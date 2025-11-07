„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: praktiškas ir universalus „MG HS“

MG išlieka ištikima savo pagrindinei strategijai – siūlyti išskirtinį kainos ir kokybės santykį, o „MG HS“ šią kartelę pakelia dar aukščiau. Be to, „MG HS“ yra vienas iš nedaugelio šios klasės automobilių, kurį galima įsigyti tiek su mechanine, tiek su automatine pavarų dėže.
Vairuotojas – skaitmenizacijos akiratyje
„MG HS Hybrid+“ salono aplinka yra visiškai skaitmenizuota. Joje dominuoja du identiško dydžio, 12,3 colio aukštos raiškos ekranai – vienas centre, kitas priešais vairuotoją.
Centrinis ekranas yra skirtas multimedijos sistemai, kuri siūlo navigaciją su tiesioginėmis eismo ir orų naujienomis, prieigą prie „Amazon Music“ bei, žinoma, išmaniųjų telefonų integracijų per „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“. Aukštesnėje komplektacijoje šią sistemą pasipildo ir 360 laipsnių erdvinio vaizdo kamera, rodančia realaus laiko vaizdą aplink automobilį, o po pačiu ekranu atsiranda belaidis telefono įkroviklis.
Antrasis, 12,3 colio ekranas, atlieka vairuotojo prietaisų skydelio vaidmenį. Vairuotojas gali keisti jo temas (šviesią ir tamsią) bei rinktis iš trijų skirtingų informacijos pateikimo režimų: „Map“ (žemėlapis), „Digital“ (skaitmeninis) ir „ADAS“ (asistentai). Tai leidžia pasirinkti, ar norite matyti detalų navigacijos žemėlapį per visą ekraną, ar tik pačią svarbiausią vairavimo informaciją.
Gausi komforto įranga
Tačiau didžiausia šio modelio stiprybė – itin gausi standartinė įranga. Jau bazinėje komplektacijoje siūlomi LED žibintai su „follow-me-home“ funkcija, galiniai parkavimo jutikliai, elektra reguliuojamos ir šildomos sėdynės, beraktė sistema, lietaus jutiklis, pastovaus greičio palaikymo sistema ir elektrinis stovėjimo stabdys su „auto-hold“ funkcija.
Saugumas taip pat nėra paliktas nuošalyje. Standartinėje įrangoje montuojamas „MG Pilot“ vairuotojo pagalbinių sistemų paketas. Jį sudaro aktyvus avarinis stabdymas (atpažįstantis pėsčiuosius ir dviratininkus), eismo juostos palaikymo sistema su perspėjimu apie išvažiavimą, aklosios zonos stebėjimas su persirikiavimo asistentu, vairuotojo dėmesio stebėjimas ir perspėjimas apie iš galo artėjantį eismą.
Galiausiai, automobilis pasižymi ir solidžiu praktiškumu. Bagažinės talpa siekia 507 litrus, o salone gausu įvairių daiktadėžių. Visureigis taip pat gali tempti iki 1 500 kg sveriančią priekabą (su stabdžiais) ir vežti iki 75 kg krovinį ant stogo bagažinės.
Pažangi hibridinė sistema
„MG HS Hybrid+“ modelyje debiutuoja nauja hibridinė sistema. Ją sudaro 1,5 litro turbobenzininis variklis, veikiantis kartu su galingu elektriniu motoru (146 kW) ir 1,8 kWh talpos baterija.
Bendra šios sistemos galia siekia 165 kW (225 AG). Tai leidžia „MG HS Hybrid+“ visureigiui nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėti per 7,9 sekundės. Galia ratams perduodama per pažangią 2 laipsnių automatinę transmisiją, kuri anksčiau buvo panaudota „MG HS Plug-in Hybrid“ modelyje.
Gamintojas teigia, kad, nepaisant solidžių hibridinės pavaros parametrų, „MG HS Hybrid+“ išlieka ekonomiškas automobilis. Oficialiai deklaruojamos vidutinės WLTP ciklo sąnaudos siekia 5,5 l/100 km, o CO2 emisija – 126 g/km.
Konkurse dalyvaujančio „MG HS“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Benzinas (Hibridas)
- Varantieji ratai: Priekiniai
- Variklio galia: 165 kW / 224 AG
- Sukimo momentas: 340 Nm
- Svoris: 1690 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 507
- 0-100 km/val.: 7.9 s
- CO2 emisija: 126 g/km
- Pradinė kaina: 26 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 35 580 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio" rinkimuose!
„Tautos automobilio" rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio" konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
