  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Verslas > Transportas

Skandalas Norvegijoje: kiniškus autobusus galima išjungti nuotoliniu būdu

2025-11-04 07:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-04 07:02

Norvegijos viešojo transporto operatorė „Ruter“ slapta atliko savo elektrinių autobusų parko kibernetinio saugumo auditą ir priėjo prie itin nerimą keliančios išvados.

„Yutong“ autobusas (nuotr. gamintojo)

0

Kinijos gamintojo „Yutong“ autobusai gali būti kontroliuojami ir sustabdyti nuotoliniu būdu tiesiogiai iš Kinijos. Apie šiuos rezultatus, keliančius rimtų klausimų dėl nacionalinio saugumo, bendrovė jau informavo šalies Susisiekimo ministeriją.

Norvegijos leidinys „Aftenposten“ pranešė, kad testas buvo atliktas dar vasarą. „Ruter“ specialistai izoliuotoje aplinkoje išardė du autobusus: vieną pagamintą Europoje ir kitą – kinišką „Yutong“.

Analizė parodė, kad Kinijos gamintojas kiekviename autobuse turi nuotolinę prieigą prie esminių sistemų: programinės įrangos atnaujinimų, diagnostikos ir, svarbiausia, baterijos bei energijos tiekimo valdymo sistemos.

„Teoriškai tai reiškia, kad gamintojas gali autobusą sustabdyti arba padaryti jį netinkamu naudoti“, – teigiama „Ruter“ išvadoje.

Ši žinia yra ypač opi, nes „Yutong“ autobusai sudaro reikšmingą Norvegijos viešojo transporto parko dalį. Vien Osle ir aplinkiniuose regionuose „Ruter“ naudoja per 300 tokių autobusų, o visoje šalyje, Norvegijos kelių direkcijos duomenimis, jų yra apie 850 (iš viso apie 1350 kiniškų autobusų).

Negana to, viešojo transporto autobusai yra įtraukti į oficialius krizių valdymo ir gyventojų evakuacijos planus.

Pasak „Ruter“ vadovo Bernto Reitano Jensseno, šis technologinis iššūkis yra per sudėtingas spręsti vien regioniniu lygmeniu. „Mes turime įtraukti visas kompetentingas nacionalinio ir galbūt net tarptautinio lygmens kibernetinio saugumo institucijas“, – teigė jis.

Reaguodamas į tai, Norvegijos susisiekimo ministras Jonas-Ivaras Nygårdas patikino, kad ministerija jau pradėjo išsamų rizikos vertinimą, susijusį su transporto priemonių pirkimu iš šalių, su kuriomis Norvegija neturi saugumo bendradarbiavimo sutarčių.

„Ruter“ vadovas B. R. Jenssenas, nors ir pripažino situacijos rimtumą, pabrėžė, kad tikimybė, jog gamintojas iš tiesų imsis tokių veiksmų, yra maža. Jis taip pat patikslino, kad autobusų negalima nuotoliniu būdu vairuoti – juos galima tik sustabdyti. „Aš pats namo važiuosiu autobusu“, – situacijos nedramatizavo jis.

„Ruter“ jau ėmėsi veiksmų rizikai sumažinti. Vienas iš paprasčiausių sprendimų – SIM kortelių išėmimas, taip fiziškai atjungiant autobusus nuo interneto ir užtikrinant vietinę kontrolę esant būtinybei.

Bendrovė taip pat patikrino, ar autobusų kameros gali siųsti vaizdą iš šalies, tačiau testai parodė, kad kameros nėra prijungtos prie interneto, todėl tai neįmanoma.

Pati „Yutong“ anksčiau yra teigusi, kad laikosi visų ES ir Norvegijos duomenų rinkimo bei saugojimo įstatymų.

