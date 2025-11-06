Patikrino konkurse „Lietuvos metų automobilis“ dalyvaujančių elektromobilių nuvažiuojamą atstumą: finišą pasiekė ne visi

Atsižvelgiant į išaugusią elektromobilių svarbą, organizatoriai kartu pakoregavo ir bandymų metodiką. Užuot iškart keliavus į uždarą poligoną, šiemet konkursas prasidėjo nuo realaus nuvažiuojamo atstumo ir energijos sąnaudų testo. Būtent šio, realiomis sąlygomis atlikto bandymo, rezultatai taps tvirtu pagrindu tolimesniems komisijos vertinimams.
Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Lietuvos metų automobilis 2026“ elektromobilių bandymai(161 nuotr.)
„Organizuodami šių metų elektromobilių bandymus, mes siekėme atsakyti į vieną, vis dar patį svarbiausią klausimą: kiek realiai elektromobilis gali nuvažiuoti su pilnai įkrauta baterija?“ – sakė „Lietuvos metų automobilis“ komisijos narys Saugirdas Pukalskas.
Anot jo, nors elektromobilių technologijos tobulėja, vairuotojų abejonės niekur nedingo. „Įkrovimo laikas yra ženkliai ilgesnis, nei pildant įprasto automobilio degalų baką. Būtent todėl reali rida išlieka kritiškai svarbiu rodikliu“, – aiškina S. Pukalskas.
Elektromobilius vertino savo srities ekspertai
Tradiciškai, didžiausią svertą „Lietuvos metų automobilis“ rinkimuose turi 10 profesionalų komisija, tačiau į įvairius bandymus nuolatos yra kviečiami savo srities ekspertai, kurie konkursui pateiktus automobilius gali įvertinti iš savo perspektyvos.
Šiemet surengtuose elektromobilių bandymuose dalyvavo plačiausiai išvystyto elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo „Ignitis On“ ekspertai, kurių patirtis ir įžvalgos padės ne tik įvertinti konkurse dalyvaujančius elektromobilius, bet ir išrinkti geriausią elektromobilį nominacijoje „Ignitis ON Metų elektromobilis“.
Bandymuose dalyvavęs „Ignitis“ elektromobilių tinklo plėtros skyriaus vadovas Andrius Šeršniovas sakė, kad siekiant išrinkti geriausią elektromobilį, didžiausias dėmesys bus skiriamas ne viena ar porai savybių, o pluoštui charakteristikų.
„Įkrovimo charakteristikos ir sąveika, elektromobilio efektyvumas, baterijos talpa, nuvažiuojamas atstumas viena įkrova, saugumo, komforto elementai. Ne paskutinėje vietoje ir ergonomika, interjero, eksterjero dizainas, inovacijos. Visų šių elementų visumą ir sudarys elektromobilio vertinimo rezultatą“, - sakė jis.
Jam antrino ir „Ignitis“ produktų vystymo vadovas Jonas Kireilis: „Pirmiausia dėmesys bus atkreiptinas į technologinius sprendimus (ką gali pasiūlyti elektromobilio programinė įranga lyginant su kitais elektromobiliais, kaip tie funkcionalumai įgyvendinti). Taip pat bus įvertinta elektromobilio eksterjeras bei interjeras ir bendra vairavimo patirtis“.
O štai „Ignitis“ techninių sprendimų vadovė Goda Montvidaitė tikino, kad didžiulį dėmesį kreips į elektromobilių deklaruojamą ir nuvažiuojamą atstumą, taip pat maksimalią įkrovimo galią.
Dalyvius suskirstė į dvi grupes
Vienas pagrindinių „Lietuvos metų automobilis 2026“ konkurso principų – nustatyti tikrąsias automobilių galimybes ne laboratorinėmis (WLTP), o realiomis, Lietuvos vairuotojų kasdienybę atitinkančiomis sąlygomis. Būtent todėl konkurso komisija, bendradarbiaudama su VILNIUS TECH universitetu, sukūrė specialią lietuvišką bandymų metodiką.
Kadangi šių metų konkurse dalyvaujančių elektromobilių parkas yra itin platus ir pasižymi skirtingomis baterijų talpomis bei nuvažiuojamais atstumais, siekiant užtikrinti sąžiningą palyginimą, visi rinkimuose dalyvaujantys elektromobiliai buvo suskirstyti į dvi grupes.
