ir karo analitikų informacija, pranešė naujienų agentūra „Reuters“. Ukrainos generalinės prokuratūros karo analitikų duomenimis, raketos 48N6 (RM48U variantas) sudarė daugiau nei pusę iš 228 balistinių ir hipergarsinių raketų, liepą ir rugpjūčio pradžioje paleistų į Ukrainą.
2026-09-18
Netikėtas JAV žingsnis: susitiko su husiais – šie davė svarbų pažadą
Atsinaujinus karo veiksmams Jemene, JAV vyriausybės atstovai tiesiogiai kalbėjosi su husių smogikų atstovais, ketvirtadienį agentūra dpa sužinojo iš diplomatinių šaltinių Rijade. Pasak šaltinių, JAV ambasadoje Omane vykusiame susitikime husiai patikino, kad nepuls JAV ar Izraelio laivų Bab al Mandebo sąsiaurio rajone Raudonojoje jūroje ir Adeno įlankoje. Smogikai anksčiau buvo paskelbę Saudo Arabijos laivų „blokadą“ ir vėliau užpuolė kelis šios šalies laivus arba privertė juos pakeisti kursą.
Mirtina liga siejama su vienu didžiausių Europos oro uostų: mirė jau 3 žmonės
Frankfurte užfiksuotas naujas mirties nuo maliarijos ir dar vienas užsikrėtimo šia liga atvejis, ketvirtadienį pranešė vietos sveikatos apsaugos pareigūnai, informuodami apie naujausius maliarijos protrūkio, susijusio su miesto oro uostu, atvejus. Sveikatos apsaugos departamento duomenimis, abu asmenys gyveno netoli oro uosto ir tikriausiai užsikrėtė nuo uodo, kuris atskrido lėktuvu.
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Elnias užpuolė fotografuotis panorusį vyrą: jis atsidūrė ligoninėje
Ketvirtadienį viename Italijos nacionaliniame parke elnias užpuolė vyriškį, kuris prisiartino prie gyvūno, kad pasidarytų su juo asmenukę, tačiau vietoje to atsidūrė ligoninėje su pilvo trauma. Incidentas įvyko ketvirtadienį ryte ant ežero kranto įsikūrusiame L'Akvilos provincijos Vileta Barėjos kaimelyje, kuris yra Abrucų, Lacio ir Molizės nacionaliniame parke.
2026-09-17
Po vienos įspūdingiausių Ukrainos operacijų – netikėta žinia iš Maskvos
Maskvos miesto teismas paleido keturis vairuotojus, kurių sunkvežimius Ukrainos saugumo tarnybos per operaciją „Voratinklis“ panaudojo paleisti dronus į Rusijos karinius aerodromus, remdamasis leidinio „Kommersant“ informacija praneša naujienų portalas „Meduza“. Rugsėjo 16 dieną vykusiame posėdyje teismas atmetė Tyrimų komiteto atstovo prašymą pratęsti Andrejaus Merkurjevo, Aleksandro Zaicevo, Michailo Riumino ir Sergejaus Kanurino suėmimą.
2026-09-16
Žiniasklaida: Rusija medžiojo Ukrainos rėmėjus Vakaruose – ieškojo, kas juos sektų ir nužudytų
Rusija pradėjo proukrainietiškai nusiteikusių asmenų persekiojimo Vakarų šalyse, ypač JAV, kampaniją, remdamasi JAV Teisingumo departamento paskelbta informacija praneša naujienų agentūra BBC.
2026-09-16
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Vokietija veja rusų diplomatus: jų pasiimti atskrido Rusijos lėktuvas
Vokietijos užsienio reikalų ministerija trečiadienį paskelbė suteikusi specialų leidimą Rusijos lėktuvo skrydžiui, kad palengvintų rusų konsulato, kuris buvo uždarytas reaguojant į bandymą viename oro uoste įvykdyti dronų išpuolį, dėl kurio kaltinama Maskva, pareigūnų išvykimą, praneša agentūra dpa. Rusijos orlaivis Kelno / Bonos oro uoste nusileido trečiadienio rytą.
