Taip gaminta silkė taps švenčių stalo pažiba: rašykitės receptą

Keptas saliero gumbas turi grybams artimą skonį, kurį šiame recepte dar daugiau išryškina rudieji pievagrybiai. Kepintas iki geltonumo svogūnas apjungia viską suteikdamas lengvą, šiek tek salstelėjusį skonį. Taip paruošta silkė tikrai taps šio rudens favorite.
Be to, šis patiekalas gali būti vienas iš 12 Kučių vakaro patiekalų. Juk ir Kalėdos ne už kalnų. Iki jų liko nepilni du mėnesiai! O dabar apie patį receptą“ – rašo tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.
Jums reikės:
- 1 silkės,
- 1/2 mažo saliero gumbo,
- 125 gr. rudųjų pievagrybių (aš naudojau šitake grybus),
- 1 svogūno,
- trupučio druskos,
- pipirų mišinio,
- aliejaus kepimui.
Silkės su salieru, pievagrybiais ir svogūnais receptas
Saliero gumbą nulupkite ir supjaustykite plonais gabalėliais, taip pat supjaustykite ir grybus. Svogūną supjaustykite plunksnelėmis.
Pirmiausia iškepkite salierą. Kepkite, kol suminkštės ir krašteliai taps auksiniai. Iškeptą salierą suberkite į lėkštę.
Apkepkite svogūną iki stipriai auksinės spalvos. Supildami į indą su keptu salieru stenkitės nepilti aliejaus, kuriame kepėte. Garnyras silkei neturi būti permirkęs aliejumi.
Galiausiai iškepkite grybus. Juos kepant įberkite šiek tiek druskos ir pipirų mišinio. Kepkite keptuvę uždengę dangčiu, kartas nuo karto pamaišydami.
Silkės garnyrui leiskite pilnai atvėsti.
O kol jis vėsta, pasiruoškite silkę ją supjaustydami gabaliukais. Jei jūsų silkė neišdarinėta ir su galva, teks truputį paplušėti. Pirmiausiai nupjaukite galvą. Perpjaukite pilvą ir išimkite vidurius. Perpjaukite odą per visą nugaros viršų, tarsi padalintumėte silkę. Nulupkite odą, pradėdami ją lupti nuo viršaus. Vėliau atskirkite silkę nuo pagrindinio kaulo. Tai darykite piršto pagalba, stumdami jį nuo galvos pusės, link uodegos. Taip atskirsite vieną silkės pusę. Apverskite silkę ir pakartokite, tą patį veiksmą.
Dabar belieka ištraukti kelis likusius silkėje kaulelius ir ją supjaustyti. Nors darbo tikrai nemažai, bet tokia silkę yra pati skaniausia.
Sudėtingumas: jei naudosite jau išvalytą silkę, tai viskas yra labai paprasta