Pirmoji grupė, skirta modeliams su mažesnės talpos baterijomis, turėjo įveikti 206 kilometrų maršrutą. Šiai grupei priklausė:
- „BYD Dolphin Surf“
- „Dongfeng Box“
- „KGM Musso“
- „Lynk & Co 02“
- „Mazda 6e“
- „MG MGS5 Long Range“
- „Renault 4 e-Tech“
- „Voyah Courage“
Antroji grupė, sudaryta iš modelių su didesnės talpos baterijomis, gavo sudėtingesnę užduotį – įveikti 306 kilometrų maršrutą. Šioje grupėje varžėsi:
- „Audi A6 e-Tron“
- „BYD Sealion 7“
- „Hyundai IONIQ 9“
- „KIA EV4“
- „Mercedes-Benz CLA“
- „Nissan Ariya Nismo“
- „Škoda Elroq“
- „Tesla Model Y“
- „Xpeng G6“
- „Xpeng G9“
Abiejų grupių maršrutai buvo sudaryti taip, kad tiksliai atspindėtų tipinę lietuvišką kelionę: pirmoji dalis driekėsi įprastais užmiesčio keliais, o antroji buvo skirta važiavimui greitkeliu. Tai leido komisijai objektyviai įvertinti ne tik energijos sąnaudas, bet ir automobilių komforto bei valdymo savybes skirtingomis sąlygomis.
Viso bandymo metu taip pat buvo laikomasi griežtos metodikos ir kruopščiai renkami duomenys. Iš anksto nustatytuose maršruto taškuose komisijos nariai fiksavo esminius parametrus: tikslų nuvažiuotą atstumą, energijos sąnaudas, vidutinį greitį ir baterijos įkrovos lygį.
Būtent ši metodika leido ne tik stebėti kiekvieno automobilio charakteristikų pokyčius skirtinguose kelio ruožuose (užmiestyje ir greitkelyje), bet ir padaryti objektyvias išvadas apie realų jų efektyvumą bei gamintojų deklaruojamų duomenų tikslumą.
Išnaudojo didžiąją dalį energijos
Atlikus realius bandymus Lietuvos keliuose, paaiškėjo ir pirmieji rezultatai, atskleidę skirtumus tarp gamintojų deklaruojamų ir realių galimybių.
Didžiausiu netikėtumu tapo tai, kad trys konkurso dalyviai nesugebėjo įveikti jiems paskirsto maršruto. Finišo be papildomo sustojimo įkrovimo stotelėje nepasiekė „BYD Dolphin Surf“, „BYD Sealion 7“ ir „Dongfeng Box“.
Trumpesnį maršrutą turėjusių įveikti elektromobilių kategorijoje didžiausią rezervą išlaikė „Mazda 6e“ (sunaudojo 58 proc. energijos), „MG MGS5 Long Range“ (59 proc) ir „Lynk & Co 02“ (61 proc.).
Ilgesnį maršrutą turėjusių įveikti elektromobilių grupėje „Mercedes-Benz CLA“ numatytą distanciją įveikė sunaudojęs 68 proc. energijos, „Audi A6 e-Tron“ – 70 proc. „Tesla Model Y“ ir „Hyundai IONIQ 9“ sunaudojo atitinkamai 78 proc. energijos atsargų.
„Lietuvos metų automobilis 2026“ elektromobilių testo vidutinės energijos sąnaudos:
Optimistiškos nuvažiuojamo atstumo prognozės
Tačiau realios energijos sąnaudos buvo ne vienintelis bandymų metu atskleistas netikėtumas. Ne mažiau svarbi sritis – nuvažiuojamo atstumo prognozių tikslumas. Paaiškėjo, kad nemaža dalis elektromobilių yra linkę pernelyg optimistiškai vertinti savo galimybes, o skirtumas tarp borto kompiuterio rodomų kilometrų ir realybės kartais būna drastiškas.
Pavyzdinį tikslumą šiuose bandymuose pademonstravo „Tesla Model Y“. Automobilyje integruota programinė įranga idealiai apskaičiavo prognozuojamą nuvažiuojamą atstumą ir neužfiksavo jokios paklaidos.