2026-09-16
DI pradininkas perspėja pasaulį: „Tai gali baigtis žmonijos sunaikinimu“
Vienu iš dirbtinio intelekto (DI) pradininkų laikomas Kanados kompiuterių mokslininkas Yoshua Bengio agentūrai AFP pareiškė, kad žmonija „praranda kontrolę“ šios technologijos atžvilgiu, todėl pasauliui reikalingi saugikliai, panašūs į branduolinių ginklų kontrolės priemones.
Europa ruošiasi atsakyti kitaip: Rusijos hibridinės atakos gali būti prilygintos karui
Europos Parlamentas (EP) paragino Europos Sąjungą ir jos valstybes nares pripažinti, kad hibridinės atakos gali būti laikomos karo forma, ir vietoje reagavimo į tokius veiksmus imtis aktyvaus jų atgrasymo, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas. Trečiadienį Strasbūre priimtą rezoliuciją dėl hibridinio karo bei ES teritorinio vientisumo ir svarbios infrastruktūros apsaugos saugumo ir gynybos srityje parėmė 470 europarlamentarų, 129 balsavo prieš, o 62 susilaikė.
2026-09-16
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Lenkijoje sustabdytas sunkvežimis su lietuviškais numeriais: viduje – 34 migrantai
Lenkijos pasienio pareigūnai Vokietijos link vedančiame greitkelyje sustabdė refrižeratorių, gabenusį 34 migrantus. Sunkvežimis su lietuviškais valstybiniais numeriais važiavo greitkeliu A2 ir buvo sustabdytas netoli Poznanės, antradienį naujienų agentūrai PAP pranešė Pasienio apsaugos tarnybos atstovė spaudai.
2026-09-15
Buvęs „Google“ darbuotojas skambina pavojaus varpais: „DI gali mus visus pražudyti“
Buvęs bendrovės „Google DeepMind“ darbuotojas įspėjo, kad sparčiai tobulėjantis dirbtinis intelektas gali tapti nevaldomas ir turi potencialo sunaikinti visą žmoniją, prisijungdamas prie vis didėjančio būrio technologijų sektoriaus atstovų, skambinančių pavojaus varpais.
2026-09-15
Lukašenka JAV siunčia žinią
Jungtinių Valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coale'as kartu su delegacija rugsėjo 15 dieną atvyko į Minską ir susitiko su Aliaksandru Lukašenka, praneša naujienų agentūra „Belsat“. Nors valstybinė žiniasklaida perdavė tik ištraukas to, apie ką kalbėjo A. Lukašenka, J. Coale'ui adresuotus Baltarusijos prezidento žodžius platformoje „Telegram“ paskelbė A. Lukašenkos spaudos tarnybos funkcijas atliekantis anoniminis kanalas „Pul Pervovo“. „Prieš mūsų susitikim...
2026-09-15
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Iš Ukrainos – rimtas raginimas Europos šalims
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pasveikino Vokietijos transliuotojo RTL atliktą tyrimą dėl įtakos agentų verbavimo ir pabrėžė, kad tai nėra atskiras incidentas, o platesnės sistemos dalis. Savo įraše socialiniame tinkle „X“ Ukrainos diplomatijos vadovas išreiškė susižavėjimą RTL tiriamosios žurnalistikos atstovės Angelique Geray drąsa – ji, dirbdama slapta, atskleidė slaptą rusų agentų verbavimo tinklą Vokietijoje. „Rezultatai šokiruoja.
2026-09-14
Mirė vienas seniausių Holokausto liudininkų: jam buvo 107 metai
Sulaukęs 107 metų amžiaus, mirė seniausiu Holokaustą išgyvenusiu žmogumi Izraelyje laikytas Jehuda Aharonas Widawskis, pirmadienį pranešė Izraelio žiniasklaida ir Aušvico-Birkenau memorialas. Remiantis Aušvico-Birkenau memorialo ir keleto Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 m. Lenkijoje gimęs J. Widawskis mirė sekmadienį. Užuojautą J. Widawskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas Izaokas Hercogas. Teigiama, kad J. Widawskis, be kita ko, išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą.
