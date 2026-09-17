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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lenkija skelbia nerimą keliančią žinią: Rusija rengia hibridinius smūgius Ukrainą remiančioms šalims

2026-09-17 18:56 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-17 18:56
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Rusija rengia hibridinius smūgius Ukrainą remiančioms šalims, perspėja Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. EPA/DAREK DELMANOWICZ
GALERIJA (13)

Rusija rengia hibridinius smūgius Ukrainą remiančioms šalims, perspėja Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.

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Rusija planuoja bepiločių orlaivių ir raketų smūgius Ukrainą remiančioms šalims, įskaitant Lenkiją, perspėjo šios šalies ministras pirmininkas.

Donaldas Tuskas teigė, kad tai rodo žvalgybos tarnybų turima informacija, tačiau nepatikslino, iš kurių konkrečiai institucijų šie duomenys gauti, rašo „Sky News“.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Rusija imsis „labai intensyvių veiksmų“

Pastarąją savaitę Rusijos smūgiai priartėjo prie NATO teritorijos.

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Be kita ko, dronas smogė stočiai vos už kelių šimtų metrų nuo Lenkijos sienos, netoli traukinio, kuriuo važiavo aukšto rango Vakarų pareigūnai.

D. Tuskas tuomet perspėjo, kad artimiausiais mėnesiais Rusija imsis „labai intensyvių veiksmų“, o išpuolio Lenkijos teritorijoje galimybės atmesti negalima.

Be to, Vokietijos vyriausybė apkaltino Rusiją mėginus surengti išpuolį Leipcigo oro uoste, panaudojant sprogmenų prikrautą droną.

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