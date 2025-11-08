„Panathinaikos“ susitarė su patyrusiu amerikiečiu Fariedu

Veteranas buvo pasirašęs kontraktą su Taivano „TSG GhostHawks“ komanda, tačiau Atėnų klubas yra sumokėjo išpirką.
Apie naujoko prisijungimą spaudos konferencijoje po pergalės Graikijos pirmenybėse patvirtino Erginas Atamanas. Strategas teigė, kad amerikiečio laukia medicininis patikrinimas, po kurio jis gali debiutuoti jau dvigubos Eurolygos savaitės metu.
Praėjusiame sezone K.Fariedas žaidė Emilijos Redžo „UnaHotels“ ekipoje ir Italijos čempionate per 19 minučių pelnė 8,3 taško, atkovojo 7,2 kamuolio, atliko 0,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 12,9 naudingumo balo.
Vasarą amerikietis dar spėjo sužaisti Puerto Riko lygoje, o praeityje eilę sezonų yra praleidęs Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), kur daugiausiai atstovavo Denverio „Nuggets“ komandai.
K.Fariedas yra atstovavęs JAV rinktinei 2014 metų pasaulio čempionate, o 2021–2022 metų sezone jis žaidė Eurolygoje, kai buvo pasirašęs kontraktą su Maskvos CSKA.