Lenkija: NATO Rusiją įveiktų greitai
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pareiškė, kad konflikto atveju NATO galėtų „gana greitai“ nugalėti Rusiją, teigdamas, kad, kalbant apie oro pajėgas, Aljansas Maskvos atžvilgiu turi „triuškinantį pranašumą“, praneša naujienų portalas „TVP World“. R. Sikorskis šiuos komentarus išsakė penktadienį Kyjive vykusioje konferencijoje „Jaltos Europos strategija“. „Jei Rusija mus užpultų ir mes nusimestume pirštines, manau, kad Rusiją nugalėtume gana greitai“, – sakė jis, pridurd...
2026-09-14
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Putinas padarė lemtingą klaidą Europoje: „Manė, kad nepajudinsime nė piršto“
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis duodamas interviu JAV televizijai CNN pareiškė, kad Kremliaus vykdomas sabotažo ir hibridinių operacijų išplėtimas į Vokietiją bei Jungtinę Karalystę buvo esminė V. Putino klaida, galutinai įrodžiusi Vakarams, jog Rusijos agresija yra visos Europos krizė, reikalaujanti vieningo atsako.
2026-09-14
Budanovo patarimas Baltijos šalims: taip bus pigiau ir lengviau
Kad Baltijos šalių gyventojai galėtų jaustis saugūs, Latvija, Lietuva ir Estija privalo turėti stiprias nacionalines ginkluotąsias pajėgas, nes tai yra vienintelis dalykas, galintis atgrasyti rytuose esančią agresorę nuo galimos agresijos, agentūrai LETA „Rygos konferencijos“ užkulisiuose pasakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas ir buvęs Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR) viršininkas Kyrylo Budanovas.
2026-09-14
Kelionė baigėsi tragedija: autobusas nulėkė nuo kelio, žuvo keli žmonės
Rytų Šveicarijoje įvykusioje autobuso avarijoje žuvo keletas žmonių, dar keletas buvo sužeista, ketvirtadienį vakare pranešė policija. Autobusas iš Nyderlandų atsitrenkė į apsauginį atitvarą ir nuvažiavo nuo kelio, po to apsivertė ant šono, televizijos kanalui SRF pasakojo policijos atstovas spaudai. Iš pradžių atstovas spaudai tikslaus žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičiaus nenurodė, tik pasakė, kad manoma, jog autobusu važiavo apie 48 žmonės. Vakare vis dar vyko kūnų paieška.
2026-09-11
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Varpos didinimo operacija žinomam vyrui baigėsi mirtimi
Tailando valdžios institucijos trečiadienį pranešė atliekančios tyrimą dėl mirtimi pasibaigusios Nigerijoje gimusiam britų verslininkui ir nuomonių formuotojui vienoje Bankoko klinikoje atliktos varpos didinimo procedūros. Praėjusį mėnesį Londono teismo medicinos ekspertas padarė išvadą, kad 43-ejų metų Igho Ubiribo mirtį Tailando sostinėje kovo 6 d. sukėlė jam prieš keletą valandų suleista hialurono rūgšties injekcija.
2026-09-10
Trumpo kelionę aptemdė incidentas su lėktuvu: štai kas atsitiko
Trečiadienį buvo trumpam atidėtas JAV prezidento Donaldo Trumpo išvykimas į Dalasą Teksase, mat teko patikrinti naujojo prezidentinio lėktuvo avarinį trapą. Trapą reikėjo apžiūrėti, todėl buvo išvykta apie 15 minučių vėliau, netoli Vašingtono įsikūrusioje Jungtinėje bazėje „Andrews“ laukdamas, kol galės įlipti į lėktuvą, žurnalistams sakė D. Trumpas. D. Trumpas nepaaiškino, kodėl buvo tikrinamas avarinis trapas.
