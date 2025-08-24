Kalendorius
Šį pyrago receptą kartosite ne kartą: greitas, paprastas ir labai skanus

2025-08-24 11:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-24 11:45

„Net jei jūs nemėgstate kepinių su varške, galite drąsiai kepti šį pyragą, varškės jame tikrai nesijaučia. Itališkame recepte naudojama rikota, tačiau ne visi ją perkame ir ne visada jos turime, jei ir perkame. Lietuviška varškė, sutrinta su geru šaukštu grietinės ar jogurto, tampa labai panaši į rikotą. Ir pyrago skonis nuo to nepasikeičia.

Migdolinis biskvitinis pyragas su varške ir vyšniomis (nuotr. Gera virtuvė)

Šį pyragą galite kepti be uogų ar vaisių, bet man norėjosi daugiau gaivumo, o ne tik paprasto skanaus migdolinio biskvito. Tad šį kartą aš į pyragą dėjau vyšnias. Kadangi jos buvo labai rūgščios, tai ant pačių uogų, jau subertų ant pyrago, prieš pat kepant, papildomai bėriau dar rudojo cukraus. Bet kitoms uogoms, obuoliams ar kriaušėms papildomo cukraus tikrai nereikia. Dėkite tiek, kiek parašyta recepte“, – rašė tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.

Jums reikės: 

  • 200 gr. rikotos sūrio arba varškės + 1 didelis v. š. grietinės, jei naudosite varškę, 
  • 125 gr. nesūdyto sviesto, suminkštinto, 
  • 200 gr. cukraus, 
  • 2 didelių kiaušinių arba 3 mažų, 
  • 1 a. š. vanilinio cukraus,
  • 200 gr. miltų,
  • 60 gr. migdolų miltų
  • 2 v. š. apelsinų cukatų arba jos žievelės,
  • 2 a. š. kepimo miltelių (kupinų),
  • 1/4 a. š. druskos,
  • 360 gr. vyšnių,
  • migdolų drožlių (apibarstymui),
  • cukraus pudros (apibarstymui).

 

Migdolinio biskvitinio pyrago su varške ir vyšniomis receptas

Iš nuplautų vyšnių išimkite kauliukus. Jei naudosite obuolius ar kriaušes, juos supjaustykite nedideliais gabalėliais.

Įkaitinkite orkaitę iki 180°C.

Dubenyje kartu su cukrumi išplakite sviestą iki kreminės masės. Supilkite rikotos sūrį ar varškę ir dar gerai viską išplakite, kad masė taptų vienalytė.

Įmuškite kiaušinius ir maišykite, kol gerai susimaišys.

Kitame dubenyje sumaišykite visus sausus produktus: miltus, kepimo miltelius, vanilę, druską ir migdolų miltus, cukatus.

Palaipsniui į drėgną mišinį įpilkite sausų ingredientų, maišydami, kol viskas susijungs. Atsargiai, kad nepermaišytumėte.

Supilkite tešlą į kepimo formą (ištiestą kepimo popieriumi) ir viršų išlyginkite mentele.

Ant viršaus užberkite uogas, pabarstykite migdolų drožlėmis.

Kepkite įkaitintoje orkaitėje apie 50 min. Jei kepsite pyragą be jokių uogų ar vaisių kepimo laikas sutrumpės iki 35 minučių.

Prieš kepimo pabaigą pyragas staigiai ruduoja, tad kepkite iki vidutinio rudumo.  Ar pyragas iškepęs patikrinkite centre įkišdami dantų krapštuką ar medinį iešmelį – jis turi būti sausas.

Iškeptam pyragui leiskite atvėsti.

