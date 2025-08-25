Senuose užrašuose Dalia surado tobulą mišrainės receptą: užsirašykite iš karto

Šios salotos ne išimtis“, – rašo tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.
Jums reikės:
- 1 vidutinio dydžio saliero gumbo,
- 3- 4 juodos duonos riekių,
- 1 svogūno,
- 1 karšto rūkymo skumbrės (šias salotas galite gaminti ir be žuvies),
- 2 v.š. kepintų žemės riešutų,
- 4 v.š. saulėgrąžų aliejaus kepimui,
- majonezo,
- pipirų mišinio ir galbūt druskos.
Mišrainės receptas
Nuluptą saliero gumbą supjaustykite šiaudeliais ir apkepkite su 2 šaukštais aliejaus vis pavartydami, kol jis šiek tiek suminkštės.
Iškeptą salierą sudėkite į salotinę.
Svogūną supjaustykite plunksnelėmis ir apkepkite su likusiu aliejumi iki stipriai gelsvos spalvos.
Kol kepa svogūnai nuo duonos riekių nupjaustykite plutelę ir jas supjaustykite plonai šiaudeliais, taip kaip salierą.
Iškeptus svogūnus su kuo mažiau aliejaus sudėkite į tą patį indą kur jau vėsta salierai.
Dabar apkepkite duonos riekes. Aliejaus jau nebepilkite, kepkite vis pamaišydami, kol duona lengvai apskrus. Neleiskite duonai apdegti.
Kai visi kepti produktai pilnai atvės sudėkite nuluptą ir nukaulintą skumbrę.
Ant mišrainės užberkite žemės riešutų, pipirų ir pagardinkite majonezu. Jei reikia, užberkite druskos.