2026-09-10
Trumpo pažadas pribloškė: kiekvienam amerikiečiui – po 5 tūkst. dolerių, bet iškėlė sąlygą
Prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pažadėjo sumokėti kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po 5 tūkst. JAV dolerių (apie 4,3 tūkst. eurų), jei respublikonai lapkričio mėnesį išlaikys Kongreso kontrolę, kartu paprašydamas savo rėmėjų „apsimesti“, kad jis yra rinkimų sąrašuose. „Jei laimės respublikonai, laimėsite ir jūs, be to, gausite 5 tūkst. dolerių.
2026-09-10
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Trumpas prabilo apie Putino planus: pasiuntė žinią Zelenskiui
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo kolega iš Rusijos Vladimiras Putinas „nori sudaryti susitarimą“, siekdamas užbaigti karą Ukrainoje. Trečiadienį atsakydamas į žurnalisto klausimą apie savo pokalbį telefonu su V. Putinu, D. Trumpas sakė, kad jiedu „gerai pakalbėjo“. Trijų šalių susitikimas su V. Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu „yra įmanomas“, prieš išvykdamas į Respublikonų partijos suvažiavimą Dalase sakė D. Trumpas.
2026-09-10
Trumpo pasiuntinys vyksta pas Lukašenką: turi konkretų tikslą
JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Johnas Cole‘as planuoja rugsėjo 14 d. atvykti į Baltarusiją, remdamasis dviem su pasirengimu šiai kelionei susipažinusiais šaltiniais pranešė „Laisvosios Europos radijo / Laisvės radijo“ korespondentas Alex Raufoglu, kurio paskelbtą informaciją cituoja naujienų portalas „Zerkalo“. „Cole‘as siekia, kad būtų paleista dar viena kalinių grupė – jis sako padėjęs išlaisvinti 700-800 žmonių ir tikisi, kad šis skaičius pasieks tūkstantį“...
2026-09-09
JAV paragino Europą būti pasirengusiai: karas užsitęs
JAV Karo departamento valstybės sekretorius politikos reikalams Elbridge‘as Colby‘is prasidedant Ukrainos gynybos kontaktinės grupės, dar vadinamos Ramsteino grupe, susitikimui pareiškė, kad sąjungininkai turi būti pasirengę tam, jog Rusijos karas prieš Ukrainą užsitęs, ir kad tokioje situacijoje labai svarbu teikti Kyjivui pagalbą, kuria visų pirma turėtų pasirūpinti partneriai iš Europos.
2026-09-09
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Trumpas pratrūko džiaugsmu: „Padarykime Vokietiją vėl didžią“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pasveikino Vokietijos kraštutinių dešiniųjų judėjimą su, jo paties teigimu, „tikrai didele“ pergale, partijai „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) sukėlus dramatišką perversmą vienos iš žemių rinkimuose. „Oho! Vokietijos populistų partija ką tik laimėjo tikrai didelę pergalę“, – savo „Truth Social“ platformoje parašė D. Trumpas, o po to ėmėsi peikti šios šalies imigracijos taisykles.
2026-09-09
Rusijoje – katastrofa: ore susidūrė 2 naikintuvai
Remiantis naujienų kanalo „Militarnyj“ rugsėjo 7 d. paskelbta informacija, virš Kursko srities ore susidūrė du Rusijos naikintuvai „Su-35S“, praneša naujienų portalas „UNITED24Media“. Susidūrimo metu vienas pilotas žuvo, kitas buvo sužeistas, tačiau sugebėjo katapultuotis. Tikslios avarijos aplinkybės kol kas nėra nežinomos, nes Rusijos valdžios institucijos dar nenustatė šio incidento priežasties. Nebuvo paskelbta ir jokios išsamios informacijos apie susidūrimo pasekmes.
2026-09-08
Vokietijos gatvėse – tūkstančiai protestuotojų: „Naciams čia nėra vietos“
Pirmadienį tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją „Alternatyva Vokietijai“ (AfD), laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos-Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu, prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5 tūkst. žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu, jos dalyvių skaičius siekė maždaug 14 tūkst.