Vis dėlto, kur kas malonesniu siurprizu tapo modeliai, kurių prognozuojamas nuvažiuojamas atstumas padidėjo. Šioje srityje absoliučiu lyderiu tapo „Xpeng G6“, kuris 306 kilometrų distancijoje vairuotojui „padovanojo“ 68 kilometrus. Papildomų kilometrų rezervas taip pat buvo užfiksuotas „Hyundai IONIQ 9“ (+28 km) bei „Nissan Ariya Nismo“ (+19 km).
Nedidelėmis paklaidomis pasižymėjo „MG MG5 Long Range“ (-4 km), „Audi A6 e-Tron“ (-8 km) ir „Mazda 6e“ (-12 km).
Kita vertus, tokie modeliai kaip „Xpeng G9“ (-143 km), „BYD Sealion 7“ (-122 km) ir „Dongfeng Box“ (-114 km) parodė didžiulį atotrūkį tarp prognozuojamo ir realaus nuvažiuojamo atstumo.
„Lietuvos metų automobilis 2026“ elektromobilių testo dalyvių nuvažiuojamo atstumo paklaida:
Kuris elektromobilis nuvažiuotų toliausiai?
Šiemet atlikti išsamūs elektromobilių bandymai patvirtino seną taisyklę. Norint nuvažiuoti toliausiai, vien didžiulės baterijos nepakanka. Realiame pasaulyje nuvažiuojamą atstumą lemia kur kas sudėtingesni veiksniai – kėbulo tipas, svoris ir, svarbiausia, aerodinaminis efektyvumas, kurio svarba ypač išryškėja važiuojant greitkeliu.
Kadangi testai buvo atliekami realiomis lietuviškomis sąlygomis, bandymų dieną oro temperatūra svyravo vos tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos, o tokios sąlygos (žema temperatūra ir didelis greitis) išryškino tam tikrų elektromobilių privalumus ir trūkumus.
Nenuostabu, kad geriausius rezultatus demonstravo ne madingi visureigiai, o aptakūs sedanai. Pavyzdžiui, „Mercedes-Benz CLA“ realiomis sąlygomis Lietuvos magistralėmis su pilna įkrova galėtų įveikti 450 kilometrų. Nedaug atsiliko ir „Audi A6 e-Tron“, kurio prognozuojamas realus nuvažiuojamas atstumas siekė 437 kilometrus.
Apibendrinant rezultatus, galima daryti išvadą, kad net ir esant nepalankioms oro sąlygoms, šiuolaikinių elektromobilių parkas jau pasiekė brandą. Vidutiniškai konkurso dalyviai su pilna įkrova galėjo įveikti solidų 350 kilometrų atstumą.
„Lietuvos metų automobilis 2026“ elektromobilių testo dalyvių prognozuojamas nuvažiuojamas atstumas automagistralėje:
Geriausio elektromobilio paieškos tęsis toliau
Konkurso „Lietuvos metų automobilis 2026“ elektromobilių bandymai realiomis sąlygomis buvo tik įžanga į tolimesnius elektromobilių bandymus, kurie per mėnesį truksiančius bandymus padės atrasti dalyvį, kuris šiemet yra labiausiai vertas tapti „Ignitis ON Metų elektromobilis“ nominacijos nugalėtoju.
Per likusį laiką konkurse dalyvaujančių elektromobilių laukia būrys naujų išbandymų. Komisijos nariai ir į pagalbą pasitelkti ekspertai detaliai vertins pagalbinių vairavimo sistemų veikimą realiomis sąlygomis, programinės įrangos intuityvumą bei funkcionalumą ir, kas ne mažiau svarbu, įkrovimo savybes – realų greitį ir efektyvumą prie skirtingo galingumo įkrovimo stotelių.
Būtent ši kompleksinė bandymų programa leis komisijai susidaryti pilną ir objektyvų kiekvieno modelio vaizdą. Kas taps 13 skirtingų nominacijų nugalėtojais paaiškės konkurso finalinėje apdovanojimų ceremonijoje, kuri įvyks lapkričio 28 dieną.
