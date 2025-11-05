Ši Ingridos silkė puikiai tiks ir šventėms: skonis – nepakartojamas

Porcijos 6. Užtruksite apie 30 min. Reikės: moliūgo gabalėlis; 1 morka; 0,5 poro; 0,5 paprikos; 0,5 čili; 6 pievagrybiai; žiupsnis druskos; žiupsnis juodųjų pipirų; žiupsnis kario prieskonių; šlakelis alyvuogių aliejaus; silkės filė.
Morkas sutarkuojame, moliūgą ir ppariką supjaustome nedideliais kubeliais, porą pusžiedžiais, čili pasmulkiname, pievagrybius supjaustome riekelėmis.
Keptuvėje įkaitiname aliejų, suberiame daržoves ir pakepiname apie 7 min,, pabarstome prieskoniais, sudedame pievagrybius. Viską gerai išmaišome ir kepiname dar apie 5 min. Atvėsiname. Patiekiame drauge su silkės gabalėliais.