2026-09-08
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Zelenskis iš JAV pasiuntinių išgirdo svarbią žinią
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis duodamas interviu naujienų agentūrai „Axios“ pasakė, kad po susitikimo su JAV prezidento atstovais Kyjive gavo iš jų žinutę, kad „rusai yra pasirengę deryboms“. Sekmadienį Ukrainos vadovas Kyjive susitiko su Steve’u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Tai buvo jų pirmasis vizitas į Ukrainą nuo Donaldo Trumpo antrosios kadencijos pradžios.
2026-09-08
Putino atsargos, panašu, dar neišsisėmė: štai kam atėjo eilė kariauti
Jevgenijus Poddubnas, Rusijos valstybinio transliuotojo VGTRK „karo korespondentas“, esantis pirmoje partijos „Vieninga Rusija“ rinkimų sąrašo vietoje, paprašė Vladimiro Putino leisti savanoriams, turintiems D kategorijos sveikatos sutrikimų, kurie paprastai nuo karinės tarnybos atleidžiami, tarnauti regioniniuose gynybos nuo Ukrainos dronų antskrydžių daliniuose, praneša naujienų portalas „Meduza“. Anot J. Poddubno, to prašo patys sužeisti kariai.
2026-09-07
Žvalgyba atskleidė, ką Rusija ruošia rudeniui: taikinyje gali atsidurti ir NATO
Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos (FISU) atstovai susitiko su Europos šalių vadovų nacionalinio saugumo patarėjais. Apie tai FISU pranešė platformoje „Facebook“. Šalys aptarė Rusijos strateginius planus ir tarptautinių pastangų koordinavimą, siekiant daryti valstybei agresorei spaudimą užbaigti karą.
2026-09-07
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Andrius Kubilius: pagrindinė karo Ukrainoje priežastis – Vladimiras Putinas
Už gynybos ir kosmoso reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Andrius Kubilius priminė Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui, kad „pagrindinė karo su Ukraina priežastis“ yra tai, jog jį pradėjo pats V. Putinas.
Aktualijos 2026-09-07
Šiaurės Korėja prabilo apie „realų karą“: po 8 mėnesių pasauliui žada parodyti naują ginklą
Prasidedant JAV sąjungininkų jūrų pratyboms, Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas pažadėjo savo šalies karinį jūrų laivyną paversti branduolinį ginklą turinčiomis pajėgomis, pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šios savaitės pratybos, kuriose dalyvauja Japonija, Pietų Korėja ir Jungtinės Valstijos, buvo pradėtos rengti 2023 m., o jų tikslas, pareigūnų teigimu, yra užkirsti kelią Pchenjano raketinėms ir branduolinėms grėsmėms.
2026-09-07
Siaubinga nelaimė: lėktuvas rėžėsi į automobilius ir užsiliepsnojo, žuvo 5 žmonės
Pasak pareigūnų, mažiausiai penki žmonės žuvo, kai sekmadienį Majamio tarptautiniame oro uoste leisdamasis krovininis bendrovės „Amazon“ lėktuvas nepataikė ant kilimo ir tūpimo tako, atsitrenkė į keletą transporto priemonių ir užsidegė. Majamio-Deido apygardos priešgaisrinės tarnybos vadas Ray‘jus Jadallahas žurnalistams pranešė, kad, be penkių žuvusiųjų, trys žmonės „kritinės būklės“ buvo nugabenti į traumatologinius centrus, o dar dviem pagalba buvo suteikta vietinėje ligoninėje.
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„Alternatyva Vokietijai“ paskelbė laimėjusi rinkimus Saksonijoje-Anhalte
Remiantis preliminariais rezultatais, kraštutinės dešinės partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) paskelbė laimėjusi rinkimus Saksonijoje-Anhalte, tačiau jai nepavyko užsitikrinti absoliučios vietų daugumos šios rytinės federalinės žemės parlamente. Pagal pirmadienį anksti ryte paskelbtus preliminarius rezultatus, AfD sekmadienio rinkimus laimėjo, surinkdama 43,8 proc. balsų ir aplenkdama 17,2 proc.
