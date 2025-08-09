Atrado tobuliausią lietinių blynų tešlą: receptą verta turėti po ranka

Dar iki dabar juokas ima, prisiminus, kaip mane šaukdavo valgyt (išgirst galima iš bet kur): Liuce, blynų iškepiau, ateik valgyt!!! Na, ir kiekvienąkart linksmai kirsdavome visus tuos jos firminius blynus.
Nors ne pagal kolegės receptą, tačiau šie lietiniai gaunasi tikrai labai plonyčiai ir skanūs. Jie gardūs tiesiog vieni, taip pat susukti ir įmerkti į karštą šokoladą ar nutelą. Tokius lietinius blynus galite pagardinti mėgstamiausiais kremais, vaisiais, ir kitais gardumynais“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė.
Lietinių blynų receptas
Reikės: 11 valg. š. (nenubrauktų) miltų; 180 ml šalto vandens; 1 arb. š. alyvuogių aliejaus; 2 valg. š. cukraus; 50 g tirpinto sviesto; 2 valg. š. pieno; 1 kiaušinis; 1 arb. š. vanilinio cukraus; 5 lašai romo esencijos (nebūtina).
Kiaušinį išplakti iki baltumo su cukrumi ir vaniliniu cukrumi, įpilti romo esencijos, tirpinto sviesto, gerai išmaišyti, supilti vandenį ir vėl išmaišyti.
Po to pamažu įmaišyti miltus ir galiausiai supilti alyvuogių aliejų, pieną, viską gerai išmaišyti iki vientisos masės. Tešla turi būti gana skysta, jei bus per tiršta, sunkiai „liesis“ blynas keptuvėje.
Įkaitinti vidutinio dydžio keptuvę (nereikia naudoti jokio papildomo aliejaus ar sviesto, nebent prie Jūsų keptuvės dugno tešla „kimba“) ir įpilti 1 samtį blynų tešlos, kepti ant silpnesnės vidutinės ugnies. Pilkite po nedaug tešlos, ją gražiai paskleiskite keptuvėje ir blynai bus labai plonyčiai, gardūs.
Pirmas lietinis blynas vadinamas „virtuvės šefo“ blynu, tad nenustebkite, jei pirmas iškeps nekoks, bet taip visada yra su lietiniais, kiti blynai pavyksta puikiai.
Blynus skanaukite vienus arba su mėgstamais įdarais. Aš šįkart blynus sutepiau su „Philadelphia“ sūriu sumaišytu su bananu ir šiek tiek cukraus.
Jei nedėsite cukraus ir vanilinio cukraus, tuomet iškepsite nesaldžius lietinius, kurie puikiai tiks su bet kokiu nesaldžiu įdaru.