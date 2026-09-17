Lenkija vėl pakėlė naikintuvus: sureagavo į Rusijos smūgius Ukrainai

„Dėmesio. Dėl naujų Rusijos Federacijos vykdomų smūgių oro puolimo priemonėmis taikiniams centrinėje Ukrainos dalyje Lenkijos oro erdvėje prevenciškai veikia karinė aviacija“, – pranešime nurodė Operacinė vadovybė.
Kaip priduriama, „antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos pasiekė parengties būseną“, skelbia „RMF24“.
Operacinė vadovybė pabrėžia, kad karinės aviacijos veiksmai yra prevencinio pobūdžio ir skirti Lenkijos oro erdvės saugumui bei apsaugai užtikrinti.
Savo ruožtu Lenkijos oro navigacijos agentūra pranešė, kad dėl karinės aviacijos veiksmų Liublino ir Žešuvo oro uostai vėl laikinai sustabdė skrydžių operacijas.
Naujausiais duomenimis, ši operacija buvo atšaukta po poros valandų.
20.30 val. vietos laiku Lenkijos kariuomenė baigė savo operaciją.
„Antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos grįžo prie įprastos operacinės veiklos. Norime informuoti, kad Lenkijos oro erdvės pažeidimų nepastebėta. Dėkojame NATO ir Čekijos oro pajėgoms už paramą, kurių naikintuvai užtikrino Lenkijos oro erdvės saugumą“, – pabrėžiama pranešime.
Kariuomenė šiandien jau kartą buvo pakėlusi naikintuvus
Šiandien apie vidurdienį kariuomenė netoli Lenkijos ir Ukrainos sienos užfiksavo reaktyviniu varikliu varomą droną.
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinės vadovybės atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Jacekas Goryszewskis pranešė, kad dronas nukrito už 4 km nuo sienos.
Būtent todėl, kad tai buvo reaktyvinis dronas, dideliu greičiu artėjęs prie Lenkijos sienos, buvo pakelti naikintuvai.
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