2026-09-07
NATO šalyje – oro pavojus
Rugsėjo 6-osios naktį prie Ukrainos ir Rumunijos sienos priartėjus keletui skraidančių objektų, Rumunijoje buvo paskelbtas oro pavojus signalą ir pasirengta skubiai pakelti lėktuvus. Apie tai sekmadienį pranešė Rumunijos Krašto apsaugos ministerija. Rusijai puolant Ukrainą, Rumunijoje paskelbta apie oro pavojų „Rugsėjo 5 d., šeštadienį, 23:40 val.
2026-09-06
ES pasiuntė aiškią žinią Serbijai:štai dėl ko buvo atšauktas vizitas
ES plėtros komisarė Marta Kos penktadienį pareiškė dėl karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus, kurio palaikai buvo palaidoti su karine pagarba, „šlovinimo“ atšaukianti numatytą vizitą į Serbiją. „Ratko Mladičius buvo nuteistas už genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus. Jo palaikų sugrąžinimas į Belgradą Europai primena tamsiausius mūsų naujausios istorijos puslapius“, – internete rašė M. Kos.
2026-09-04
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Maskva įsiuto: pateikė reikalavimą Norvegijai
Ketvirtadienį Rusija pareikalavo „nedelsiant paleisti“ Rusijos laivą, kurį Norvegija Ukrainos valstybinės energetikos grupės „Naftogaz“ reikalavimu išvakarėse sulaikė Arktyje kaip kompensaciją už konfiskuotą minėtosios įmonės turtą.
2026-09-03
Lenkija ruošiasi galimoms grėsmėms iš Rusijos: dalyje šalies ribojami skrydžiai
Lenkija, reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai į ją neteisėtai vis įskrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvei nuo žemės paviršiaus iki 95-ojo skrydžio lygio arba maždaug trijų kilometrų aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams, skrendantiems didesniame aukštyje, ši priemonė poveikio nedarys.
Maskva išsikvietė Vokietijos diplomatą: žada atsaką Berlynui
Rusijos užsienio reikalų ministerija trečiadienį iškvietė Vokietijos ambasados Maskvoje laikinąjį reikalų patikėtinį, siekdama pareikšti protestą dėl sankcijų, kurias Berlynas paskelbė po to, kai Leipcigo oro uoste buvo rastas dronas su sprogmenimis. Diplomatas buvo iškviestas dėl, ministerijos teigimu, antirusiškų Vokietijos valdžios veiksmų ir pareiškimų.
2026-09-02
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Po 286 jūroje praleistų dienų JAV jūreiviai atvyko pailsėti į Tailandą: prakalbo apie griežtus ribojimus
Po daugiau nei 200 jūroje praleistų dienų ir pranešimų apie rimtas problemas laive, JAV lėktuvnešis „Abraham Lincoln“ trečiadienį atplaukė į Tailandą. Šis laivas su maždaug 5 tūkst. laivo įgulos narių dalyvavo ilgai trunkančioje karinėje misijoje, sulaukusioje ir dėmesio dėl įtariamų aprūpinimo trūkumų, ir jūreivių, jūrų pėstininkų bei jų šeimų skundų. Laivas prisišvartavo Lajem Čabango uoste, esančiame už maždaug 20 kilometrų nuo turistų pamėgto Patajos miesto.
2026-09-02
Lenkija: „Turime reikalų su diversija“
Gaisras Lenkijos dronų gamykloje greičiausiai buvo diversantų darbas, antradienį pareiškė Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis, praneša naujienų agentūra „Reuters“. Pirmadienį ryte Skarzisko-Kamiennos mieste užsidegė dronus gaminančios lenkų įmonės „WB Electronics“, kurios produkciją naudoja Ukrainos karinės pajėgos, gamybos komplekso pastatas. „Viskas rodo, kad turime reikalų su diversija“, – žurnalistų paklaustas apie šį incidentą atsakė M. Kierwinskis.
2026-09-01