Į faršą įmaišykite 1 produktą: kotletai bus sultingi ir minkštutėliai

Kad ir iš kokios mėsos bekeptumėte kotletus, pabandykite vietoje piene mirkyto pyrago įberti piene mirkytų avižinių dribsnių.
Ir baigiant minkyti tešlą įpilkite šiek tiek vandens. Pilkite nedaug apie 1/4 stiklinės, kad kotletų masė nesuskystėtų. Geriau jau po truputį vis įpilti vandens ir gerai išminkyti. Iškepę kotletai taps sultingesni.
Kotletus darau įdėdama: smulkiai pjaustytų pakepintų svogūnų, avižinių dribsnių, užpiltų trupučiu pieno, kiaušinio, druskos ir pipirų.
Ir dar aš visada pasiruošiu faršo daugiau. Ir iš to „daugiau“ iškepu mažyčių kotletėlių. Kurios kitą dieną pateikiu su virtais makaronais. Gaunasi, kad kitą dieną per pietus virtuvėje prasisuku mikliai.
Ir dar. Kotletus kepkite orkaitėje. Tam į kepimo skardą esančią orkaitėje įtieskite kepimo popierių ir sudėkite paruoštus kotletus. Kepkite iki 200C įkaitintoje orkaitėje apie 25 min.
Jei norite ir žinoma, jei tik yra vietos, sudėkite pjaustytas bulves, morkas. Jei dėsite bulves – tuomet kepimo popierių patepkite riebalais. Jei kepami bus tik kotletai – riebalų net nereikia.
Sudėtingumas: paprasta