Ingrida atrado superinį keptą pomidorų padažą: iš rūsio dings žaibiškai

Reikės: 2 kg pomidorų; 2 paprikos; 1 čili; 1 poras; 3 morkos; 4 skiltelės česnako; 1 svogūnas; 1 raudonas svogūnas; žiupsnis juodųjų pipirų; 1 v. š. cukraus; 1 v. š. alyvuogių aliejaus; pundelis baziliko lapelių; pundelis petražolių; druskos pagal skonį.
Kepto pomidorų padažo receptas
Svogūnus, česnakus, morkas nulupame. Daržoves nuplauname ir supjaustome stambiais gabalais. Sudedame į kepimo indą. Pabarstome druska, pipirais, cukrumi, apšlakstome aliejumi, sudedame žalumynus.
Kepame 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 1 val. Sutriname maisto smulkintuvu iki vientisos tyrės. Kaitiname dar kartelį iki virimo. Pilstome į švariai išplautus ir iškaitintus stiklainius.