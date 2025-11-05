„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: švediškų šaknų turintis „Lynk & Co 02“

Oficialiai Lietuvos rinkoje debiutuojantis prekės ženklas „Lynk & Co“ iškart pristato kelių modelių gamą. Vienas pagrindinių jos atstovų, taikantis į patį konkurencingiausią segmentą – visiškai elektrinis, kompaktinės klasės krosoveris „Lynk & Co 02“.
Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Modernus dizainas
Automobilio dizainas pabrėžtinai modernus, o jame panaudoti sprendimai, tokie kaip su kėbulu susiliejančios durų rankenėlės ar berėmės durelės yra tiesioginės gamintojo užuominos į aukštesnę automobilių klasę.
Gamintojas teigia, kad kuriant „02“ modelį, pagrindinis dėmesys buvo skirtas aerodinaminiam efektyvumui. Gamintojui pavyko pasiekti itin žemą, vos 0,25 Cd oro pasipriešinimo koeficientą.
Šis rezultatas pasiektas pasitelkus naująją „The Next Day“ dizaino filosofiją. Svarbiausią vaidmenį atlieka stipriai nuožulnėjanti stogo linija, kuri užsibaigia integruotu spoileriu. Būtent ši forma padeda efektyviai suvaldyti oro srautus.
Automobilio išvaizdą taip pat formuoja markei būdingi dienos šviesos žibintai priekyje, o ištisinė galinių žibintų juosta elegantiškai integruota į minėtą spoilerį.
Salono skaitmenizacija
„02“ salone vairuotoją pasitinka visiškai skaitmenizuota aplinka. Pagrindinė informacija pateikiama 10,25 colio prietaisų skydelyje.
Visos informacinės ir pramogų sistemos funkcijos sutelktos dominuojančiame 15,4 colio centriniame ekrane, po kuriuo patogiai integruotos dvi belaidžio įkrovimo stotelės išmaniesiems telefonams.
Minimalistinį interjero stilių pabrėžia dviejų stipinų vairas, o tradicinė pavarų perjungimo svirtis pašalinta iš centrinio tunelio – ji perkelta prie vairo kolonėlės.
Aukštesnį komforto lygį užtikrina 14 garsiakalbių „Harman Kardon“ garso sistema. Tarp neįprastų, bet praktiškų sprendimų – centrinėje konsolėje integruotas šaldytuvo skyrius.
Kalbant apie praktiškumą, „02“ siūlo 450 litrų talpos bagažinę. Nulenkus galines sėdynes, jos tūrį galima padidinti iki 1410 litrų. Be to, kaip ir būdinga daugeliui modernių elektromobilių, papildomos vietos daiktams yra ir priekinėje bagažinėje.
Viena pavara, vienas pasirinkimas
Europos rinkai skirtas „Lynk & Co 02“ siūlomas su viena, aiškia konfigūracija. Modelis bus varomas galiniais ratais, o jo elektros variklis generuoja 200 kW (272 AG) galią.
Energiją galiniams ratams tiekia 66 kWh talpos NMC (nikelio mangano kobalto) tipo baterija.
Gamintojas pabrėžia, kad automobilį įkraunant greitojo įkrovimo stotelėje, maksimali įkrovimo galia siekia iki 150 kW.
Skelbiama, kad tokiomis sąlygomis energijos atsargas nuo 10 iki 80 procentų bus galima papildyti per 30 minučių.
Konkurse dalyvaujančio „Lynk & Co 02“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 200 kW / 272 AG
- Sukimo momentas: 323 NM
- Varantieji ratai: Galiniai
- Baterijos talpa: 65 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 435 km
- Svoris: 1820 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 410
- 0-100 km/val.: 5,5 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 32 699 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 36 667 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!