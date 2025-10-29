Gamindama maltinukus į faršą įmaišė 1 slaptą ingredientą: „Naujas atradimas“

Tai, tikrai naujas atradimas, kurį užtikrintai įtraukiu į savo gaminamų patiekalų sąrašą. O dabar dalinuosi šiuo receptu su jumis“, – rašė tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.
Reikės:
- 450 gr. maltos paukštienos (vištienos ar kalakutienos),
- 150 gr. rikotos sūrio (galite naudoti riebią, nebirią varškę),
- 1v.š. tarkuoto parmezano sūrio,
- 1 kiaušinio,
- 1 a. š. citrinos žievelės,
- 2 skiltelių česnako (smulkiai supjaustytų),
- 1 a. š. džiovinto raudonėlio,
- druskos ir pipirų,
- 1 stiklinė (200 gr.) orzo makaronų,
- pakuotė šviežių špinatų,
- 3 v.š. alyvuogių aliejaus,
- 1/4 a. š. raudonųjų pipirų dribsnių (nebūtina).
Citrininių paukštienos kukulių su rikota ir orzo makaronais bei česnakiniu špinatų padažu receptas
Sumaišykite paukštienos faršą, rikotą, parmezaną, kiaušinį, citrinos žievelę, 1 česnako skiltelę ir raudonėlį.
Suformuokite rutuliukus ir kepkite orkaitėje įkaitintoje iki 195 C temperatūros arba keptuvėje, kol iškeps.
Kad būtų paprasčiau į kepimo skardą esančią orkaitėje įtieskite kepimo popierių ir ant jo išdėliokite faršo rutuliukus. Kepant orkaitėje galite vieną kartą juos apversti.
Kol kepa kukuliai išvirkite orzo makaronus pagal nuorodas ant pakuotės. Arba virkite kol jie suminkštės. Tuomet nupilkite vandenį.
Vos kelias minutes apkepkite česnaką su alyvuogių aliejumi. Suberkite špinatų lapelius ir raudonųjų pipirų dribsnius (jei juos naudosite). Kepkite vis maišydami kol špinatai suminkštės.
Suberkite orzo makaronus į keptuvę su špinatais ir išmaišykite.
Ant viršaus uždėkite iškeptus paukštienos kukulius ir iš karto pateikite.