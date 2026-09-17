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Kęstutis Budrys sako mineralų sutarties fone iš JAV išgirdęs, kad Lietuva yra „fotoninė supergalia“

2026-09-17 19:58 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-17 19:58
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Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako Vašingtone pasirašant kritinių mineralų susitarimą iš JAV valstybės sekretoriaus išgirdęs, kad Lietuva yra „fotoninė supergalia“.

Kęstutis Budrys susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Nuotr. URM)
GALERIJA (5)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako Vašingtone pasirašant kritinių mineralų susitarimą iš JAV valstybės sekretoriaus išgirdęs, kad Lietuva yra „fotoninė supergalia“.

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„Jau šiuo metu turime didžiulę JAV rinkos dalį su femtosekundiniais lazeriais, mes galime ją smarkiai išplėsti. Ir tai, ką šiandien sekretorius Rubio įvardijo, kad Lietuva yra fotoninė supergalia, mes tokie galėtume ir turime būti. Ir čia bus mūsų didelis vaidmuo būsimose technologijų plėtrose Jungtinėse Amerikos Valstijose“, – ministerijos perduotame vaizdo komentare kalbėjo K. Budrys.

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FOTOGALERIJA. Kęstutis Budrys susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio

„Matau didžiulę perspektyvą dešimtmečiams susisaistyti su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis keliose srityse. Visų pirma, tai yra lazerių srityje“, – pažymėjo ministras.

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Taip jis šnekėjo po to, kai su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju) pasirašė dvišalę pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje.

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Pasak Užsienio reikalų ministerijos (URM), susitarimu siekiama stiprinti valstybių bendradarbiavimą užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinių atsparumą bei mažinti strategines priklausomybes.

Lietuva prie susitarimo tikslų siekia prisidėti savo kompetencijomis aukštųjų technologijų gamybos, pažangiųjų technologijų, kritinių medžiagų perdirbimo ir logistikos srityse.

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„Kita svarbi sritis yra duomenų centrų plėtra Lietuvoje ir JAV investicijos. Taip pat mūsų svarbus, unikalus uostas, kuris yra apsaugotas nuo priešiškų investicijų, turime didžiulę numatytą plėtrą pietinėje Klaipėdos uosto dalyje. Galiausiai – biotechnologijos. Tai bus ta sritis, kur dirbtinio intelekto sprendimai bus pritaikyti žmonijos sveikatai ir gerovei užtikrinti“, – sakė K. Budrys.

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Jo teigimu, visose susitarimo srityse Lietuva gali sukurti unikalią vertę, greitai vystyti konkrečius projektus.

„Ir aš labai tikiuosi, kaip ir šiandien sekretorius sakė, kad mes jau artimiausiu metu galėsime matyti rezultatus. Ir tai mus susaistys su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis kartoms į priekį. Ir tai yra labai svarbu. Statome daug didesnę pamatinę uolieną. Ir tai yra ekonominis saugumas“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.

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Jis akcentavo, kad susitarimas dėl kritinių mineralų rodo Lietuvos ir JAV santykius nesant trumpalaikiais ir nesant vieno klausimo.

„Ne tik kietasis saugumas, bet daug platesnė darbotvarkė ir daug ilgesnio laikotarpio bendradarbiavimas. Kalbame apie bendradarbiavimą ekonominio saugumo srityje, statant patvarias ir tarp partnerių saugias tiekimo grandines“, – sakė K. Budrys.

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„Tai reiškia, kad tiek dėl kritinių mineralų tiekimo – ir visi susidūrėme su didžiuliu Kinijos eksporto kontrolės efektu praeitais metais, – tiek dėl puslaidininkių pramonės, ateities pramonės tiekimo grandinių užsitikrinimo, Lietuva turi savo vaidmenį ne vien formuojant politiką, bet ir darant didelį indėlį į naujos kartos būsimą technologinį proveržį pasaulyje“, – pabrėžė jis.

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URM pranešime K. Budrys taip pat teigė, kad susitarimas atvers naujas galimybes pritraukti investicijas, stiprinti Lietuvos konkurencingumą ir mažinti geopolitines rizikas kuriant saugesnes ir atsparesnes transatlantines tiekimo grandines.

Analogiškus susitarimus su JAV jau yra pasirašiusios Lenkija, Jungtinė Karalystė, Australija, Japonija, Malaizija ir kitos valstybės. Atitinkamą memorandumą su Jungtinėmis Valstijomis šių metų balandį pasirašė ir Europos Sąjunga.

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visiškas
visiškas
2026-09-17 21:30
idiotas geopolitikoje, jis nieko nesigaudo kas vyksta pasaulyje ir ko nori jav. išsišiepęs idiotas, Lietuvos išdavikas, dirbantis jankiams.
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Supergalia?
Supergalia?
2026-09-17 20:59
Kai neturi ką pasakyti Kęstutis Budrys,tai kalba apie "fotonines supergalias",nes ne visi žmonės supranta kas tai yra. Čia,kaip Nausėdienė apie spiralių failų galią pezėjo.
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